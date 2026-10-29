Joseph Zada zagrał w nowych Igrzyskach śmierci. Reżyser odkrył perłę

"Wschód słońca w dniu dożynek" to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku, która zadebiutuje na wielkich ekranach już za niecały miesiąc. Film stanowi zarówno sequel "Ballady ptaków i węży", jak i prequel oryginalnej serii filmowej i jest adaptacją najnowszej powieści Suzanne Collins. Pisarka wydała ją na początku ubiegłego roku i tym razem skupiła się na historii Haymitcha Abernathy'ego. Zanim bohater stał się mentorem Katniss Everdeen i Peety Mellarka z Dystryktu 12, sam musiał wziąć udział w Głodowych Igrzyskach.

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W 16-letniego Haymitcha wcielił się Joseph Zada. Młody aktor z Australii nie ma na swoim koncie zbyt wielu ról - jego kariera nabrała rozpędu dopiero w ostatnich 2 latach. Biorąc pod uwagę, że Zada zaczynał pojawiać się na ekranie od 2019 r., zdobycie głównej roli w nowych "Igrzyskach śmierci" wydaje się być nie lada wyczynem. Reżyser Francis Lawrence z pewnością dokonał dobrego wyboru, obsadzając niedoświadczonego Zadę w roli Abernathy'ego, biorąc pod uwagę pierwsze recenzje. Ten chłopak musi mieć talent, co udowodnił w tych kilku produkcjach w swoim portfolio. W jakich rolach można go zobaczyć?

Joseph Zada - kim jest i gdzie wystąpił? Przypominamy inne role aktora

Joseph Zada, właściwie Joseph Cumpston, urodził się 21 lipca 2005 r. w Syndey w Australii. Oznacza to, że obecnie ma 21 lat. Z jego życiorysu wynika, że postawił wszystko na jedną kartę - w 2023 r. przerwał on naukę w szkole średniej, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu. Biorąc pod uwagę, że jego rodzina jest związaną z branżą filmową (ojciec jest reżyserem i aktorem, a matka pracuje jako producentka filmowa), mógł sobie na taki stanowczy ruch pozwolić. Gdyby powinęła mu się noga, najpewniej otrzymałby od rodziców wsparcie. Jego pierwszą rolą była zresztą rola Toby'ego w komediodramacie "Bliched" z 2019 r., którego reżyserem jest właśnie ojciec Zady.

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Po porzuceniu szkoły aktor zaczął walczyć o kolejne role. W 2023 r. wcielił się w Dana w filmie true crime "The Speedway Murders", później można go było zobaczyć w 3. sezonie australijskiego dramatu politycznego "Total Control" w roli Daniela, a w 2025 r. zagrał Charliego w serialu "Invisible Boys". Wciąż były to jednak australijskie produkcje i wydawało się, że młodemu aktorowi trudno będzie się przebić na rynek amerykański. Nic z tych rzeczy - w 2024 r. ogłoszono, że Zada pojawi się w dwóch głośnych produkcjach, dzięki którym rozpoznawalność i dał się poznać widzom z całego świata.

Joseph Zada w serialu "Byliśmy łgarzami"

Pierwszą głośną produkcją, w której wystąpił Zada był serial "Byliśmy łgarzami".

Adaptacja powieści E. Lockhart zadebiutowała w Prime Video latem 2025 r. i na razie doczekała się jednego sezonu. W produkcji, która podbiła serca subskrybentów, Zada wcielił się w Johnny'ego Sinclaira, kuzyna głównej bohaterki, Cadence. W październiku 2026 r. można go było natomiast zobaczyć w roli Cala Traska w serialu Netfliksa "Na wschód od Edenu". Było to dla niego z pewnością nie lada wyróżnienie, aby na początku swojej kariery zagrać w adaptacji słynnej powieści Johna Steinbecka z 1952 r. u boku takich gwiazd jak Florence Pugh, Christopher Abbott, Mike Faist czy Hoon Lee.

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Niebawem, bo w listopadzie 2026 r., Zada wystąpi w roli Haymitcha Abernathy'ego w filmie "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". Dołączenie do tak dużej i popularnej franczyzy może być dla niego kolejnym przełomem w karierze. Biorąc pod uwagę pochwały od recenzentów, którzy mieli okazję obejrzeć już prequel "Igrzysk śmierci", drzwi do wielkiej kariery stoją przed Zadą otworem. W tym przypadku opłacało się rzucić szkołę i postawić na swoim.

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