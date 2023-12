"Chłopi" zgłoszeni we wszystkich kategoriach Oscarów. To może być triumf polskiego kina

Animowanych "Chłopów" w Polsce obejrzało już ponad 1,5 mln widzów, co czyni go najchętniej oglądanym rodzimym filmem od czterech lat. Obecnie produkcja wchodzi na ekrany w innych krajach. Między 8 a 14 grudnia będzie go można zobaczyć m.in. w USA. Jest to o tyle ważne, że Sony Pictures Classics - dystrybutor na terenie Stanów Zjednoczonych - zdecydował się zaprosić na pokazy członków Amerykańskiej Akademii.



