Kapitan Bomba wraca. Kiedy nowe odcinki?
Kultowa animacja Bartosza Walaszka po 13 latach oficjalnie wraca na ekrany. Wiemy już, kiedy zadebiutuje premierowy odcinek „Kapitan Bomba: Wielki powrót” i gdzie będzie można go obejrzeć.
Czasem przewrotnie mówi się, że Bartosz Walaszek jest piątym wieszczem. Że rozumie jak nikt inny polską duszę. Że w jego twórczości skupiają się polskie cechy narodowe. Inni jednak mówią, że to wulgarne i brzydkie jak noc na dworcu animacje. Ci drudzy są w zdecydowanej mniejszości. Tych pierwszych ucieszy jednak z pewnością informacja, że najważniejsze dzieło Walaszka wraca na Youtube’a. Mowa oczywiście o „Kapitanie Bombie”.
Kapitan Bomba – kiedy kolejne odcinki?
„Kapitan Bomba” obrósł już legendą. Animacja doczekała się 9 sezonów i była emitowana w latach 2007-2013. Przez lata oczekiwania na kolejny sezon, powiedzonka i teksty z serialu zdążyły już przeniknąć do języka potocznego, a kadry z serialu zostały unieśmiertelnione przez memy.
Kilka dni temu ogłoszono, że Kapitan Bomba wraca i to już za chwilę, bo 12 lipca 2026. Premiera odbędzie się o godzinie 19:00 na oficjalnym kanale serialu, czyli „KAPITAN BOMBA - kanał oficjalny”. Aktualnie na tym kanale trwa maraton „Kapitana Bomby” na żywo.
Nowy odcinek będzie można zobaczyć pod tym linkiem:
Premierowy odcinek został zatytułowany „Kapitan Bomba: Wielki powrót”. O powrocie nie wiemy na razie zbyt wiele. Sam Walaszek nie ujawnił, czy nowy odcinek będzie bezpośrednią kontynuacją.
Kapitan Bomba, czyli w sumie Bartosz Walaszek
Walaszek jest mistrzem uproszczonej, wręcz celowo brzydkiej animacji, która w połączeniu z genialnymi dialogami i obserwacją polskich realiów stała się legendarna. Samodzielnie pisze scenariusze, animuje i podkłada głos pod niemal wszystkie postaci (często modyfikując go cyfrowo). W ostatnich latach stworzył między innymi „Egzorcystę” dla Netfliksa czy „Rycerzy Doliny Rozdupy” dla Canal+. Jest autorem innego popularnego serialu, czyli „Blok Ekipy”. Walaszek współpracował również z kultową grupą Z.F. Skurcz, a także współzałożycielem zespołu Bracia Figo Fagot.
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Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.