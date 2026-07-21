Młoda aktorka z filmów o Godzilli i Kongu nie żyje. Miała wypadek
Kaylee Hottle nie żyje. Aktorka z filmów "Godzilla vs. Kong" oraz "Godzilla i Kong: Nowe imperium" zmarła w wieku 19 lat w wypadku samochodowym.
Świat obiegła dziś przykra informacja na temat śmierci Kaylee Hottle. Nastoletnia aktorka wystąpiła w dwóch filmach ze świata Godzilli i Konga - "Godzilla vs. Kong" oraz "Godzilla i Kong: Nowe imperium".
Kaylee Hottle nie żyje. Grała w filmach o Godzilli i Kongu
Hottle zginęła w wypadku samochodowym - poinformował serwis TMZ ojciec aktorki, Joshua Hottle. Do tragedii doszło we wtorek rano w Maryland. Mężczyzna podzielił się tą smutną informacją za pomocą amerykańskiego języka migowego. Jego córka była bowiem głucha i nawet w filmie "Godzilla vs. Kong" komunikowała się z Kongiem za pomocą języka migowego.
Aktorkę pożegnała również Teksańska Szkoła dla Głuchych w Austin:
Z głębokim smutkiem dzielimy się druzgocącą wiadomością, że jedna z naszych uczennic ostatniej klasy TSD, Kaylee Hottle, zginęła tragicznie wczoraj w wypadku samochodowym w Frederick w stanie Maryland. Nasze myśli są z rodziną Kaylee, przyjaciółmi, kolegami z klasy i wszystkimi, którzy znali ją i kochali w tym niezwykle trudnym czasie.
W "Godzilli vs. Kong" Hottle wcielała się w Jię. Bohaterka pochodziła z Wyspy Czaszki i podarowała Kongowi ręcznie robioną lalkę. Rolę powtórzyła w filmie "Godzilla i Kong: Nowe imperium". Inną jej rolą była rola w serialu "Magnum: Detektyw z Hawajów" stacji CBS w 2021 roku.
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