"Każdy kolejny rok" to serial oparty o bestsellerową powieść Carley Fortune o tym samym tytule. Już na etapie pierwszego odcinka nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że już to gdzieś widziałam - dziewczyna, dwóch braci i wakacje w urokliwym miasteczku nad jeziorem. Nie musiałam nawet przeglądać katalogu obejrzanych produkcji w swojej głowie, bo olśnienie przyszło niemal natychmiast - to przecież "Tego lata stałam się piękna", zresztą również od Prime Video, tylko w innym opakowaniu. No i bez chemii, której w przypadku poprzednika "Każdego kolejnego roku" nie można było się oprzeć.

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Każdy kolejny rok - recenzja serialu dla młodzieży w Prime Video

Akcja produkcji rozpoczyna się w Seattle, kiedy Persephone "Percy" Fraser (Sadie Soverall) wygłasza mowę na przyjęciu zaręczynowym swojej przyjaciółki Chantal (Aurora Perrineau). Percy jest singielką, a zatem tego wieczoru postanawia odpalić wrotki i zabawić się z przyrodnim bratem pana młodego. Nie udaje jej się zrealizować planu na upojną noc, ponieważ odbiera nieoczekiwany telefon. Okazuje się, że to jej przyjaciel Charlie Florek (Michael Bradway), z którym nie rozmawiała od lat. Chłopak nie ma dla niej dobrych wiadomości - okazuje się, że jego mama, Sue (Elisha Cuthbert), zmarła na raka, w związku z czym Charlie prosi Percy, aby przybyła na pogrzeb. Dziewczyna postanawia wesprzeć przyjaciela i już następnego dnia wraz z przyjaciółką wyrusza do Barry's Bay, miasteczka nad jeziorem w Ontario.

Wspomnienia Percy z tym miejscem są piękne - to właśnie tu spędzała ona co roku swoje wakacje, będąc nastolatką wraz z Charlie'em oraz jego bratem, Samem (Matt Cornett), który był jednocześnie jej pierwszą miłością. Mimo że przeżyła tam wspaniałe chwile, Barry's Bay to również miejsce, które przysporzyło jej wiele bólu, i właśnie dlatego trudno jest jej wrócić tam po dekadzie nieobecności. Percy obawia się również spotkania z Samem, z którym kiedyś łączyło ją uczucie. Nie zdaje sobie jednak sprawy, jak bardzo wszystko zmieniło się w miasteczku podczas jej nieobecności.

Odnoszę wrażenie, że "Każdy kolejny rok" jest kalką "Tego lata stałam się piękna", przez to, że porusza on podobną tematykę w podobnych okolicznościach. Mimo że serial stara się być głęboki, pokazując różne oblicza bohaterów i etapy życia, które doprowadziły ich do tego miejsca, w jakim teraz są, to niestety mu się to nie udaje. Wszystko przez to, w jak bardzo infantylnej rzeczywistości jest osadzony. Truizmy, które wynurzają się w prostych dialogach oraz tło sprawiają, że nie do końca da się tę historię traktować poważnie. Nie zliczę, ile razy miałam ochotę potrząsnąć bohaterką i powiedzieć jej, że jest już dorosła i wcale nie musi nikomu ze wstydem tłumaczyć, dlaczego kupuje majtki z księżniczkami, i że to nie dla czyichś dzieci.

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Serial bazuje na stereotypach i utartych schematach. Jest zatem trójkąt Charlie'ego, Sama i Percy, szalona przyjaciółka, która nie opuszcza głównej bohaterki na krok, wredna dziewczyna Delilah (Abigail Cowen) oraz najlepszy przyjaciel-żartowniś Sama, Jordie (Joseph Chiu). To wcale nie musiałoby być złe - w końcu wiele produkcji dla młodzieży obiera podobną ścieżkę. Byłabym w stanie wybaczyć to nowości od Prime Video, gdyby była jakkolwiek interesująca. W serial "Tego lata stałam się piękna", który jest w końcu bliźniaczo podobny, wciągnęłam się właściwie natychmiast. Teraz zabrakło mi dynamiki, interesujących bohaterów i dynamiki, która pozwoliłaby mi wejść do świata Barry's Bay.

"Każdy kolejny rok" będzie z pewnością interesujący dla czytelników Fortune, którzy dobrze znają powieść pisarki. Mam jednak wątpliwości, czy ten odgrzewany kotlet spodoba się "subskrybentom z ulicy". Prime Video ma w swojej bibliotece kilka innych lekkich produkcji, które mają szansę oczarować widzów i być świetną propozycją na wakacje. Nie jestem przekonana, że "Każdy kolejny rok" to jedna z nich.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.