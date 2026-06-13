Użytkownicy Prime Video zakochali się. W przemocy

W ostatnich tygodniach wiele się na Prime Video zmieniło. Wcześnie użytkownicy platformy Amazona najchętniej oglądali finałowy sezon "The Boys". Ale serial już się definitywnie skończył. No ale streaming nie znosi zastoju. Od tamtej pory dostaliśmy więc parę premier, które błyskawicznie zawróciły subskrybentom w głowach. Jedną z tych najważniejszych był oczywiście "Spider-Noir". Szał na niego już jednak minął. Kto chciał obejrzał wszystkie odcinki i przerzucił się na inne produkcje. Dlatego teraz w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju rządzi... miłość.



Serio! Po superbohaterskich rozróbach użytkownicy Prime Video wpadli w romantyczny nastrój. Nie żeby wcześniej ich nie ogarniał, bo przecież jeszcze w trakcie emisji finałowego sezonu "The Boys" oddało na jakiś czas pierwsze miejsce topki najpopularniejszych tytułów serialowi "Off Campus". A teraz wszystkie inne produkcje poszły w odstawkę przez "Każdy kolejny rok".

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Prime Video - co obejrzeć?

"Każdy kolejny rok" to historia sześciu sezonów w Barry's Bay - miasteczku zlokalizowanym nad malowniczym jeziorem. To właśnie tam Percy Fraser po raz pierwszy się zakochała i przeżyła miłosny zawód. Po latach pewna tragedia zmusza ją do powrotu. Wiąże się to oczywiście z konfrontacją z bolesnymi wspomnieniami, ale również z Samem - chłopakiem, który na zawsze odmienił jej życie. Dzięki temu otrzymujemy romantyczną i nostalgiczną opowieść o pierwszej miłości i wyborach, odciskających na nas permanentne piętno.

Użytkownicy Prime Video mogą cieszyć się wszystkimi dostarczanymi przez "Każdy kolejny rok" uniesieniami naraz. W zeszłą środę platforma Amazona postanowiła bowiem udostępnić od razu wszystkie osiem odcinków serialu. Subskrybenci dają się więc ponieść emocjom na wiele godzin. Ale wygląda na to, że zaraz potem sięgają po nieco inaczej romantyczną opowieść. "Po twoim trupie" też przecież skupia się na miłości. Tylko lubi wzbogacać ją o przemoc.

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"Po twoim trupie" to historia małżeństwa z wieloletnim stażem, które wybiera się do domku nad jeziorem. Tylko Dan lubi opowiadać wszystkim, że odradza swojej żonie spacer po lesie, bo są tam niesprzyjające warunki. Jak się okazuje, zamierza wziąć z nią definitywny rozwód - zabić ją. Aczkolwiek Lisa nie jest w ciemię bita. Gra ją w końcu Samara Weaving. Aktorka nie lubi wcielać się w ofiary. Tutaj jej bohaterka też jest twardą babką. Stawia mężowi opór, przynajmniej do momentu pojawienia się większego zagrożenia. Starcie z trójką zbiegów z więzienia zmusza bohaterów do przepracowania wzajemnej niechęci. A w trakcie tej terapii robi się całkiem brutalnie.

Bo "Po twoim trupie" to remake norweskich "Złych dni". Stojący za kamerą Jorma Taccone co prawda nieco wygładza oryginalną historię, ale nie boi się widoku krwi - przy odstrzeliwanych palcach u stóp, wbijaniu noży w plecy ogromnego napastnika czy koszeniu (dosłownie!) człowieka. Dostajemy więc brutalną czarną komedię, przy której można umrzeć ze śmiechu. Nic więc dziwnego, że użytkownicy Prime Video tak się w niej zakochali.

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Po "Twoim trupie" weszło na platformę Amazona tego samego dnia co "Każdy kolejny rok". Obecnie zajmuje drugie miejsce w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. A skoro serial okupuje pierwsze miejsce, można powiedzieć, że użytkownicy chętnie poznają aktualnie skrajnie różne oblicza miłości. I oba chwytają je za serce - jedno, żeby przyśpieszyć jego bicie, a drugie, żeby je wyrwać.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.