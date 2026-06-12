Off Campus zaniepokoił widzów. Chodzi o różnicę wieku

Serial "Off Campus" to jedna z najchętniej oglądanych nowości od Prime Video, w związku z czym platforma jeszcze przed premierą 1. sezonu zapowiedziała kontynuację. Tak, już od samego początku wiadomym było, że produkcja doczeka się kontynuacji i przypuszczano, że showrunnerka Louisa Levy będzie podążać za kolejnością serii powieści. Główny cykl autorstwa Elle Kennedy, na podstawie którego powstaje serial, składa się bowiem z 5 książek: "The Deal. Układ", "The Mistake. Błąd", "The Score. Podbój", "The Goal. Cel" oraz "The Legacy. Dziedzictwo". Każdy z tomów rozbudowuje świat "Off Campus" o historie innych bohaterów.

W premierowej odsłonie opartej o powieść "Układ" widzowie poznali historię Hannah (Ella Bright) i Garretta (Belmont Cameli), czyli studentce muzyki i kapitanem szkolnej drużyny hokeja. Para postanawia udawać związek, aby wzbudzić zazdrość w prawdziwym obiekcie westchnień Hannah, jednak prędko okazuje się, że miłość została ulokowana zupełnie gdzie indziej. Między Hannah i Garrettem zaczyna rodzić się głębokie uczucie.

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Off Campus - wiek aktorów zaniepokoił widzów

Kiedy serial "Off Campus" zdobył popularność, widzowie zaczęli analizować każdy szczegół związany z obsadą - gdzie jeszcze grali, skąd pochodząc, czy mają swoje drugie połówki i oczywiście ich wiek. Okazało się przy tym, że Bright i Cameliego, czyli serialowych Hannah i Garretta, dzieli prawie dekada. Bright ma 19 lat, a Cameli - 28 lat.

Tak komentowali to fani pod filmem, w którym porównano prawdziwy wiek obsady do wieku ich bohaterów:

19 i 28 to szaleństwo.

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Mam nadzieję, że obsada chroni Ellę jak dziecko, jak należy. Bycie o dekadę młodszą od wszystkich, z którymi pracujesz, to istne szaleństwo!

Czekajcie, ale różnica między Ellą i Belmont jest trochę duża, czy co?

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Bright postanowiła wypowiedzieć się na temat wątpliwości związanych z jej wiekiem. Opowiedziała o tym w podcaście Not Skinny But Not Fat.

Słuchajcie, przyszłam do tej pracy i podczas wspólnego castingu z Belmontem miałem więcej niż wystarczającą ilość informacji, wiedzy i zrozumienia, czego wymaga ta rola. Od razu zakochałem się w Hannah i tych scenariuszach. Nigdy nie miałam wątpliwości, że chcę to zrobić.

I dodała:

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Rozumiem obawy ludzi, ale ani razu nie poczułam się wykluczona z powodu tego, że jestem młodsza od wszystkich. Wszyscy jesteśmy jak jedna rodzina, wszyscy byli po prostu więcej niż idealni, i nie mogłabym czuć się bardziej komfortowo na planie z tymi ludźmi.

Dziewiętnastoletnia Bright była najmłodszą aktorką na planie "Off Campus". Podczas kręcenia 1. sezonu Cameli miał 27 lat, a jego serialowi koledzy z drużyny byli w podobnym wieku. Stephen Kalyn, odtwórca Deana Di Laurentisa, ma 28 lat, a Mika Abdalla, która wciela się w Allie Hayes - 26 lat. Antonio Cipriano, serialowy John Logan, w dniu premiery 1. sezonu skończył 26 lat. Jalen Thomas Brooks, serialowy John Tucker, ma natomiast 24 lata.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.