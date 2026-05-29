Co obejrzeć po Off Campus? Podobne seriale w Prime Video

Cały premierowy sezon serialu "Off Campus" jest już dostępny w serwisie Prime Video. Czym wypełnić pustkę w oczekiwaniu na 2. sezon? Wybraliśmy podobne seriale, które są dostępne na platformie od Amazona.

Anna Bortniak
off campus podobne seriale prime video
To nie koniec "Off Campus", o czym zdecydowano bardzo szybko. Zanim jeszcze 1. sezon zadebiutował na Prime Video, pojawiła się informacja, że produkcja otrzyma kontynuację. Ci widzowie, którzy pochłonęli wszystkie 8 premierowych odcinków z prędkością światła, z pewnością nie mogą się już doczekać, choć będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Na szczęście w Prime Video znajdą coś na otarcie łez. Oto 5 podobnych seriali dla młodzieży, na które warto rzucić okiem.

Off Campus: podobne seriale. Co obejrzeć w Prime Video?

Tego lata stałam się piękna

  • Tytuł serialu: Tego lata stałam się piękna (The Summer I Turned Pretty)
  • Lata emisji: 2022-2025
  • Liczba sezonów: 3
  • Twórcy: Jenny Han
  • Obsada: Lola Tung, Gavin Casalegno, Christopher Briney, Kelsey Rose Healey
  • Ocena IMDb: 7,2/10
Genialny serial "Tego lata stałam się piękna" to klimatyczna produkcja, którą warto obejrzeć. Jej bohaterką jest Belly (Lola Tung), która co roku spędza wakacje wraz z mamą oraz jej przyjaciółką i synami, Jeremiah (Gavin Casalegno) i Conradem (Christopher Briney), w domku przy plaży w Cousins. Każde lato było takie same, aż do momentu, kiedy Belly nie skończyła 16 lat. Te wakacje będą zupełnie inne - stare znajomości zostaną poddane próbie, w głównej bohaterce zaczną rodzić się uczucia, a ona sama zmieni się na zawsze.

Maxton Hall - Dwa światy

  • Tytuł serialu: Maxton Hall - Dwa światy
  • Lata emisji: 2024-
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Martin Schreier, Tarek Roehlinger
  • Aktorzy: Harriet Herbig-Matten, Damian Hardung, Sonja Weisser
  • Ocena IMDb: 7,5/10

Serial "Maxton Hall" to produkcja inspirowana bestsellerową serią Mony Kasten "Save me", skupiająca się na Ruby (Harriet Herbig-Matten), która przypadkiem odkrywa wielki sekret. Tymczasem James Beaufort (Damian Hardung), arogancki dziedzic fortuny, będzie musiał poradzić sobie z bystrą dziewczyną, co okaże się być trudniejsze niż sądził. Próby uciszenia Ruby doprowadzają do burzliwych starć, które w efekcie sprawiają, że między obojgiem bohaterów zaczyna iskrzyć.

Byliśmy łgarzami

  • Tytuł serialu: Byliśmy łgarzami (We Were Liars)
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Julie Plec, Carina Adly Mackenzie
  • Obsada: Emily Alyn Lind, Esther McGregor, Joseph Zada, Shubham Maheshwari
  • Ocena IMDb: 6,8/10
Serial "Byliśmy łgarzami" to adaptacja powieści E. Lockhart. Skupia się on na Cadence Sinclair Eastman (Emily Alyn Lind), która wraz z gronem swoich przyjaciół spędza lato na prywatnej wyspie Beechwood w Nowej Anglii, należącej do jej dziadka. Kiedy w wyniku tragicznego wypadku Cadence traci pamięć, nikt nie chce jej zdradzić, co tak naprawdę się wydarzyło. Milczy zarówno jej rodzina, jak i przyjaciele oraz chłopak. W związku z tym nastolatka po roku od wydarzenia postanawia wrócić na wyspę, aby sama odkryć mroczne tajemnice.

Motorheads

  • Tytuł serialu: Motorheads
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: John A. Norris
  • Obsada: Ryan Phillippe, Nathalie Kelley, Michael Cimino, Drake Rodger
  • Ocena IMDb: 7,6/10

Akcja serialu "Motorheads" osadzona jest w przemysłowym miasteczku, które niegdyś tętniło życiem, a dziś jego mieszkańcy szukają nadziei na lepsze jutro. Bohaterami produkcji są natomiast licealiści-outsiderzy, których połączyła nie tylko przyjaźń, ale również miłość do wyścigów ulicznych. W centrum wydarzeń znajdują się Zac i Caitlyn Torres, który wraz z matką przeprowadzają się do Ironwood w Pensylwanii. Tam wprowadzają się do swojego wujka, Logana Maddoxa, który zajmuje się tuningiem samochodów. To początek ich rozdziału w życiu, w którym obecne będą nie tylko nowe relacje, ale również intrygi i tajemnice.

The Runarounds

  • Tytuł serialu: The Runarounds
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Jonas Pate
  • Obsada: Lilah Pate, William Lipton, Zendé Murdock, Kelley Pereira
  • Ocena IMDb: 7,8/10
Bohaterem "The Runarounds" jest Charlie Cooper (William Lipton), uczeń ostatniej klasy szkoły średniej, który postanawia spróbować swoich sił w branży muzycznej. W związku z tym, że osiemnastolatek nie zamierza iść jesienią na studia, postanawia reaktywować swój zespół. Jest jednak pewien problem związany z członkami grupy. Neil (Axel Ellis) nie podchodzi do tego pomysłu ze szczególnym entuzjazmem, Topher (Jeremy Yun) zamierza skupić się na studiach w Princeton, a Pete (Maximo Salis) nie jest zbytnio zaangażowany w działalność zespołu. W związku z tym Charlie decyduje się przebudować zespół, zatrudniając do niego nowych członków.

29.05.2026 21:21
