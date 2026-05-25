Wszystkie odcinki Spider-Noir już są. Jak ja wam zazdroszczę tego seansu

W oryginalnej wersji językowej "Spider-Manie Uniwersum" można było usłyszeć Nicolasa Cage'a. Podkłada on bowiem głos Spider-Noirowi. Nie ma go co prawda dużo na ekranie, a jednak wszyscy tę postać zapamiętali. Pokochali ją tak bardzo, że ta inkarnacja Spider-Mana doczekała się właśnie swojego aktorskiego serialu.



Akcja "Spider-Noir" przenosi nas do Nowego Jorku lat 30. Zmęczony życiem prywatny detektyw wiedzie samotną egzystencję, uciekając od dawnej chwały. Jak to jednak bywa, przeszłość nagle się o niego upomina. Z tego właśnie względu wraca do roli jedynego niegdyś superbohatera w mieście. Co z tego wynika? Doskonała rozrywka.

Spider-Noir - serial Prime Video zadebiutował wcześniej

Tego należało się spodziewać. Przecież Nicolas Cage w roli nieszczęśliwego detektywa to samograj. Wszyscy chętnie byśmy to zobaczyli. Niemniej wartym zauważenia jest, że produkcja jeszcze przed swoją premierą rozbiła bank. Pierwsi widzowie nie mogą się jej nachwalić.

Bo krytycy mieli już okazję "Spider-Noir" obejrzeć. Powiedzieć, że są serialem Prime Video zachwyceni, to jak nic nie powiedzieć. Na Rotten Tomatoes produkcja cieszy się 91 proc. pozytywnych recenzji. To naprawdę dużo. Tym bardziej więc fani zacierali ręce w oczekiwaniu na seans. Czas przeszły, bo wszystkie odcinki właśnie się pojawiły.

Na Prime Video "Spider-Noir" zadebiutuje dopiero za dwa dni. Już teraz można go jednak obejrzeć. Produkcja zadebiutowała szybciej, ale nie na platformie Amazona. Dokładnie o 9:00 naszego czasu rozpoczął się maraton jej wszystkich odcinków na kanale MGM+. Amerykanie, którzy mają do niego dostęp mogą już superbohaterski serial oglądać.

A my co? My możemy jedynie z zazdrością spoglądać w stronę widzów zza oceanu. U nas kanał MGM+ nie jest dostępny. Możemy wykupić subskrypcję platformy poprzez Prime Video, ale tam akurat "Spider-Noir" nie leci. Pozostaje czekać na premierę w serwisie Amazona, która nadejdzie już w najbliższą środę, 27 maja. Od razu dostaniemy wszystkie odcinki serialu z Nicolasem Cage'em. I to w dwóch wersjach. Produkcja pojawi się w kolorze oraz czerni i bieli.

Rafał Christ 25.05.2026 18:15

