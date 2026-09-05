Kiedy 3. sezon Dżentelmenów? Netflix idzie jak burza

Premierowy sezon „Dżentelmenów” trafił na Netfliksa w 2024 roku i szybko stało się jasne, że produkcja zagości w serwisie na dłużej. Ma bowiem wszystko to, czego potrzebuje dobry, nowoczesny serial gangsterski. I jeszcze kilka innych zalet.

Przypomnijmy, że „Dżentelmeni” to serial uzupełniający fabułę filmu Guya Ritchiego. Najpierw jednak powstał pomysł na sam serial, który przekształcono właśnie w film pełnometrażowy (Matthew McConaughey grał tam jedną z głównych ról). Później wrócono do pierwotnego pomysłu, a Ritchie wyreżyserował 2 pierwsze odcinki i napisał scenariusz „pilota”. Ważne: to nie jest bezpośrednia kontynuacja fabuły filmu, tylko historia osadzona w tym samym uniwersum, z zupełnie innymi bohaterami.

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Dżentelmeni – kiedy powstanie 3. sezon?

Trochę ponad tydzień przed startem 2. sezonu Netflix ogłosił, że produkcja jeszcze się nie kończy. 3. seria jest już zamówiona. Niestety pewnie będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Kiedy ogłoszono przedłużenie serialu na kolejny sezon, nie było jasne, na jakim etapie jest produkcja. Kilka dni temu pojawiły się jednak plotki, że ekipa ma niebawem wejść już na plan. Jeśli to prawda, to zapewne przerwa między najnowszymi sezonami będzie znacznie krótsza niż w przypadku 1. i 2. serii. Optymistycznie możemy założyć, że premiera mogłaby nastąpić w 2027 roku (raczej w jego drugiej części), ale lepiej powiedzieć, że będzie to 2028. Przypomnijmy, że na 2. sezon czekaliśmy 2,5 roku.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

3. seria ma liczyć 8 godzinnych odcinków i cały czas ma odbywać się pod producencką kontrolą Guya Ritchiego. W nadchodzącym sezonie serial miła zaangażować Meghan Markle, ale ostatecznie pomysł upadł po gigantycznej fali krytyki.

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Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: Meghan Markle dostała rolę w serialu Netfliksa. Wyleciała po jednym dniu



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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.