Kiedy kolejne odcinki Polska Shore? Pełny harmonogram
Nikt nie tęsknił, ale trudno. "Warsaw Shore", program, który słynął z promocji obecnie popularnych członków polskiego show-biznesu, dokonał wielkiego powrotu po latach. Tym razem pod nazwą "Polska Shore". Sprawdzamy harmonogram premier kolejnych odcinków tej produkcji.
"Warsaw Shore" wypromowało wiele postaci, które później stały się popularne w polskim internecie i zasiliły jego influencerskie skrzydło. Wśród najbardziej znanych uczestników należy wymienić na pewno Pawła i Elizę Trybałów, Annę Sowińską znaną wszystkim jako "Mała Ania" (uczestniczka ostatniej edycji "Królowej Przetrwania"), czy Damiana Zduńczyka, którego Polska zna jako "Stiflera". Nie należy również zapominać o Wojtku Goli, który był uczestnikiem jednego z pierwszych sezonów, a teraz wraca do programu w roli prowadzącego.
Polska Shore to nowy hit Canal+. Harmonogram premier odcinków programu
Jeśli myśleliście, że obecnie w mediach "głównego nurtu" jest za dużo influencerów, twórcy "Polska Shore" raczej się nie przejmują tym faktem. O ile w przypadku oryginalnego programu z "Warsaw" w nazwie większość uczestników dopiero później stała się sławna, tutaj mamy do czynienia z nazwiskami, które już teraz mają status rozpoznawalnych. Oto oficjalny, niepozostawiający wątpliwości co do "fabuły", opis "Polska Shore":
Grupa znanych polskich influencerów na jakiś czas zamieszka w jednym domu. Przez 9 odcinków będziemy mogli śledzić ich codzienne życie wypełnione imprezami, dramami, spinami, aferami, no i oczywiście gorącymi romansami. W końcu nic, co ludzkie… Zapomnielibyśmy, na uczestników będą czekać również wyzwania, a dla bossa kac gigant to żadna wymówka…
Z opisu wprost wynika, że program będzie liczył 9 epizodów. Niektóre z nich są już dostępne do obejrzenia - od 17 czerwca w serwisie można już zapoznać się z pierwszymi dwoma. Zgodnie z dostępnymi informacjami, kolejne mają być publikowane w ramach cotygodniowego cyklu. Oto pełna lista odcinków "Polska Shore":
- Odcinek 1 - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 2 - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 3 - 24/6/26
- Odcinek 4 - 1/7/26
- Odcinek 5 - 8/7/26
- Odcinek 6 - 15/7/26
- Odcinek 7 - 22/7/26
- Odcinek 8 - 29/7/26
- Odcinek 9 - 5/8/26
Polska Shore - uczestnicy programu
- Kamil "Taazy" Mataczyński
- Sebastian Tokarz
- Amanda Gorońska
- Olga Rerutko
- Bilel Gebali
- Milan Kazimierczak
- Magda Krasoń
- Natasza Jakubiec
- Mateusz Szczepanik
- Laura Chmielewska
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zdjęcie główne: materiały prasowe Canal+
W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.