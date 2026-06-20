Kiedy kolejne odcinki Polska Shore? Pełny harmonogram

"Warsaw Shore" wypromowało wiele postaci, które później stały się popularne w polskim internecie i zasiliły jego influencerskie skrzydło. Wśród najbardziej znanych uczestników należy wymienić na pewno Pawła i Elizę Trybałów, Annę Sowińską znaną wszystkim jako "Mała Ania" (uczestniczka ostatniej edycji "Królowej Przetrwania"), czy Damiana Zduńczyka, którego Polska zna jako "Stiflera". Nie należy również zapominać o Wojtku Goli, który był uczestnikiem jednego z pierwszych sezonów, a teraz wraca do programu w roli prowadzącego.

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Polska Shore to nowy hit Canal+. Harmonogram premier odcinków programu

Jeśli myśleliście, że obecnie w mediach "głównego nurtu" jest za dużo influencerów, twórcy "Polska Shore" raczej się nie przejmują tym faktem. O ile w przypadku oryginalnego programu z "Warsaw" w nazwie większość uczestników dopiero później stała się sławna, tutaj mamy do czynienia z nazwiskami, które już teraz mają status rozpoznawalnych. Oto oficjalny, niepozostawiający wątpliwości co do "fabuły", opis "Polska Shore":

Grupa znanych polskich influencerów na jakiś czas zamieszka w jednym domu. Przez 9 odcinków będziemy mogli śledzić ich codzienne życie wypełnione imprezami, dramami, spinami, aferami, no i oczywiście gorącymi romansami. W końcu nic, co ludzkie… Zapomnielibyśmy, na uczestników będą czekać również wyzwania, a dla bossa kac gigant to żadna wymówka…

Z opisu wprost wynika, że program będzie liczył 9 epizodów. Niektóre z nich są już dostępne do obejrzenia - od 17 czerwca w serwisie można już zapoznać się z pierwszymi dwoma. Zgodnie z dostępnymi informacjami, kolejne mają być publikowane w ramach cotygodniowego cyklu. Oto pełna lista odcinków "Polska Shore":

Odcinek 1 - dostępny do obejrzenia

Odcinek 2 - dostępny do obejrzenia

Odcinek 3 - 24/6/26

Odcinek 4 - 1/7/26

Odcinek 5 - 8/7/26

Odcinek 6 - 15/7/26

Odcinek 7 - 22/7/26

Odcinek 8 - 29/7/26

Odcinek 9 - 5/8/26

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Polska Shore - uczestnicy programu

Kamil "Taazy" Mataczyński

Sebastian Tokarz

Amanda Gorońska

Olga Rerutko

Bilel Gebali

Milan Kazimierczak

Magda Krasoń

Natasza Jakubiec

Mateusz Szczepanik

Laura Chmielewska

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zdjęcie główne: materiały prasowe Canal+

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.