Zapomniane arcydzieło kina wojennego na HBO Max. Każdy powinien je obejrzeć

"Gdy milkną fanfary" przenosi nas do czasów II wojny światowej. Szeregowy David Manning jako jedyny ocalały ze swojego plutonu wraca z linii frontu, niosąc śmiertelnie rannego towarzysza broni. Po tym wydarzeniu cierpi na traumę i chciałby się wycofać z walki. Dowódcy dostrzegają w nim jednak silny instynkt przetrwania, przez co awansują go na sierżanta i powierzają dowództwo nad młodym i niedoświadczonym oddziałem. Przychodzi mu przy tym poprowadzić niebezpieczny atak na pozycje obronne i działa wroga.



"Gdy milkną fanfary" to oryginalny film HBO z 1998 roku. Niech was to jednak nie zwiedzie. Produkcja nie charakteryzuje się telewizyjną jakością wykonania. To kino wojenne z krwi i kości. Tak przynajmniej wynika z opinii fanów, którzy nazywają ją "arcydziełem".

"GDY MILKNĄ FANFARY" OBEJRZYSZ NA:

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Gdy milkną fanfary - arcydzieło kina wojennego na HBO Max

Choć od premiery "Gdy milkną fanfary" minęło już wiele lat, wciąż zachwyca on kolejnych widzów. Nie dzieje się to jednak w takim stopniu jak powinno. Bo to jednak zapomniany film wojenny i bardzo niedoceniony. Fani, którzy go odkrywają, nad tym faktem ubolewają i robią wszystko, aby dotrzeć z nim do szerszego grona.

(...) mało znany film HBO "Gdy milkną fanfary". Arcydzieło



"Gdy milkną fanfary" to kolejny przespany tytuł



Dziś rano obejrzałem film "Gdy milkną fanfary". Był naprawdę świetny – idealnie pokazuje egoizm, walkę o przetrwanie, miłość do przyjaciół i posłuszeństwo rozkazom. Do tego opowiada o bitwach w zapomnianym lesie Hurtgen. To prawdziwe arcydzieło - czytamy na X (dawny Twitter).

Autor ostatniego przywołanego postu twierdzi, że poleca ten film wszystkim, a nawet zaleca, żeby nikt nie oglądał innych filmów wojennych. To są bardzo mocne słowa. Właściwie okazują się tak mocne, że od razu chce się je zweryfikować. Na szczęście możemy to w każdej chwili zrobić i odpalić "Gdy milkną fanfary" na HBO Max.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.