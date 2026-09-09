Nowa odsłona najlepszego serialu wojennego bez zapowiedzi wpadła na HBO Max

"Kompania braci" opowiada historię Kompanii E (Easy Company) - słynnej amerykańskiej kompanii spadochronowej z czasów II wojny światowej. W serialu towarzyszymy należącym do niej żołnierzom odkąd tylko trafiają do obozu Toccoa, aby przejść morderczy trening. W miarę rozwoju akcji razem z nimi przeprowadzamy kolejne operacje wojskowe, odnosząc wrażenie, że sami bierzemy udział w walkach na froncie.



Nie dość że HBO zrealizowało swój serial z ogromnym rozmachem, to jeszcze zadbało o niespotykany nigdzie indziej realizm. Dlatego "Kompanię braci" uważa się za jedną z najbardziej adekwatnych historycznie opowieści o II wojnie światowej. Nic więc dziwnego, że w czasie swojej premiery produkcja zyskała uznanie krytyków (94 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes) i cieszyła się ogromną popularnością.

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Kompania braci nowa odsłona serialu wojennego już na HBO Max

"Kompania braci" zadebiutowała na HBO jeszcze w 2001 roku. Pomimo upływu lat wciąż uchodzi za jeden z najlepszych seriali wojennych wszech czasów. Trudno nie zgodzić się z osobami, które tak właśnie twierdzą. Dlaczego? Dowiecie się tego z nowego powiązanego z produkcją filmu. Jego premiera powinna być wielkim wydarzeniem. A jednak wszedł na HBO Max po cichu, a wręcz bez żadnych zapowiedzi. Przynajmniej w naszym kraju.

Bo "Kompania braci: Legacy" było zapowiadane chociażby w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo jednak, że oferta HBO Max różni się w zależności od kraju. Dlatego nie wiadomo było, czy w Polsce film też trafi na platformę. Próżno go było bowiem szukać w rozpisce premier serwisu na wrzesień. Na szczęście się pojawił. I to tego samego dnia, co w USA.

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"Kompania braci: Legacy" dokładnie dzisiaj, 9 września, trafiło na HBO Max. Dokument, który powstał z okazji 25-lecia serialu HBO i pokazuje jego trwały wpływ i znaczenie, powinien narobić sporo szumu na platformie. W końcu dla fanów oryginalnej produkcji - a jest ich w naszym kraju niemało - jest to pozycja obowiązkowa.



Ile kosztuje subskrypcja HBO Max w Polsce? Tego dowiesz się z naszego tekstu.

"KOMPANIĘ BRACI: LEGACY" OBEJRZYSZ NA:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.