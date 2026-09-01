Kiedy nowe odcinki Taskmastera? Harmonogram programu TVN
Program "Taskmaster" zadebiutował na antenie TVN, co oznacza, że widzowie mogą już obejrzeć premierowy odcinek tego absurdalnie zabawnego formatu. Kiedy będą pojawiać się nowe odcinki? Oto harmonogram.
"Taskmaster" to program który został okrzyknięty globalnym fenomenem popkulturowym. Początkowo był dostępny wyłącznie na rynku brytyjskim, a z biegiem czasu prawa do produkcji zostały sprzedane w niemal 20 krajach na całym świecie, w tym również w Polsce.
Tytułowym Taskmasterem, czyli gospodarz i ostatecznym autorytetem programu, jest Adam Woronowicz. Nadaje ton całemu widowisku, ustala zasady gry i ocenia uczestników. Podejmuje on decyzje nie zawsze logiczne, a nawet często absurdalne. Jego perspektywa decyduje o tym, co jest sukcesem i jaki uczestnik zaskoczył go najbardziej.
Jego Asystent, Cezary Sikora, odpowiada natomiast za techniczne aspekty programu: tłumaczy zasady uczestnikom, pilnuje, by ich przestrzegali oraz towarzyszy im na każdym etapie rywalizacji.
Taskmaster - kiedy kolejne odcinki w TVN i HBO Max? Harmonogram
Premierowy odcinek zadebiutował w TVN oraz na HBO Max w poniedziałek, 31 sierpnia. Cały sezon będzie składał się z 10 epizodów. Harmonogram emisji wygląda zatem następująco:
- 1. odcinek - 31 sierpnia
- 2. odcinek - 7 września
- 3. odcinek - 14 września
- 4. odcinek - 21 września
- 5. odcinek - 28 września
- 6. odcinek - 5 października
- 7. odcinek - 12 października
- 8. odcinek - 19 października
- 9. odcinek - 26 października
- 10. odcinek - 2 listopada
W "Taskmasterze" bierze udział pięciu uczestników, wśród nich komicy, aktorzy komediowi i osobowości sceniczne. Są to: Wiolka Walaszczyk, Rafał Rutkowski, Kazik Mazur, Żabson oraz Zofia Zborowska-Wrona.
Na przestrzeni 10 odcinków uczestnicy będą musieli się zmierzyć zaskakującymi zadaniami. Początkowo mogą one brzmieć dla nich jak żart, ale ostatecznie będą wymagały poważnych metod, by je rozwiązać. Chodzi tu na przykład o wyzwania, w których w jak najbardziej spektakularny sposób należy zjeść winogrono albo wycisnąć sok z pomarańczy bez dotykania owocu. W tym programie kreatywność i interpretacja zadania często są ważniejsze niż samo jego wykonanie. Ostatecznym miernikiem sukcesu jest aprobata lub dezaprobata tytułowego Taskmastera.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.