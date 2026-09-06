Nowy thriller Netfliksa nie da wam spać. Rozrywka idealna

Użytkownicy Netfliksa uwielbiają thrillery. Nie bez powodu przecież kolejne adaptacje powieści Harlana Cobena cieszą się taką popularnością. Od ostatniej z nich minęło jednak trochę czasu, ale przecież subskrybenci platformy chętnie sięgają też po inne należące do gatunku produkcje. Ostatnio żyli "Szeptaczem" z Robertem De Niro i "Tajemniczą kobietą". Ale ponieważ ciągle im mało, zaraz dostaną kolejny tytuł, w którym się zakochają. I tym razem nie będzie to film, a serial. Oczywiście, z gatunku tych, które spędzają sen z powiek. Przyda się, gdyż ostatnio mogliśmy od nich odpocząć.



Największą premierą mijającego tygodnia był 2. sezon "Dżentelmenów". Serial gangsterski Guya Ritchiego powrócił z hukiem. Od razu rozbroił użytkowników Netfliksa, którzy wprost się na niego rzucili. Ale wiadomo: to lżejsza, pełna humoru rozrywka. "Kłamstwo idealne" porwie was innymi cechami. Otuli mrokiem, trzymającej w napięciu opowieści.

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Netflix - co obejrzeć?

"Kłamstwo idealne" zabiera nas do świata bogaczy. Główna bohaterka przeprowadza się z rodziną do Bergen, gdzie zostaje serdecznie przyjęta do zgranej grupy przyjaciół. Prowadzą oni wystawne i hedonistyczne życie. Aż w końcu jedna z luksusowych willi staje w płomiennach, a jej mieszkaniec ginie w pożarze. Karen szybko dzięki temu odkrywa, że bliskie relacje nowych znajomych opierają się na kłamstwach. Rozpoczyna więc śledztwo na własną rękę i odkrywa kolejne sekrety. Nie wie tylko, jak wysoką cenę przyjdzie jej za to zapłacić.

Już po samym opisie fabuły widać, że mamy do czynienia z serialem, który idealnie wpisze się w gusta polskich użytkowników Netfliksa. Zagadka kryminalna? Jest. Bohaterowie z wyższych sfer, których łatwo nienawidzić? Są. Bohaterka odkrywająca stopniowo prawdę? Jest. Toż to przepis na thriller, od jakiego nie będzie łatwo się oderwać, dopóki nie poznamy odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania. I z tego właśnie względu brzmi jak zarwana nocka.

Na szczęście Netflix wie, żeby seriale, dla których możemy zrezygnować ze snu, dodawać w okolicach weekendu. Dlatego właśnie "Kłamstwo idealne" wpadnie na platformę tuż przed piątkiem. Pojawi się dokładnie w czwartek, 10 września. Tym samym już możecie rozgrzewać telewizory. A jest czym.

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W nadchodzącym tygodniu Netflix co prawda nie szaleje z premierami, ale doda choćby pełnometrażowy thriller "Małe rzeczy", w którym Denzel Washingtom i Remi Malek dbają, aby dostarczyć odpowiedni poziom zaangażowania. Prócz tego zadebiutuje jeszcze 5. sezon wojskowego hitu "Fauda", czy nawet epicka "Troja". Wszystkie te tytuły pojawią się na platformie jeszcze przed "Kłamstwem idealnym". Nowości do oglądania w najbliższych dniach wam więc nie zabraknie.



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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.