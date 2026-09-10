Nowy film Prime Video prawie pokonał Reachera. W jeden dzień stał się hitem

"Uwikłani: Marfil" to romans utrzymany w klimatach thrillera. Zaczyna się przecież od porwania. Córka biznesmena zostaje jednak bez wyjaśnień uwolniona. I wtedy zmartwiony ojciec zatrudnia ochroniarza, z którym jest zmuszana spędzać każdą wolną chwilę. Choć początkowo nic tego nie zapowiada, Marfil i Sebastian mają się ku sobie. Mówimy w końcu o nowej adaptacji powieści Mercedes Ron, autorki "Trylogii winnych".



Tak, chodzi o tę "Trylogię winnych", która stała się hitem Prime Video. Platforma Amazona nie dość, że zrobiła adaptacje wszystkich trzech części literackiego oryginału, to jeszcze pokusiła się o ich brytyjskie remake'i. I co ciekawe, na punkcie każdego z nich użytkownicy serwisu oszaleli. Teraz to samo dzieje się w przypadku "Uwikłanych: Marfil".

"UWIKŁANYCH: MARFIL" OBEJRZYSZ NA:

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Uwikłani: Marfil - nowy film hitem Prime Video

"Uwikłani: Marfil" wczoraj, 9 września, zadebiutowali na Prime Video. Nie wzbudzili co prawda zainteresowania krytyków, bo na Rotten Tomatoes film ma dotychczas jedną recenzję. W dodatku negatywną. Użytkownicy platformy Amazona mają inne zdanie na jego temat. Choćby w naszym kraju niemal nie chcą oglądać niczego innego.

Wystarczył jeden dzień, aby "Uwikłani: Marfil" wdrapali się na drugie miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Przegrywają jedynie z "Reacherem", który również wczoraj otrzymał nowy odcinek. W czasie jego trwania nie da się z nim wygrać.

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"Uwikłani: Marfil" zajęło tak naprawdę najwyższe możliwe aktualnie miejsce w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. "Reacher" od paru tygodni, a dokładnie premiery 4. sezonu, okupuje pierwsze miejsce zestawienia. Jest bezkonkurencyjny. Adaptacja powieści Mercedes Ron, tak jak inne nowości w ostatnim czasie, nie miała z nim szans.

W tych okolicznościach na Prime Video "Uwikłani: Marfil" mogą pochwalić się ogromnym sukcesem. W końcu zdobycie tak ogromnego zainteresowania w tak krótkim czasie to nie lada wyczyn. Przy czym dopiero się okaże, jak długo filmowi uda się rozpalać użytkowników platformy Amazona.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.