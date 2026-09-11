Zakończenie Kłamstwa idealnego. Kim jest osoba w kapturze?

Artykuł zawiera spoilery serialu "Kłamstwo idealne".

"Kłamstwo idealne" to nowość Netfliksa, która koncentruje się na grupie przyjaciół. Już na początku serialu dowiadujemy się, że w domu jednej z par wybucha pożar, wskutek którego ginie Evert (Edwin Jonker). Od tej pory bohaterowie próbują dowiedzieć się, co tak naprawdę się stało. Niewygodne fakty wychodzą na jaw podczas przesłuchania pozostałych członków grupy, a retrospekcje podsuwają tropy, które próbują doprowadzić nas do odkrycia, co wydarzyło się przed tragedią i co tak naprawdę do niej doprowadziło.

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Kłamstwo idealne - wyjaśnienie zakończenia serialu Netfliksa. O co chodzi?

Na Netfliksie zadebiutował już cały sezon "Kłamstwa idealnego", co oznacza, że część widzów ma już cały seans za sobą. Odpowiadamy na, które mogły pojawić się po finale thrillera:

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Kto podpalił dom i dlaczego Evert zginął?

To najważniejsze pytanie "Kłamstwa idealnego". Początkowo trop wskazywał na to, że to Evert (Edwin Jonker) wywołał pożar, ponieważ popadł w konflikt małżeński z Babette (Noortje Herlaar). Ostatecznie okazało się, że jest zupełnie na odwrót - to Babette postanowiła podpalić dom, gdyż nie chciała, aby Evert ją zostawił. Kobieta najpierw podała synom i mężowi środki nasenne, chcąc zabić siebie oraz pozostałych członków rodziny. Luuk (Henk Courbois), jeden z synów, nie wypił jednak napoju i obudził się, gdy wybuchł pożar.

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Kiedy Babette się ocknęła, podjęła decyzję o uratowaniu swoich dzieci, natomiast Evert został w środku. Przed opuszczeniem domu Luukowi udało się zabrać telefon ojca, na którym potajemnie nagrywał on rozmowy z Babette. Dzięki temu Karen (Loes Haverkort) dowiedziała się, że to tak naprawdę jej przyjaciółka odpowiada za śmierć swojego męża.

Kto popchnął Hanneke?

Hanneke (Rifka Lodeizen) pod koniec serialu trafia do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Według wstępnych podejrzeń kobieta miała spaść z balkonu mieszkania Patricii (Charlie Chan Dagelet). Na to pytanie nie dostaliśmy bezpośredniej odpowiedzi, ale możemy podejrzewać, że to również sprawka Babette. Po pierwsze - kobieta miała motyw w postaci zemsty za Everta, w którym Hanneke była zakochana. Po drugie - ostatnim odcinku, kiedy Karen informuje Babette, że Hanneke się wybudza, ta wydaje się być przerażona. Mogło to wynikać z obawy, że kobieta po odzyskaniu przytomności ujawni, kto wypchnął ją z balkonu i że to była właśnie Babette.

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Co dalej z Simonem i Patricią?

Simon (Matthijs van de Sande Bakhuyzen) wpadł w kłopoty. Okazało się, że mężczyzna prał pieniądze na swojej siłowni i brał udział w nielegalnym procederze handlu sterydami. Patricia o wszystkim wiedziała, więc również współpracowała ze swoim mężem. Mimo to w finale widać, jak para w nonszalancki sposób mija Karen pod szkołą, co oznacza, że na ten moment nie ponieśli jeszcze konsekwencji za swoje czyny. Być może, za sprawą wpływowego ojca Patricii, a także znajomości z policją, nigdy ich nie doczekają się kary.

Czy Karen i Michel do siebie wrócili?

Na to pytanie nie dostaliśmy odpowiedzi. W małżeństwie sporo rzeczy się skomplikowało - okazało się, że Michel (Teun Luijkx) pomagał Simonowi prać pieniądze, a wskutek zeznań Karen wyszło również na jaw, że miała ona z Simonem romans. Nie wiadomo, czy parze udało się przezwyciężyć problemy, choć, biorąc pod uwagę rozwiązanie zagadki, mogłoby im wyjść na dobre odcięcie się od grupy, aby uratować swoje małżeństwo.

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Dlaczego Ivo nie powiedział o Babette?

Evert podzielił się z Ivo (Remko Vrijdag), mężem Hanneke, nagraniami, które były dowodami na to, że Babette jest toksyczną manipulantką. Mimo to Ivo do samego końca trzymał tę wiadomość w sekrecie. Miał dobry powód - okazało się, że żona Everta groziła mu, że ujawni, iż jest on homoseksualny, jeśli powie prawdę na temat nagrań, które mogły ją zdemaskować. Wyjaśnia to, dlaczego to właśnie Ivo miał największe wyrzuty sumienia w związku ze śmiercią przyjaciela.

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Kim była osoba w kapturze?

W ostatniej scenie serialu Karen odwiedza Hanneke w szpitalu. Kiedy orientuje się, że przyjaciółka odzyskuje przytomność, wybiega z sali, by wezwać lekarza. W tej samej chwili do pokoju wchodzi osoba w czarnym ubiorze i z balonem w kształcie serca. Możemy przypuszczać, że nie ma ona dobrych zamiarów i planuje uciszyć Hanneke. Wiadomo, że nie jest to Babette, ponieważ ta jest już w rękach policji. Kto w takim razie odwiedził Hanneke?

Trudno powiedzieć. Na ten moment nie można wykluczyć nikogo. Co ciekawe, to może być ta sama osoba, która obserwowała Karen i Simona na plaży. Być może była to Patricia, ponieważ to właśnie ona miała klucze do apartamentu, gdzie Hanneke omal nie zginęła.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.