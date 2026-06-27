Wraca najlepszy polski serial na HBO Max. Czekam dzielnie

„Klara” to jeden z najciekawszych projektów od Warner Bros. Discovery. Premierowy sezon był realizowany jeszcze dla Playera i bardzo cieszę się, że po zmianie domu nie odłożono go na półkę.

Dla tych, którzy nie wiedzą – „Klara” to polski „Seks w wielkim mieście”, tylko znacznie zabawniejszy, z głębszą główną bohaterką. Jest to przy okazji serial trochę teatralny, ale w dobrym tego słowa znaczeniu.

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Klara z 2. sezonem – jest pierwszy teaser

Na pierwszej zapowiedzi dostajemy naszą główną bohaterkę, która z jednej strony się spowiada, a z drugiej opisuje to, co działo się w jej życiu przez ostatnie lata. Przede wszystkim jednak podsumowuje premierowy sezon.

„Klara. Rewolucja” (bo taki tytuł będzie nosiła 2. seria) wzbogaci się o kilku nowych aktorów. Obok Izabeli Kuny, Katarzyny Warnke, Adama Woronowicza i Eryka Kulma, pojawią się również: Joachim Lamża, Aleksandra Konieczna i Bartosz Porczyk.

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Fabuła nowej serii będzie kręciła się w pobliżu niespodziewanego gościa, czyli ojca naszej głównej bohaterki. Władysław nazywany jest tu „ojcem marnotrawnym”. Oficjalny opis nowego sezonu brzmi:

Klara i jej przyjaciele wracają! Jest jeszcze słodziej, ale i jeszcze bardziej gorzko. Niespodziewanie w życiu i w mieszkaniu Klary pojawia się ojciec marnotrawny, Władysław. W ślad za nim zjawia się też Aleks. Kochanek postawił wszystko na jedną kartę – miłość! W mieszkaniu i w życiu sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Klara – tak samo jak Gerard – nie ogarniają kuwety.

„Klara. Rewolucja” to serial autorstwa Marka Modzelewskiego. Reżyseruje Łukasz Jaworski, a za zdjęcia odpowiada Marian Prokop.

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Klara – kiedy premiera 2. sezonu?

Niestety data premiery nowej serii nie jest jeszcze znana. Warner Bros. Discovery informuje jedynie, że nowy sezon pojawi się wkrótce. Wcześniejsze zapowiedzi wspominały jednak, że premiera może odbyć się w 2026 roku.

Więcej o produkcjach dostępnych na HBO Max przeczytacie w Spider's Web:

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.