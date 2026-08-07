Co robi Kmicic w 1670? Reprezentuje Polskę

Wśród bohaterów 3. sezonu "1670" pojawili się bohaterowie, którzy istnieli naprawdę. Mowa tu chociażby o królu Michale Korybucie Wiśniowieckim i jego żonie Elżbiecie Habsburżance czy też o naukowcu Kazimierzu Siemienowiczu. W najnowszej odsłonie serialu swoją scenę dostała również postać fikcyjna, czyli Andrzej Kmicic. Jest to bohater powieści "Potop" autorstwa Henryka Sienkiewicza.

Kmicic jest bohaterem powieści "Potop" autorstwa Henryka Sienkiewicza, w której był chorążym orszańskim. Brał on udział w obronie Jasnej Góry, wysadzając największą szwedzką kolubrynę, a także w bitwie pod Prostkami, dowodząc Tatarami krymskimi wspomagającymi Polaków. A co robi w serialu Netfliksa?

Dlaczego Kmicic pojawił się w serialu 1670? To symbol

W 5. odcinku o tytule "Dar dla Tatarów" w sali królewskiej trwa debata na temat prezentu dla Tatarów. Jan Paweł proponuje, by dać im w ofierze najdzielniejszego Polaka - Bogdana. Naradę niespodziewanie przerywa tajemniczy mężczyzna. Mówi: "Dla ojczyzny umiłowanej jam gotów głowę złożyć pod tatarską szablę. Mnie oddajcie bisurmanom. Pierwej wstążką obtoczcie". Jan Paweł, w odpowiedzi na tę ofertę, w niecenzuralnych słowach zdradza tożsamość nieznajomego: to Andrzej Kmicic (w tej roli Mirosław Zbrojewicz).

Mirosław Zbrojewicz w roli Andrzeja Kmicica w 5. odcinku serialu 1670

Bogdan i Kmicic zostają zatem obok siebie postawieni, a król, marszałek i sekretarz dworu oraz sarmaci debatują, kogo wysłać Tatrom. Zaletą Kmicica jest to, że jest on bohaterem narodowym, a wadą, jak twierdzi jeden z sarmatów, jest to, że czasem zdarza mu się opowiadać bardzo długo historie, które nie do końca są aż tak bardzo interesujące (czyli mędzi). No i ma dziwne oko. Ostatecznie sprawa zostaje rozstrzygnięta przez królową Elżbietę Habsburżankę, która zasugerowała, że to nie Kmicic powinien zostać wysłany Tatarom.

Wprowadzając postać Kmicica do serialu "1670", twórcy najprawdopodobniej chcieli pokazać tego bohatera jako polskie dobro narodowe. Gdyby został wysłany jako prezent dla Tatarów, oznaczałoby to, że król wybrał to, co miał najcenniejszego. Żart z Kmicicem polegał natomiast na tym, że gdyby ktoś musiał się poświęcić w imię Polski, to właśnie on jako pierwszy by to zrobił. Jest to również rodzaj dialogu z Sienkiewiczem.

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