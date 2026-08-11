Najlepsze fantasy Prime Video powraca w nowej formie. Idzie po wasze portfele

Jeśli chodzi o seriale fantasy, Prime Video ma na swoim koncie niemało sukcesów. Czego by o nich nie mówić, „Pierścienie Władzy” przyciągają przed ekrany masę widzów, a „Legenda Vox Machiny” odniosła spektakularny sukces artystyczny, przypadając do gustu dosłownie każdemu.



Platforma stworzyła również kilka już zakończonych lub anulowanych seriali fantasy, w „Dobry omen”, „Carnival Row” lub bodaj najgłośniejsze „Koło Czasu”. Ten ostatni tytuł do ciekawy przypadek serialu, który początkowo rozczarował większość odbiorców, by ostatecznie ich do siebie przekonać. Doszło do tego, że fani wciąż prowadzą kampanię na rzecz jego powrotu po skasowaniu.



„Koło Czasu” liczyło 3 sezony i 24 odcinki. Serial emitowano od 19 listopada 2021 r. do 17 kwietnia 2025 r., a jego trzeci sezon był powszechnie uznawany za najlepszy w całej serii. Niestety to nie wystarczyło, by uchronić produkcję przed anulowaniem. Amazon ogłosił tę decyzję zaledwie miesiąc po premierze finału. Platforma jako jedne z przyczyn wskazała wysokie koszty produkcji oraz trendy dotyczące oglądalności.

Koło Czasu - gra w przedsprzedaży

Choć fakt kasacji wciąż boli fanów, bazująca na bestsellerowym cyklu powieści Roberta Jordana franczyza obrała ostatnio nowy, potencjalnie ekscytujący kierunek. Wszystko za sprawą pierwszej w historii oficjalnej gry planszowej, która stanowi pierwszy krok do „odrodzenia” marki od czasu anulowania serialu.



Chodzi o „War of the Dragon: The Wheel of Time” od studia Dire Wolf. Gra planszowa wzbudziła już ogromne zainteresowanie - w ramach kampanii crowdfundingowej na BackerKit zebrano już ponad milion dolarów. Zbiórka nadal rośnie i zbliża się do poziomu 1,167 miliona, znacznie przewyższając pierwotny cel wynoszący zaledwie 50 tys.



Premiera ma nastąpić przed końcem 2027 r., ale fani już teraz mogą dokonać zakupu - bo oto wreszcie wystartowała oficjalna przedsprzedaż. Edycja „The One Power” od Dire Wolf jest obecnie dostępna w cenie 135 dolarów.



Gra czerpie inspirację z wydarzeń rozpoczynających się mniej więcej w czasie„Wschodzącego cienia”, czwartej powieści w cyklu Roberta Jordana. Gracze będą mogli na nowo przeżyć - albo całkowicie zmienić - kluczowy konflikt tej historii.



Za projekt gry odpowiadają Andy Clautice, Mike Mihealsick oraz Ryan Schoon. Szczegóły znajdziecie tutaj.

Tym z was, którzy oczekują czegoś więcej, przypomnę - prawa do adaptacji książek fantasy Jordana posiada iwot Studios, którego szefowie byli producentami wykonawczymi serialu Prime Video. Ci ludzie wciąż wierzą w moc literackiego uniwersum i zamierzają dalej przenosić je do innych mediów.



iwot Studios i Initiate Entertainment na podstawie „Koła czasu” zamierzają stworzyć w przyszłości nową grę, filmy animowane i serial animowany. Pełnym metrażom i produkcji odcinkowej nie przypisano jeszcze dystrybutorów ani platformy streamingowej, na pewno jednak będą one skierowane do młodej widowni i zaprojektowane tak, aby rozwijać globalny zasięg franczyzy. A co z produkcjami live action? Cóż, może kiedyś...



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