Najlepsze filmy o mitologii greckiej. Obejrzyj po Odysei

Kina wciąż pękają w szwach za sprawą "Odysei" w reżyserii Christophera Nolana. Widowiskowa produkcja na nowo rozbudziła zainteresowanie mitologią grecką. Jakie filmy warto obejrzeć, aby znów poczuć ten klimat i zanurzyć się w historii starożytnej Grecji, odważnych wojowników i majestatycznych bogów? Takich produkcji jest sporo, a my wybraliśmy te, które są dostępne w streamingu w ramach abonamentu lub wypożyczenia.

TOP 10 filmów o mitologii greckiej. Najlepsze produkcje, które warto obejrzeć po Odysei

Troja

Tytuł filmu: Troja (Troy)

Troja (Troy) Rok produkcji: 2004

2004 Czas trwania: 2h 43m

2h 43m Reżyseria: Wolfgang Petersen

Wolfgang Petersen Obsada: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger

Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger Ocena IMDb: 7,3/10

Filmem, który po seansie "Odysei" trzeba obowiązkowo obejrzeć, jest oczywiście "Troja", czyli pewnego rodzaju "prequel" widowiska Nolana. To ekranizacja "Iliady", drugiej epopei Homera, opowiadająca o walce Greków na wojnie trojańskiej, podczas której próbowali odbić porwaną królową Sparty Helenę. Kluczem do zwycięstwa lub porażki w tym starciu jest jednak jeden człowiek - Achilles

Powrót Odyseusza

Tytuł filmu: Powrót Odyseusza (The Return)

Powrót Odyseusza (The Return) Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 1h 56m

1h 56m Reżyseria: Uberto Pasolini

Uberto Pasolini Obsada: Juliette Binoche, Ralph Fiennes, Charlie Plummer, Marwan Kenzari

Juliette Binoche, Ralph Fiennes, Charlie Plummer, Marwan Kenzari Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena IMDb: 6,3/10

"Powrót Odyseusza" to produkcja, która skupia się na Odyseuszu, który po 20 latach nieobecności wraca na Itakę. Wojownik, który zmienił się nie do poznania, wraca do miejsca, które nie przypomina jego ukochanego domu - jego królestwo jest w runie, żonę Penelopę więzią natrętni zalotnicy, a synowi Telemachowi grozi śmierć, ponieważ jest on potencjalnym zagrożeniem w przejęciu władzy nad Itaką. W obliczu tej katastrofy Odys będzie musiał odnaleźć siłę, aby odzyskać to, co kocha najbardziej.

Bracie, gdzie jesteś?

Tytuł filmu: Bracie, gdzie jesteś? (O Brother, Where Art Thou?)

Bracie, gdzie jesteś? (O Brother, Where Art Thou?) Rok produkcji: 2000

2000 Czas trwania: 1h 46m

1h 46m Reżyseria: Joel Coen

Joel Coen Obsada: George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson, Charles Durning

George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson, Charles Durning Ocena IMDb: 7,7/10

Komedia przygodowa "Bracie, gdzie jesteś?" w reżyserii braci Coen to z kolei film luźno inspirowany "Odyseją" Homera. Akcja rozgrywa się w Missisipi podczas Wielkiego Kryzysu, kiedy oszust Everett Ulysses McGill ucieka z więzienia razem z dwoma współwięźniami - Delmarem i Pete'em. Mężczyzna obiecuje im zysk z ukrytego skarbu, ale tak naprawdę jego cel jest jeden: chce wrócić do swojej byłej żony i odzyskać rodzinę. Podczas podróży bohaterowie spotykają barwne, często groteskowe postacie, mierząc się jednocześnie z wyścigiem i wikłając się w absurdalne przygody.

Jazon i Argonauci

Tytuł filmu: Jazon i Argonauci (Jason and the Argonauts)

Jazon i Argonauci (Jason and the Argonauts) Rok produkcji: 1963

1963 Czas trwania: 1h 44m

1h 44m Reżyseria: Don Chaffey

Don Chaffey Obsada: Todd Armstrong, Nancy Kovack, Gary Raymond, Laurence Naismith

Todd Armstrong, Nancy Kovack, Gary Raymond, Laurence Naismith Ocena IMDb: 7,3/10

"Jazon i Argonauci" to film, który zadebiutował ponad pół wieku temu. Skupia się on na Jazonie, młodym i upartym mężczyźnie, którego marzeniem jest przeżywanie niezwykłych przygód. W końcu nadarza się ku temu okazja - Jazon otrzymuje szansę, by wyruszyć do Kolchidy i zdobyć złote runo. Buduje zatem okręt Argo, a do wyprawy zaprasza młodych Greków, w tym Heraklesa. Nad wszystkim czuwa jego ukochana patronka, Hera.

Zmierzch tytanów

Tytuł filmu: Zmierzch tytanów (Clash of the Titans)

Zmierzch tytanów (Clash of the Titans) Rok produkcji: 1981

1981 Czas trwania: 1h 58m

1h 58m Reżyseria: Desmond Davis

Desmond Davis Obsada: Laurence Olivier, Harry Hamlin, Claire Bloom, Judi Bowker

Laurence Olivier, Harry Hamlin, Claire Bloom, Judi Bowker Ocena IMDb: 6,9/10

"Zmierzch tytanów" koncentruje się na Perseuszu, jednym z synów Zeusa, który wyrusza w podróż, by odnaleźć ukochaną Andromedę. Zanim jednak dojdzie do spotkania pary, a następnie do ślubu, bohater ma za zadanie przejść przez wszystkie próby, jakie zgotowali mu zazdrośni o Andromedę bogowie. Z Perseuszem konkuruje nawet sam Zeus. Młodzieńcowi w tej niebezpiecznej wędrówce towarzyszą koń Pegaz oraz mądra sowa.

Starcie tytanów

Tytuł filmu: Starcie tytanów (Clash of the Titans)

Starcie tytanów (Clash of the Titans) Rok produkcji: 2010

2010 Czas trwania: 1h 46m

1h 46m Reżyseria: Louis Leterrier

Louis Leterrier Obsada: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Jason Flemyng

Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Jason Flemyng Ocena IMDb: 5,8/10

"Starcie tytanów" to remake "Zmierzchu tytanów" z 1981 roku. Tym razem Perseusz, który urodził się jako bóg, ale wychował się jak człowiek, postanawia poprowadzić wyprawę do Hadesu, zanim mściwy bóg świata zmarłych odbierze moc Zeusowi. Bohater zbiera zatem grupę śmiałych wojowników i wyrusza z nimi w ryzykowną podróż, podczas której będą na niego czyhać niebezpieczeństwa w postaci upiornych demonów i przerażających bestii. Wygra tylko wtedy, gdy uwierzy w swoją boską moc i przeciwstawi się przeznaczeniu.

Gniew tytanów

Tytuł filmu: Gniew tytanów (Wrath of the Titans)

Gniew tytanów (Wrath of the Titans) Rok produkcji: 2012

2012 Czas trwania: 1h 39m

1h 39m Reżyseria: Jonathan Liebesman

Jonathan Liebesman Obsada: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Edgar Ramírez

Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Edgar Ramírez Ocena IMDb: 5,7/10

"Gniew tytanów" to kontynuacja "Starcia tytanów". Akcja rozgrywa się dekadę po pokonaniu Krakena, kiedy Perseusz prowadzi spokojne życie rybaka, samotnie wychowując swojego syna, Heliosa. Tymczasem jego ojciec Zeus zostaje zdradzony i uwięziony przez Hadesa oraz Aresa. W związku z tym Perseusz wraz z wojowniczą królową Andromedą, półbogiem Agenorem i Hefajstosem wyrusza do podziemi, aby uratować Zeusa i powstrzymać tytanów.

Herkules

Tytuł filmu: Herkules (Hercules)

Herkules (Hercules) Rok produkcji: 1997

1997 Czas trwania: 1h 32m

1h 32m Reżyseria: John Musker, Ron Clements

John Musker, Ron Clements Obsada: Tate Donovan, Danny DeVito, James Woods, Susan Egan

Tate Donovan, Danny DeVito, James Woods, Susan Egan Ocena IMDb: 7,3/10

Klasyczna animacja Disneya "Herkules" jest znana chyba wszystkim widzom. Skupia się ona na Herkulesie, synie Zeusa i Hery, któr jako niemowlę zostaje porwany z Olimpu i trafia na Ziemię. Dorastając pośród śmiertelników, odkrywa, że posiada nadludzką siłę i że jego prawdziwym domem jest Olimp. Aby powrócić do domu, musi udowodnić, że jest prawdziwym bohaterem, pokonując Hadesa, który chce przejąć władzę nad światem.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej Pioruna

Tytuł filmu: Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej Pioruna (Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief)

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej Pioruna (Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief) Rok produkcji: 2010

2010 Czas trwania: 1h 58m

1h 58m Reżyseria: Chris Columbus

Chris Columbus Obsada: Logan Lerman, Alexandra Daddario, Brandon T. Jackson, Pierce Brosnan

Logan Lerman, Alexandra Daddario, Brandon T. Jackson, Pierce Brosnan Ocena IMDb: 5,9/10

"Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej pioruna" to adaptacja książki Ricka Riordana o tym samym tytule. Produkcja skupia się na Percym Jacksonie, nastolatku, który odkrywa, że jest półbogiem i synem Posejdona. Trafia on do specjalnego obozu dla innych herosów, gdzie dowiaduje się, że Zeus oskarżył go o kradzież potężnego pioruna. Wraz z satyrem Groverem i Annabeth, córką Ateny, Percy wyrusza w podróż po Stanach Zjednoczonych, aby nie tylko odnaleźć skradzioną broń, ale również uratować porwaną matkę i przede wszystkim zapobiec wojnie między bogami olimpijskimi.

Hercules

Tytuł filmu: Hercules

Hercules Rok produkcji: 2014

2014 Czas trwania: 1h 38m

1h 38m Reżyseria: Brett Ratner

Brett Ratner Obsada: Dwayne Johnson, Ian McShane, John Hurt, Rufus Sewell

Dwayne Johnson, Ian McShane, John Hurt, Rufus Sewell Ocena IMDb: 6/10

"Hercules" to film luźno oparty na komiksie "Hercules: The Thracian Wars" autorstwa Stevea'a Moore'a. Skupia się on na jednym z najsłynniejszych herosów, który po wykonaniu dwunastu legendarnych prac i tragicznej utracie rodziny odcina się od bogów. Teraz, wraz z grupą wiernych towarzyszy, zostaje najemnikiem i walczy za pieniądze, wykorzystując swoją sławę półboga i niezwyciężonego wojownika. Wszystko zmienia się, gdy król Tracji zatrudnia go do wyszkolenia armii i obrony królestwa przed bezwzględnym wodzem. Heros ma za zadanie stworzyć potężne wojsko z niedoświadczonych ludzi, a przy tym musi zmierzyć się z traumą przeszłości i pytaniem, czy rzeczywiście jest synem Zeusa.

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