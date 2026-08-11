Najlepsze filmy o mitologii greckiej. Obejrzyj po Odysei
"Odyseja" Christophera Nolana wzbudziła apetyt na więcej produkcji o mitologii greckiej. Jakie podobne produkcje warto obejrzeć po tym epickim widowisku? Wybraliśmy TOP 10 tytułów, które wprowadzą widzów w wyjątkowy klimat starożytnej Grecji.
Kina wciąż pękają w szwach za sprawą "Odysei" w reżyserii Christophera Nolana. Widowiskowa produkcja na nowo rozbudziła zainteresowanie mitologią grecką. Jakie filmy warto obejrzeć, aby znów poczuć ten klimat i zanurzyć się w historii starożytnej Grecji, odważnych wojowników i majestatycznych bogów? Takich produkcji jest sporo, a my wybraliśmy te, które są dostępne w streamingu w ramach abonamentu lub wypożyczenia.
TOP 10 filmów o mitologii greckiej. Najlepsze produkcje, które warto obejrzeć po Odysei
Troja
- Tytuł filmu: Troja (Troy)
- Rok produkcji: 2004
- Czas trwania: 2h 43m
- Reżyseria: Wolfgang Petersen
- Obsada: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger
- Ocena IMDb: 7,3/10
Filmem, który po seansie "Odysei" trzeba obowiązkowo obejrzeć, jest oczywiście "Troja", czyli pewnego rodzaju "prequel" widowiska Nolana. To ekranizacja "Iliady", drugiej epopei Homera, opowiadająca o walce Greków na wojnie trojańskiej, podczas której próbowali odbić porwaną królową Sparty Helenę. Kluczem do zwycięstwa lub porażki w tym starciu jest jednak jeden człowiek - Achilles
Powrót Odyseusza
- Tytuł filmu: Powrót Odyseusza (The Return)
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 1h 56m
- Reżyseria: Uberto Pasolini
- Obsada: Juliette Binoche, Ralph Fiennes, Charlie Plummer, Marwan Kenzari
- Nasza ocena: 7/10
- Ocena IMDb: 6,3/10
"Powrót Odyseusza" to produkcja, która skupia się na Odyseuszu, który po 20 latach nieobecności wraca na Itakę. Wojownik, który zmienił się nie do poznania, wraca do miejsca, które nie przypomina jego ukochanego domu - jego królestwo jest w runie, żonę Penelopę więzią natrętni zalotnicy, a synowi Telemachowi grozi śmierć, ponieważ jest on potencjalnym zagrożeniem w przejęciu władzy nad Itaką. W obliczu tej katastrofy Odys będzie musiał odnaleźć siłę, aby odzyskać to, co kocha najbardziej.
Bracie, gdzie jesteś?
- Tytuł filmu: Bracie, gdzie jesteś? (O Brother, Where Art Thou?)
- Rok produkcji: 2000
- Czas trwania: 1h 46m
- Reżyseria: Joel Coen
- Obsada: George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson, Charles Durning
- Ocena IMDb: 7,7/10
Komedia przygodowa "Bracie, gdzie jesteś?" w reżyserii braci Coen to z kolei film luźno inspirowany "Odyseją" Homera. Akcja rozgrywa się w Missisipi podczas Wielkiego Kryzysu, kiedy oszust Everett Ulysses McGill ucieka z więzienia razem z dwoma współwięźniami - Delmarem i Pete'em. Mężczyzna obiecuje im zysk z ukrytego skarbu, ale tak naprawdę jego cel jest jeden: chce wrócić do swojej byłej żony i odzyskać rodzinę. Podczas podróży bohaterowie spotykają barwne, często groteskowe postacie, mierząc się jednocześnie z wyścigiem i wikłając się w absurdalne przygody.
Jazon i Argonauci
- Tytuł filmu: Jazon i Argonauci (Jason and the Argonauts)
- Rok produkcji: 1963
- Czas trwania: 1h 44m
- Reżyseria: Don Chaffey
- Obsada: Todd Armstrong, Nancy Kovack, Gary Raymond, Laurence Naismith
- Ocena IMDb: 7,3/10
"Jazon i Argonauci" to film, który zadebiutował ponad pół wieku temu. Skupia się on na Jazonie, młodym i upartym mężczyźnie, którego marzeniem jest przeżywanie niezwykłych przygód. W końcu nadarza się ku temu okazja - Jazon otrzymuje szansę, by wyruszyć do Kolchidy i zdobyć złote runo. Buduje zatem okręt Argo, a do wyprawy zaprasza młodych Greków, w tym Heraklesa. Nad wszystkim czuwa jego ukochana patronka, Hera.
Zmierzch tytanów
- Tytuł filmu: Zmierzch tytanów (Clash of the Titans)
- Rok produkcji: 1981
- Czas trwania: 1h 58m
- Reżyseria: Desmond Davis
- Obsada: Laurence Olivier, Harry Hamlin, Claire Bloom, Judi Bowker
- Ocena IMDb: 6,9/10
"Zmierzch tytanów" koncentruje się na Perseuszu, jednym z synów Zeusa, który wyrusza w podróż, by odnaleźć ukochaną Andromedę. Zanim jednak dojdzie do spotkania pary, a następnie do ślubu, bohater ma za zadanie przejść przez wszystkie próby, jakie zgotowali mu zazdrośni o Andromedę bogowie. Z Perseuszem konkuruje nawet sam Zeus. Młodzieńcowi w tej niebezpiecznej wędrówce towarzyszą koń Pegaz oraz mądra sowa.
Starcie tytanów
- Tytuł filmu: Starcie tytanów (Clash of the Titans)
- Rok produkcji: 2010
- Czas trwania: 1h 46m
- Reżyseria: Louis Leterrier
- Obsada: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Jason Flemyng
- Ocena IMDb: 5,8/10
"Starcie tytanów" to remake "Zmierzchu tytanów" z 1981 roku. Tym razem Perseusz, który urodził się jako bóg, ale wychował się jak człowiek, postanawia poprowadzić wyprawę do Hadesu, zanim mściwy bóg świata zmarłych odbierze moc Zeusowi. Bohater zbiera zatem grupę śmiałych wojowników i wyrusza z nimi w ryzykowną podróż, podczas której będą na niego czyhać niebezpieczeństwa w postaci upiornych demonów i przerażających bestii. Wygra tylko wtedy, gdy uwierzy w swoją boską moc i przeciwstawi się przeznaczeniu.
Gniew tytanów
- Tytuł filmu: Gniew tytanów (Wrath of the Titans)
- Rok produkcji: 2012
- Czas trwania: 1h 39m
- Reżyseria: Jonathan Liebesman
- Obsada: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Edgar Ramírez
- Ocena IMDb: 5,7/10
"Gniew tytanów" to kontynuacja "Starcia tytanów". Akcja rozgrywa się dekadę po pokonaniu Krakena, kiedy Perseusz prowadzi spokojne życie rybaka, samotnie wychowując swojego syna, Heliosa. Tymczasem jego ojciec Zeus zostaje zdradzony i uwięziony przez Hadesa oraz Aresa. W związku z tym Perseusz wraz z wojowniczą królową Andromedą, półbogiem Agenorem i Hefajstosem wyrusza do podziemi, aby uratować Zeusa i powstrzymać tytanów.
Herkules
- Tytuł filmu: Herkules (Hercules)
- Rok produkcji: 1997
- Czas trwania: 1h 32m
- Reżyseria: John Musker, Ron Clements
- Obsada: Tate Donovan, Danny DeVito, James Woods, Susan Egan
- Ocena IMDb: 7,3/10
Klasyczna animacja Disneya "Herkules" jest znana chyba wszystkim widzom. Skupia się ona na Herkulesie, synie Zeusa i Hery, któr jako niemowlę zostaje porwany z Olimpu i trafia na Ziemię. Dorastając pośród śmiertelników, odkrywa, że posiada nadludzką siłę i że jego prawdziwym domem jest Olimp. Aby powrócić do domu, musi udowodnić, że jest prawdziwym bohaterem, pokonując Hadesa, który chce przejąć władzę nad światem.
Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej Pioruna
- Tytuł filmu: Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej Pioruna (Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief)
- Rok produkcji: 2010
- Czas trwania: 1h 58m
- Reżyseria: Chris Columbus
- Obsada: Logan Lerman, Alexandra Daddario, Brandon T. Jackson, Pierce Brosnan
- Ocena IMDb: 5,9/10
"Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej pioruna" to adaptacja książki Ricka Riordana o tym samym tytule. Produkcja skupia się na Percym Jacksonie, nastolatku, który odkrywa, że jest półbogiem i synem Posejdona. Trafia on do specjalnego obozu dla innych herosów, gdzie dowiaduje się, że Zeus oskarżył go o kradzież potężnego pioruna. Wraz z satyrem Groverem i Annabeth, córką Ateny, Percy wyrusza w podróż po Stanach Zjednoczonych, aby nie tylko odnaleźć skradzioną broń, ale również uratować porwaną matkę i przede wszystkim zapobiec wojnie między bogami olimpijskimi.
Hercules
- Tytuł filmu: Hercules
- Rok produkcji: 2014
- Czas trwania: 1h 38m
- Reżyseria: Brett Ratner
- Obsada: Dwayne Johnson, Ian McShane, John Hurt, Rufus Sewell
- Ocena IMDb: 6/10
"Hercules" to film luźno oparty na komiksie "Hercules: The Thracian Wars" autorstwa Stevea'a Moore'a. Skupia się on na jednym z najsłynniejszych herosów, który po wykonaniu dwunastu legendarnych prac i tragicznej utracie rodziny odcina się od bogów. Teraz, wraz z grupą wiernych towarzyszy, zostaje najemnikiem i walczy za pieniądze, wykorzystując swoją sławę półboga i niezwyciężonego wojownika. Wszystko zmienia się, gdy król Tracji zatrudnia go do wyszkolenia armii i obrony królestwa przed bezwzględnym wodzem. Heros ma za zadanie stworzyć potężne wojsko z niedoświadczonych ludzi, a przy tym musi zmierzyć się z traumą przeszłości i pytaniem, czy rzeczywiście jest synem Zeusa.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.