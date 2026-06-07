Na Netfliksie liczy się tylko jeden kryminał. Od lat na niego czekaliśmy
Kryminałów na Netfliksie nigdy dość. Dlatego właśnie platforma ciągle poszerza ich ofertę. W tym celu zdarza jej się sięgać do polskiej literatury. "Kolory zła" już raz zawróciły w głowach użytkownikom. Czy ich druga część powtórzy ten sukces? Wszystko wskazuje na to, że tak.
W ostatnich tygodniach maja Netflix nie szalał z premierami. Była ich zaledwie garstka. Wśród nich znalazło się jednak parę pewnych hitów. I nie chodzi tylko o nowe science fiction od twórców "Stranger Things". Prócz "The Boroughs" na platformę powrócił chociażby "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki". Do tego doszedł jeszcze "Jedyny świadek" czy "Kobieta z portu". Zaraz, przecież to wszystko kryminały.
Tak, użytkownicy Netfliksa uwielbiają filmy i seriale kryminalne. Dlatego platforma robi ich coraz więcej. Nałogowo adaptuje prozę Harlana Cobena, a w międzyczasie dorzuca jeszcze inne mroczne historie o zbrodniach z różnych zakątków świata. Często zagląda przy tym do Polski, bo my też (a może w szczególności?) uwielbiamy takie opowieści. Serwis realizuje u nas kolejne historie, w których ktoś kogoś zabija, ktoś kogoś ściga i w ogóle jest zagadka do rozwiązania. Zdarza mu się przy tym inspirować rodzimą literaturą. Dzięki temu dwa lata temu trafił w dziesiątkę.
Netflix - co obejrzeć?
W 2024 roku na Netfliksie pojawiły się "Kolory zła: Czerwień". Historia, w której prokurator wraz z rozpaczoną matką rozwiązują zagadkę morderstwa, z miejsca przypadła użytkownikom do gustu. Oczywiście, przede wszystkim w Polsce. Być może z poczucia patriotycznego obowiązku zawsze oglądamy rodzime produkcje. Ale w tym przypadku nie tylko my wykręciliśmy znakomity wynik adaptacji powieści Małgorzaty Oliwii Sobczak.
Produkcja świetnie się oglądała na całym świecie. Trafiła nawet na pierwsze miejsce globalnej topki najpopularniejszych filmów nieanglojęzycznych dostępnych na Netfliksie. To był taki hit, że platforma nie zwlekała. Chciała kuć żelazo póki gorące. Na szczęście dla niej Małgorzata Oliwia Sobczak jest całkiem płodną autorką. "Kolory zła" to cała literacka seria kryminalna, która składa się z siedmiu książek. Materiału do adaptacji nie brakuje.
W ramach kolejnej filmowej odsłony serii dostaniemy tym razem "Kolory zła: Czerń". Tym razem dobrze nam znany prokurator Bliski trafia do spokojnego miasteczka na Kaszubach by poprowadzić sprawę zaginięcia dziecka. W jego trakcie na jaw wychodzi oczywiście mnóstwo mrocznych tajemnic. Bo tak właśnie przykuwa się widzów do ekranu.
Już po samym opisie fabuły "Kolorów zła: Czerni" widać, że twórcy sięgają po sprawdzoną formułę gatunkową. Uwielbiamy ją i chętnie oglądamy kolejne produkcje, które z niej korzystają. W tym wypadku nie może być inaczej. Szczególnie że mówimy o sequelu tak popularnego filmu. Od przyszłej środy nie będziemy więc oglądać na Netfliksie nic innego.
Ale! Jeśli użytkownicy Netfliksa szybko obejrzą "Kolory zła: Czerń", za chwilę będą mogli zasiąść do wiralowego hitu. A raczej: "Wiralowego hitu", bo to tytuł nadchodzącego serialu. Opowiada on historię dręczonego w szkole nastolatka, którego przytłaczają rachunki medyczne matki. Pewnego dnia nagranie jego bójki staje się hitem internetu. A on postanawia to wykorzystać. Tworzy kanał streamingowy i odbija się od dna. Zainteresowani?
Istnieje spora szansa, że tytuł nadchodzącego serialu Netfliksa nie będzie tylko pobożnym życzeniem. "Wiralowy hit" naprawdę stanie się wiralowym hitem. Brzmi jak coś, co może się spodobać użytkownikom platformy. Może nie aż tak jak "Kolory zła: Czerń", ale jednak.
Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:
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Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
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- Prawo i Porządek: Sekcja Specjalna: Sezony 12-16 01/06/2026
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- Walentynki 04/06/2026
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- The King of Queens: Sezony 1-9 04/06/2026
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Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
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- Gliniarze z Southland: Sezony 1-5 09/06/2026
- Norwegia: Czarny koń 09/06/2026
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- Outlast: Dżungla 10/06/2026
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