Czy będzie 2. sezon The Boroughs? To hit Netfliksa

Jeffrey Addiss i Will Matthews, twórcy serialu „The Boroughs”, opowiedzieli o planach na przyszłość swojej nowej produkcji science fiction, którą zrealizowali dla Netfliksa. Wyprodukowany przez Dufferów tytuł jest obecnie jednym z najpopularniejszych tytułów w serwisie - zajmuje 2. miejsce na liście TOP 10 najpopularniejszych seriali w Polsce, a w wielu krajach - 1. Gdyby nie fenomen, na który rzucili się polscy subskrybenci platformy - „Love is Blind: Polska” - zapewne i u nas ta perełka uplasowałaby się na szczycie.



Oznacza to, że serial cieszy się wysoką oglądalnością (choć nie wiemy, czy na tyle wysoką, by wyjść na plus) - odniósł też artystyczny sukces, zbierając wysokie noty od widzów i krytyków (naszą recenzję przeczytacie tutaj). Czy to oznacza, że ogłoszenie „dwójki” to formalność?

The Boroughs, sezon 2. - co dalej z serialem Netfliksa?

Najpewniej tak - ale póki co nikt nam jeszcze niczego oficjalnie nie obiecał. Addiss i Matthews zdradzili w rozmowie z IGN, że od początku planowali stworzyć trzy sezony i właśnie tyle obejmuje pełna wizja fabularna:

Mamy bardzo konkretny plan na trzy sezony i wydaje nam się, że znamy już ostatnie ujęcie ostatniej sceny ostatniego odcinka.

Dodał też:

To, w jaki dokładnie sposób do tego dotrzemy, może się jeszcze trochę zmienić, ale znamy już odpowiedzi na wszystkie pytania i mamy plan, kiedy oraz w jaki sposób je ujawnić. Chcieliśmy, żeby 1. sezon był emocjonalnie kompletny, ale jednocześnie pozostawił kilka zagadek bez odpowiedzi.

Twórca przyznał również, że pierwszy sezon miał sprawiać wrażenie „pełnej historii” na wypadek, gdyby serial nie został przedłużony:

Jeśli serial okaże się sukcesem, chcielibyśmy opowiedzieć wam więcej o tym, co tak naprawdę się tam dzieje. Czym jest Matka? My znamy odpowiedź. Chcemy ją ujawnić, więc mamy nadzieję, że ludzie będą oglądać serial i dostaniemy na to szansę.

Słowem - jak zawsze - wszystko w rękach publiczności.

Zapytany, czy trzysezonowy plan będzie skupiał się głównie na wątku Matki, Addiss odpowiedział:

Och, tego nie powiedzieliśmy. Zawsze chce się wprowadzać coś nowego. (...) Bardzo zależy nam na tym, by po trzech sezonach widzowie mieli poczucie, że odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. To nie znaczy jednak, że w 2. sezonie nie pojawią się nowe, szalone rzeczy.



Nie myślimy o tym serialu jako o produkcji typu „potwór tygodnia” czy „potwór sezonu”. Traktujemy tę historię jako jedną wielką, złożoną opowieść, w której ciągle dzieją się zaskakujące i dziwne rzeczy - ale dla nas to wciąż jedna, spójna historia.

Później w wywiadzie twórcy zostali zapytani o motyw przewodni 2. sezonu. Addiss odpowiedział:

Co byś zrobił, gdybyś dostał drugą szansę?

The Boroughs - obsada. O czym jest?

„The Boroughs” to zabawna i poruszająca opowieść o grupce starszych osób, które muszą zmierzyć się z czymś więcej niż przemijanie i wizja nadciągającego końca. W pozornie idealnej społeczności czai się coś mrocznego - nasi bohaterowie zamierzają zatem powstrzymać nieziemskie zagrożenie przed odebraniem im jedynej rzeczy, której zostało im naprawdę niewiele: czasu. W głównej roli występuje Alfred Molina jako Sam - niechętny zmianom wdowiec. Poza tym na ekranie pojawiają się: Alfre Woodard, Geena Davis, Denis O'Hare, Clarke Peters, Carlos Miranda, Jena Malone, Seth Numrich, Alice Kremelberg oraz Jane Kaczmarek. Wspaniała obsada - a to tylko jeden z wielu powodów, dla których warto zapoznać się z tytułem.

Michał Jarecki 26.05.2026 17:33

