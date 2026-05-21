Netflix pokazał zwiastun filmu Kolory zła: Czerń. Doczekaliśmy się

Netflix pokazał pierwszy zwiastun filmu "Kolory zła: Czerń". Adaptacja powieści Małgorzaty Oliwii Sobczak z Jakubem Gierszałem w roli głównej trafi do serwisu już w przyszłym miesiącu.
Biblioteka Netfliksa sukcesywnie powiększa się o polskie produkcje kryminalne. Do najchętniej oglądanych można zaliczyć film "Kolory zła: Czerwień", który jest adaptacją bestsellerowej powieści Małgorzaty Oliwii Sobczak. Podczas gdy książkowa seria wciąż rośnie - już niebawem czytelnicy będą mieli okazję zapoznać się "Fioletem" - Netflix pokazał pierwszy zwiastun nadchodzącego filmu. "Kolory zła: Czerń" już zaraz trafią do oferty streamingowego giganta.
Kolory zła: Czerń - pierwszy zwiastun. Kiedy premiera na Netflix?
Drugi film z serii "Kolory zła" skupi się na nowej zagadce kryminalnej. Tym razem prokurator Leopold Bilski, w którego ponownie wcieli się Jakub Gierszał, będzie musiał rozwiązać sprawę zaginięcia chłopca. Prokurator, który został niedawno przeniesiony do sennego miasteczka na Kaszubach, skąd zniknął chłopiec, z biegiem czasu zacznie odkrywać, że jego śledztwo jest powiązane z innym zaginięciem sprzed lat.
Oto oficjalny opis produkcji oraz pierwszy zwiastun:
Kiedy z sennego miasteczka znika chłopiec, nowo przeniesiony prokurator Bilski (Jakub Gierszał) zaczyna odkrywać nieoczekiwane powiązania z dawną sprawą zaginięcia. Premiera filmu "Kolory zła: Czerń" na podstawie bestsellerowej powieści 10 czerwca, tylko w Netflixie.
Reżyserem i scenarzystą "Czerni" jest ponownie Adrian Panek. W obsadzie znaleźli się: Jakub Gierszał, Marianna Zydek, Andrzej Chyra, Robert Gonera, Beata Ścibakówna, Piotr Żurawski, Julian Świeżewski i Adam Bobik.
