REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix pokazał zwiastun filmu Kolory zła: Czerń. Doczekaliśmy się

Netflix pokazał pierwszy zwiastun filmu "Kolory zła: Czerń". Adaptacja powieści Małgorzaty Oliwii Sobczak z Jakubem Gierszałem w roli głównej trafi do serwisu już w przyszłym miesiącu.

Anna Bortniak
kolory zla czern zwiastun film kryminalny netflix
REKLAMA

Biblioteka Netfliksa sukcesywnie powiększa się o polskie produkcje kryminalne. Do najchętniej oglądanych można zaliczyć film "Kolory zła: Czerwień", który jest adaptacją bestsellerowej powieści Małgorzaty Oliwii Sobczak. Podczas gdy książkowa seria wciąż rośnie - już niebawem czytelnicy będą mieli okazję zapoznać się "Fioletem" - Netflix pokazał pierwszy zwiastun nadchodzącego filmu. "Kolory zła: Czerń" już zaraz trafią do oferty streamingowego giganta.

REKLAMA

Kolory zła: Czerń - pierwszy zwiastun. Kiedy premiera na Netflix?

Drugi film z serii "Kolory zła" skupi się na nowej zagadce kryminalnej. Tym razem prokurator Leopold Bilski, w którego ponownie wcieli się Jakub Gierszał, będzie musiał rozwiązać sprawę zaginięcia chłopca. Prokurator, który został niedawno przeniesiony do sennego miasteczka na Kaszubach, skąd zniknął chłopiec, z biegiem czasu zacznie odkrywać, że jego śledztwo jest powiązane z innym zaginięciem sprzed lat.

Oto oficjalny opis produkcji oraz pierwszy zwiastun:

Kiedy z sennego miasteczka znika chłopiec, nowo przeniesiony prokurator Bilski (Jakub Gierszał) zaczyna odkrywać nieoczekiwane powiązania z dawną sprawą zaginięcia. Premiera filmu "Kolory zła: Czerń" na podstawie bestsellerowej powieści 10 czerwca, tylko w Netflixie.

REKLAMA

Reżyserem i scenarzystą "Czerni" jest ponownie Adrian Panek. W obsadzie znaleźli się: Jakub Gierszał, Marianna Zydek, Andrzej Chyra, Robert Gonera, Beata Ścibakówna, Piotr Żurawski, Julian Świeżewski i Adam Bobik.   

Premiera filmu "Kolory zła: Czerń" 10 czerwca w serwisie Netflix.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
21.05.2026 11:37
Tagi: filmy kryminalneFilmy NetflixKryminałypolskie kryminały
REKLAMA
Najnowsze
11:32
Michelle Pfeiffer opowiedziała o planie Madison. "Nie było klimatyzacji"
Aktualizacja: 2026-05-21T11:32:53+02:00
10:52
Testamenty powrócą do Gileadu. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2026-05-21T10:52:08+02:00
9:13
Kiedy premiera Love is Blind: Polska Reunion? Netflix potwierdził
Aktualizacja: 2026-05-21T09:13:15+02:00
6:33
Jak skończył się komiks The Boys? Porównujemy z serialem
Aktualizacja: 2026-05-21T06:33:00+02:00
18:42
Lubię The Boys, ale dzięki Bogu to już koniec
Aktualizacja: 2026-05-20T18:42:00+02:00
18:34
Najlepsze seriale Amazon Prime Video. Oto TOP 30 tytułów
Aktualizacja: 2026-05-20T18:34:28+02:00
17:55
Oglądasz Stamtąd? Nowy odcinek pojawi się dopiero w czerwcu
Aktualizacja: 2026-05-20T17:55:00+02:00
17:01
Dawno żaden horror mnie tak nie przestraszył. Wykręca świetne liczby
Aktualizacja: 2026-05-20T17:01:00+02:00
16:21
Para w Love is Blind: Polska rozstała się na ślubie. To był dla mnie szok
Aktualizacja: 2026-05-20T16:21:06+02:00
16:11
Jakie platformy streamingowe są dostępne w Plusie i Polsat Box? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-05-20T16:11:00+02:00
15:51
Czy będzie 6. sezon The Boys? 5. odsłona już w całości na Prime Video
Aktualizacja: 2026-05-20T15:51:00+02:00
15:36
Kanał Zero TV rozpoczął nadawanie. Gdzie go obejrzeć?
Aktualizacja: 2026-05-20T15:36:20+02:00
14:13
Czy finał The Boys ma scenę po napisach? To trzeba zobaczyć
Aktualizacja: 2026-05-20T14:13:48+02:00
14:06
Olgą Tokarczuk pod ścianą. Noblistka wreszcie zabrała głos
Aktualizacja: 2026-05-20T14:06:36+02:00
12:32
To nie koniec Love is Blind Polska. Będzie odcinek specjalny
Aktualizacja: 2026-05-20T12:32:20+02:00
12:10
Opinie o nowym Punisherze są niepoważne. Oglądaliśmy to samo?
Aktualizacja: 2026-05-20T12:10:35+02:00
10:36
Więcej Władcy Pierścieni. Peter Jackson ma dobre wieści
Aktualizacja: 2026-05-20T10:36:52+02:00
10:12
Rick i Morty trafią do kin. Jedna decyzja i jestem kupiony
Aktualizacja: 2026-05-20T10:12:05+02:00
9:09
HBO Max odpala nową serię. Na start: Harry Potter i Gra o tron
Aktualizacja: 2026-05-20T09:09:50+02:00
8:52
Czy to film do kotleta? Jack Ryan: Wojna duchów - recenzja
Aktualizacja: 2026-05-20T08:52:50+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA