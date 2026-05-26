Netflix pokazał nowości na czerwiec 2026. Tak to się robi
Lista nowości Netfliksa na czerwiec 2026 została pokazana. Streamingowy gigant podzielił się z subskrybentami zestawieniem nowości, które widzowie będą mogli obejrzeć już w przyszłym miesiącu. Czeka ich nie tylko sporo produkcji oryginalnych, w tym również kontynuacji wyczekiwanych seriali, ale również potężna lista tytułów na licencji.
Netflix: nowości na czerwiec 2026. Co obejrzeć?
Michael Jackson: Werdykt
Netflix pokaże obszerny dokument "Michael Jackson: Werdykt", w którym zostanie przeanalizowany nie tylko proces Michaela Jacksona - produkcja pokaże również złożone konsekwencje procesu poprzez wypowiedzi tych uczestników, którzy byli obecnych na sali rozpraw.
Awatar: Ostatni władca wiatru: Sezon 2
"Awatar: Ostatni władca wiatru" to aktorska adaptacja serialu animowanego "Awatar: Legenda Aanga" z 2005 roku. W czerwcu fani produkcji w końcu będą mogli zobaczyć jej 2. sezon. Akcja nowej odsłony rozgrywa się po słodko-gorzkim zwycięstwie, dzięki któremu Północne Plemię Wody zostało ocalone przed atakiem Narodu Ognia. Teraz awatar Aang, Katara i Sokka stają przed swoją kolejną misją - tym razem zamierzają przekonać Króla Ziemi, by pomógł im w walce z przerażającym Ozaiem, władcą Narodu Ognia.
Kolory zła: Czerń
Drugi film z serii "Kolory zła" skupi się na nowej zagadce kryminalnej. Tym razem prokurator Leopold Bilski, w którego ponownie wcieli się Jakub Gierszał, będzie musiał rozwiązać sprawę zaginięcia chłopca. Prokurator, który został niedawno przeniesiony do sennego miasteczka na Kaszubach, skąd zniknął chłopiec, z biegiem czasu zacznie odkrywać, że jego śledztwo jest powiązane z innym zaginięciem sprzed lat.
Netflix: pełna lista nowości na czerwiec 2026
PRODUKCJE ORYGINALNE, CZERWIEC 2026
- Pojedynek (nie) na żarty 03/06/2026
- Michael Jackson: Werdykt 03/06/2026
- Poldi 04/06/2026
- Morderstwo Rachel Nickell 04/06/2026
- Maa Behen 04/06/2026
- Fanki z nocnej zmiany 04/06/2026
- Jedyny świadek 04/06/2026
- Meksyk 1986 05/06/2026
- Kobieta z portu 05/06/2026
- Biurowy romans 05/06/2026
- Dam ci lekcję 05/06/2026
- Mundial 1994: Powrót Brazylii do chwały 07/06/2026
- Ulica Sezamkowa: Część 3 08/06/2026
- Norwegia: Czarny koń 09/06/2026
- Kolory Zła: Czerń 10/06/2026
- Opowieść o mojej rodzinie: Sezon 2 10/06/2026
- Outlast: Dżungla 10/06/2026
- The Rest is Football 10/06/2026
- Wiralowy hit 11/06/2026
- Po złej stronie prawa 11/06/2026
- Słodkie Magnolie: Sezon 5 11/06/2026
- Instynkt macierzyński 12/06/2026
- Jestem Frankelda 12/06/2026
- Poligamista 12/06/2026
- Ulubienice Ameryki: Cheerleaderki Dallas Cowboys: Sezon 3 16/06/2026
- Za wszelką cenę 18/06/2026
- Wiadomości dla Isabelle 19/06/2026
- Kolorowanka 19/06/2026
- Oaza 19/06/2026
- Kuźnia piłkarskich talentów 20/06/2026
- Rhythm + Flow: Włochy: Sezon 3 22/06/2026
- Ryan Hamilton: This Just Hit Me 23/06/2026
- Ręką Dantego 24/06/2026
- Inna ja: Sezon 3 24/06/2026
- Amerykański eksperyment 24/06/2026
- Awatar: Ostatni władca wiatru: Sezon 2 25/06/2026
- Chris i Martina: Ostatni set 26/06/2026
- Braciszek 26/06/2026
- Pokémon Horyzonty: Sezon 3 – Wschodząca nadzieja: Część 3 26/06/2026
- Reaktywacja agenta Kima 26/06/2026
- BAKI-DOU: The Invincible Samurai: Sezon 1 – Część 2 WKRÓTCE W NETFLIXIE
- Mężowie w akcji WKRÓTCE W NETFLIXIE
- Chłopak z ostatniego rzędu WKRÓTCE W NETFLIXIE
TYTUŁY NA LICENCJI, CZERWIEC 2026
- Jackass - świry w akcji 01/06/2026
- Jackass: Świry w akcji 2: specjalne nieocenzurowane wydanie 01/06/2026
- W blasku ekranu 01/06/2026
- Radio 01/06/2026
- Boku no Hero Academia: Sezon 6 01/06/2026
- Prawo i Porządek: Sekcja Specjalna: Sezony 12-16 01/06/2026
- Kicia Kocia: Sezon 3 01/06/2026
- Walentynki 04/06/2026
- Disaster Artist 04/06/2026
- Mała Stopa 04/06/2026
- The King of Queens: Sezony 1-9 04/06/2026
- Opiekunka 05/06/2026
- Umrzeć powtórnie 05/06/2026
- 40-letni prawiczek 05/06/2026
- Szefowa 06/06/2026
- The Alto Knights 06/06/2026
- Pacific Rim Rebelia 07/06/2026
- Rachel wychodzi za mąż 08/06/2026
- Droga powrotna 08/06/2026
- Mortal Kombat 08/06/2026
- Duchy moich byłych 08/06/2026
- Gliniarze z Southland: Sezony 1-5 09/06/2026
- Gwiazdka Księżniczki łabędzi 10/06/2026
- Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera 11/06/2026
- Keanu 11/06/2026
- Ekipa 11/06/2026
- Jack pogromca olbrzymów 11/06/2026
- Ostatnia piosenka 12/06/2026
- Królowie ulicy 12/06/2026
- One Piece: Alabasta 15/06/2026
- Robin Hood: Książę złodziei 16/06/2026
- Za Duży Na Bajki 3 17/06/2026
- To skomplikowane 18/06/2026
- Nocny pościg 18/06/2026
- Och, życie 18/06/2026
- Finding Forrester 18/06/2026
- Podróż w niepamięć 18/06/2026
- Dexter: Sezony 1-8 18/06/2026
- Dirty Dancing 2 19/06/2026
- Zwycięskie losy Jerry'ego i Marge 19/06/2026
- Zamachowiec 19/06/2026
- Noc w muzeum 26/06/2026
- Noc w muzeum 2 26/06/2026
- Noc w muzeum: Tajemnica grobowca 26/06/2026
- Miami Vice 29/06/2026
