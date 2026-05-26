Netflix pokazał nowości na czerwiec 2026. Tak to się robi

Lista nowości Netfliksa na czerwiec 2026 została pokazana. Streamingowy gigant podzielił się z subskrybentami zestawieniem nowości, które widzowie będą mogli obejrzeć już w przyszłym miesiącu. Czeka ich nie tylko sporo produkcji oryginalnych, w tym również kontynuacji wyczekiwanych seriali, ale również potężna lista tytułów na licencji.

Netflix: nowości na czerwiec 2026. Co obejrzeć?

Michael Jackson: Werdykt

Netflix pokaże obszerny dokument "Michael Jackson: Werdykt", w którym zostanie przeanalizowany nie tylko proces Michaela Jacksona - produkcja pokaże również złożone konsekwencje procesu poprzez wypowiedzi tych uczestników, którzy byli obecnych na sali rozpraw.

Awatar: Ostatni władca wiatru: Sezon 2

"Awatar: Ostatni władca wiatru" to aktorska adaptacja serialu animowanego "Awatar: Legenda Aanga" z 2005 roku. W czerwcu fani produkcji w końcu będą mogli zobaczyć jej 2. sezon. Akcja nowej odsłony rozgrywa się po słodko-gorzkim zwycięstwie, dzięki któremu Północne Plemię Wody zostało ocalone przed atakiem Narodu Ognia. Teraz awatar Aang, Katara i Sokka stają przed swoją kolejną misją - tym razem zamierzają przekonać Króla Ziemi, by pomógł im w walce z przerażającym Ozaiem, władcą Narodu Ognia.

Kolory zła: Czerń

Drugi film z serii "Kolory zła" skupi się na nowej zagadce kryminalnej. Tym razem prokurator Leopold Bilski, w którego ponownie wcieli się Jakub Gierszał, będzie musiał rozwiązać sprawę zaginięcia chłopca. Prokurator, który został niedawno przeniesiony do sennego miasteczka na Kaszubach, skąd zniknął chłopiec, z biegiem czasu zacznie odkrywać, że jego śledztwo jest powiązane z innym zaginięciem sprzed lat.

Netflix: pełna lista nowości na czerwiec 2026

PRODUKCJE ORYGINALNE, CZERWIEC 2026

Pojedynek (nie) na żarty 03/06/2026

Michael Jackson: Werdykt 03/06/2026

Poldi 04/06/2026

Morderstwo Rachel Nickell 04/06/2026

Maa Behen 04/06/2026

Fanki z nocnej zmiany 04/06/2026

Jedyny świadek 04/06/2026

Meksyk 1986 05/06/2026

Kobieta z portu 05/06/2026

Biurowy romans 05/06/2026

Dam ci lekcję 05/06/2026

Mundial 1994: Powrót Brazylii do chwały 07/06/2026

Ulica Sezamkowa: Część 3 08/06/2026

Norwegia: Czarny koń 09/06/2026

Kolory Zła: Czerń 10/06/2026

Opowieść o mojej rodzinie: Sezon 2 10/06/2026

Outlast: Dżungla 10/06/2026

The Rest is Football 10/06/2026

Wiralowy hit 11/06/2026

Po złej stronie prawa 11/06/2026

Słodkie Magnolie: Sezon 5 11/06/2026

Instynkt macierzyński 12/06/2026

Jestem Frankelda 12/06/2026

Poligamista 12/06/2026

Ulubienice Ameryki: Cheerleaderki Dallas Cowboys: Sezon 3 16/06/2026

Za wszelką cenę 18/06/2026

Wiadomości dla Isabelle 19/06/2026

Kolorowanka 19/06/2026

Oaza 19/06/2026

Kuźnia piłkarskich talentów 20/06/2026

Rhythm + Flow: Włochy: Sezon 3 22/06/2026

Ryan Hamilton: This Just Hit Me 23/06/2026

Ręką Dantego 24/06/2026

Inna ja: Sezon 3 24/06/2026

Amerykański eksperyment 24/06/2026

Awatar: Ostatni władca wiatru: Sezon 2 25/06/2026

Chris i Martina: Ostatni set 26/06/2026

Braciszek 26/06/2026

Pokémon Horyzonty: Sezon 3 – Wschodząca nadzieja: Część 3 26/06/2026

Reaktywacja agenta Kima 26/06/2026

BAKI-DOU: The Invincible Samurai: Sezon 1 – Część 2 WKRÓTCE W NETFLIXIE

Mężowie w akcji WKRÓTCE W NETFLIXIE

Chłopak z ostatniego rzędu WKRÓTCE W NETFLIXIE

TYTUŁY NA LICENCJI, CZERWIEC 2026

Jackass - świry w akcji 01/06/2026

Jackass: Świry w akcji 2: specjalne nieocenzurowane wydanie 01/06/2026

W blasku ekranu 01/06/2026

Radio 01/06/2026

Boku no Hero Academia: Sezon 6 01/06/2026

Prawo i Porządek: Sekcja Specjalna: Sezony 12-16 01/06/2026

Kicia Kocia: Sezon 3 01/06/2026

Walentynki 04/06/2026

Disaster Artist 04/06/2026

Mała Stopa 04/06/2026

The King of Queens: Sezony 1-9 04/06/2026

Opiekunka 05/06/2026

Umrzeć powtórnie 05/06/2026

40-letni prawiczek 05/06/2026

Szefowa 06/06/2026

The Alto Knights 06/06/2026

Pacific Rim Rebelia 07/06/2026

Rachel wychodzi za mąż 08/06/2026

Droga powrotna 08/06/2026

Mortal Kombat 08/06/2026

Duchy moich byłych 08/06/2026

Gliniarze z Southland: Sezony 1-5 09/06/2026

Gwiazdka Księżniczki łabędzi 10/06/2026

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera 11/06/2026

Keanu 11/06/2026

Ekipa 11/06/2026

Jack pogromca olbrzymów 11/06/2026

Ostatnia piosenka 12/06/2026

Królowie ulicy 12/06/2026

One Piece: Alabasta 15/06/2026

Robin Hood: Książę złodziei 16/06/2026

Za Duży Na Bajki 3 17/06/2026

To skomplikowane 18/06/2026

Nocny pościg 18/06/2026

Och, życie 18/06/2026

Finding Forrester 18/06/2026

Podróż w niepamięć 18/06/2026

Dexter: Sezony 1-8 18/06/2026

Dirty Dancing 2 19/06/2026

Zwycięskie losy Jerry'ego i Marge 19/06/2026

Zamachowiec 19/06/2026

Noc w muzeum 26/06/2026

Noc w muzeum 2 26/06/2026

Noc w muzeum: Tajemnica grobowca 26/06/2026

Miami Vice 29/06/2026

Anna Bortniak 26.05.2026 12:47

