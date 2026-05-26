Netflix pokazał nowości na czerwiec 2026. Tak to się robi

Netflix podzielił się listą nowości na czerwiec 2026. Nadchodzący miesiąc zapowiada się wybitnie.

Anna Bortniak
netflix nowosci czerwiec 2026 filmy seriale
Lista nowości Netfliksa na czerwiec 2026 została pokazana. Streamingowy gigant podzielił się z subskrybentami zestawieniem nowości, które widzowie będą mogli obejrzeć już w przyszłym miesiącu. Czeka ich nie tylko sporo produkcji oryginalnych, w tym również kontynuacji wyczekiwanych seriali, ale również potężna lista tytułów na licencji.

Netflix: nowości na czerwiec 2026. Co obejrzeć?

Michael Jackson: Werdykt

Netflix pokaże obszerny dokument "Michael Jackson: Werdykt", w którym zostanie przeanalizowany nie tylko proces Michaela Jacksona - produkcja pokaże również złożone konsekwencje procesu poprzez wypowiedzi tych uczestników, którzy byli obecnych na sali rozpraw.

Awatar: Ostatni władca wiatru: Sezon 2

"Awatar: Ostatni władca wiatru" to aktorska adaptacja serialu animowanego "Awatar: Legenda Aanga" z 2005 roku. W czerwcu fani produkcji w końcu będą mogli zobaczyć jej 2. sezon. Akcja nowej odsłony rozgrywa się po słodko-gorzkim zwycięstwie, dzięki któremu Północne Plemię Wody zostało ocalone przed atakiem Narodu Ognia. Teraz awatar Aang, Katara i Sokka stają przed swoją kolejną misją - tym razem zamierzają przekonać Króla Ziemi, by pomógł im w walce z przerażającym Ozaiem, władcą Narodu Ognia.

Kolory zła: Czerń

Drugi film z serii "Kolory zła" skupi się na nowej zagadce kryminalnej. Tym razem prokurator Leopold Bilski, w którego ponownie wcieli się Jakub Gierszał, będzie musiał rozwiązać sprawę zaginięcia chłopca. Prokurator, który został niedawno przeniesiony do sennego miasteczka na Kaszubach, skąd zniknął chłopiec, z biegiem czasu zacznie odkrywać, że jego śledztwo jest powiązane z innym zaginięciem sprzed lat.

Netflix: pełna lista nowości na czerwiec 2026

PRODUKCJE ORYGINALNE, CZERWIEC 2026

  • Pojedynek (nie) na żarty 03/06/2026
  • Michael Jackson: Werdykt 03/06/2026
  • Poldi 04/06/2026
  • Morderstwo Rachel Nickell 04/06/2026
  • Maa Behen 04/06/2026
  • Fanki z nocnej zmiany 04/06/2026
  • Jedyny świadek 04/06/2026
  • Meksyk 1986 05/06/2026
  • Kobieta z portu 05/06/2026
  • Biurowy romans 05/06/2026
  • Dam ci lekcję 05/06/2026
  • Mundial 1994: Powrót Brazylii do chwały 07/06/2026
  • Ulica Sezamkowa: Część 3 08/06/2026
  • Norwegia: Czarny koń 09/06/2026
  • Kolory Zła: Czerń 10/06/2026
  • Opowieść o mojej rodzinie: Sezon 2 10/06/2026
  • Outlast: Dżungla 10/06/2026
  • The Rest is Football 10/06/2026
  • Wiralowy hit 11/06/2026
  • Po złej stronie prawa 11/06/2026
  • Słodkie Magnolie: Sezon 5 11/06/2026
  • Instynkt macierzyński 12/06/2026
  • Jestem Frankelda 12/06/2026
  • Poligamista 12/06/2026
  • Ulubienice Ameryki: Cheerleaderki Dallas Cowboys: Sezon 3 16/06/2026
  • Za wszelką cenę 18/06/2026
  • Wiadomości dla Isabelle 19/06/2026
  • Kolorowanka 19/06/2026
  • Oaza 19/06/2026
  • Kuźnia piłkarskich talentów 20/06/2026
  • Rhythm + Flow: Włochy: Sezon 3 22/06/2026
  • Ryan Hamilton: This Just Hit Me 23/06/2026
  • Ręką Dantego 24/06/2026
  • Inna ja: Sezon 3 24/06/2026
  • Amerykański eksperyment 24/06/2026
  • Awatar: Ostatni władca wiatru: Sezon 2 25/06/2026
  • Chris i Martina: Ostatni set 26/06/2026
  • Braciszek 26/06/2026
  • Pokémon Horyzonty: Sezon 3 – Wschodząca nadzieja: Część 3 26/06/2026
  • Reaktywacja agenta Kima 26/06/2026
  • BAKI-DOU: The Invincible Samurai: Sezon 1 – Część 2 WKRÓTCE W NETFLIXIE
  • Mężowie w akcji WKRÓTCE W NETFLIXIE
  • Chłopak z ostatniego rzędu WKRÓTCE W NETFLIXIE
TYTUŁY NA LICENCJI, CZERWIEC 2026

  • Jackass - świry w akcji 01/06/2026
  • Jackass: Świry w akcji 2: specjalne nieocenzurowane wydanie 01/06/2026
  • W blasku ekranu 01/06/2026
  • Radio 01/06/2026
  • Boku no Hero Academia: Sezon 6 01/06/2026
  • Prawo i Porządek: Sekcja Specjalna: Sezony 12-16 01/06/2026
  • Kicia Kocia: Sezon 3 01/06/2026
  • Walentynki 04/06/2026
  • Disaster Artist 04/06/2026
  • Mała Stopa 04/06/2026
  • The King of Queens: Sezony 1-9 04/06/2026
  • Opiekunka 05/06/2026
  • Umrzeć powtórnie 05/06/2026
  • 40-letni prawiczek 05/06/2026
  • Szefowa 06/06/2026
  • The Alto Knights 06/06/2026
  • Pacific Rim Rebelia 07/06/2026
  • Rachel wychodzi za mąż 08/06/2026
  • Droga powrotna 08/06/2026
  • Mortal Kombat 08/06/2026
  • Duchy moich byłych 08/06/2026
  • Gliniarze z Southland: Sezony 1-5 09/06/2026
  • Gwiazdka Księżniczki łabędzi 10/06/2026
  • Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera 11/06/2026
  • Keanu 11/06/2026
  • Ekipa 11/06/2026
  • Jack pogromca olbrzymów 11/06/2026
  • Ostatnia piosenka 12/06/2026
  • Królowie ulicy 12/06/2026
  • One Piece: Alabasta 15/06/2026
  • Robin Hood: Książę złodziei 16/06/2026
  • Za Duży Na Bajki 3 17/06/2026
  • To skomplikowane 18/06/2026
  • Nocny pościg 18/06/2026
  • Och, życie 18/06/2026
  • Finding Forrester 18/06/2026
  • Podróż w niepamięć 18/06/2026
  • Dexter: Sezony 1-8 18/06/2026
  • Dirty Dancing 2 19/06/2026
  • Zwycięskie losy Jerry'ego i Marge 19/06/2026
  • Zamachowiec 19/06/2026
  • Noc w muzeum 26/06/2026
  • Noc w muzeum 2 26/06/2026
  • Noc w muzeum: Tajemnica grobowca 26/06/2026
  • Miami Vice 29/06/2026
Anna Bortniak
26.05.2026 12:47
