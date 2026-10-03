Netflix zrobi wam weekend tym thrillerem. To nowość w serwisie

Akcja "Komórki" zaczyna się właściwie od razu, kiedy Jessica (Kim Basinger) zostaje porwana. Porywacze chcą czegoś, co ma jej mąż, przy czym kobieta twierdzi, że to pomyłka. Jessica jest więziona na poddaszu, gdzie Greer (Jason Statham), jeden z napastników wcześniej roztrzaskał wiszący na ścianie telefon. Kobieta postanawia skorzystać z elementów urządzenia i łączy przewody, tworząc prowizoryczny telefon. Może wykonać jedno połączenie, lecz nie wie, do kogo się dodzwoni.

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Telefon odbiera Ryan (Chris Evans), młody chłopak, który początkowo nie wierzy Jessice w opowieść o porwaniu. Ta jednak błaga go, by się nie rozłączał i przekazał telefon policjantowi. Ryan postanawia jej zaufać i jedzie na komisariat, gdzie przekazuje telefon dyżurnemu Mooneyowi (William H. Macy). W przyjęciu tego zawiadomienia ciągle coś przeszkadza, aż w końcu Ryan postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i odnaleźć porwaną kobietę.

Komórka to świetny thriller na weekend. Film wpadł do serwisu Netflix

"Komórkę" bardzo przyjemnie się ogląda, o ile odrzuci się wszystkie logiczne rozwiązania i bez mrugnięcia okiem zawierzy się tej fabule. Produkcja jest dynamiczna i wciąga już od pierwszej sceny. Co najlepsze, pokazuje, że nie trzeba wiele, aby stworzyć angażującą fabułę - wystarczy w jej centrum postawić telefon komórkowy, i to dodatku coś na kształt starej Nokii, dzięki któremu akcja sama się nakręca. Urządzenie raz jest na skraju wyczerpania, raz traci zasięg, a raz może odbierać sygnały z zewnątrz, które mogą dotrzeć do ucha porywaczy. Świetnie to zostało przemyślane.

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William H. Macy i Chris Evans. Kadr z filmu "Komórka"

Poza tym film w reżyserii Davida R. Ellisa oddał genialny klimat wczesnych lat 2000. Młody Evans czy Basinger to jeszcze nic, ale młody Statham - to jest dopiero coś. Ja jednak jestem największą fanką Macy'ego w roli podejrzliwego dyżurnego, któremu coś w tej sprawie śmierdzi i, wiedziony przeczuciem, postanawia bliżej przyjrzeć się tej sprawie. Jak by nie patrzeć, to "Komórka" jest napakowana takimi gwiazdami, które nawet dziś chciałoby się zobaczyć razem w jednej produkcji.

Dynamiczna akcja, brawurowe pościgi i uwielbiane gwiazdy w jednym filmie - to brzmi jak idealna propozycja na weekend. "Komórka" wpadła do serwisu Netflix niedawno, bo pierwszego dnia października, a zatem to idealny moment, aby nadrobić tę produkcję lub obejrzeć ją ponownie. To typowy film, przy którym nie trzeba za wiele myśleć, można sobie odpocząć, no i poczuć nostalgię wczesnych lat 2000. Ten klimat jest nie do podrobienia.

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