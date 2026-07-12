Jak oglądać Odyseję? Sprawdzamy, w jakich formatach dostępny jest film Nolana

Na "Odyseję" czekają prawdopodobnie wszyscy kinomaniacy na świecie. Nie jest to przesada, skoro bilety na nią zaczęły się wyprzedawać jeszcze rok przed premierą. Od pierwszych wzmianek, zapowiedzi i planów film wzbudza ogromne zainteresowanie. A hype train ciągle się rozpędza. Już niedługo będziemy mogli go zatrzymać, oglądając produkcję. Najnowsze dzieło Christophera Nolana zadebiutuje bowiem w kinach 17 lipca.

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Odyseja - w jakich formatach będzie wyświetlana?

Jak to już w przypadku podobnych blockbusterów bywa, "Odyseja" będzie w Polsce wyświetlana w niezwykle szerokiej gamie formatów i technologii projekcji. To, który z nich wybierzecie, będzie miało decydujący wpływ na kształt waszego doświadczenia z widowiskiem podpisanym przez Christophera Nolana.

Odyseja - seans w 2D

Klasyka w najczystszym wydaniu. W tym wydaniu czeka na was tradycyjna dwuwymiarowa projekcja na wielkim, aczkolwiek na pewno nie największym, ekranie. I w takim wydaniu "Odyseja" też z pewnością zrobi na was wrażenie.

Odyseja - projekcja laserowa

W Polskich multipleksach będzie można zobaczyć "Odyseję" również na projekcjach laserowych. Widzowie korzystający z tej opcji mogą spodziewać się niezrównanej jakości obrazu ze znacznie głębszymi, bogatszymi i nasyconymi barwami. Do tego dochodzi większy kontrast i zwiększona jasność, które pozwalają w pełni docenić każdy szczegół wyświetlanych kadrów.

Odyseja - seans 4DX

A to już czysta zabawa. Sale 4DX w multipleksach sieci Cinema City pozwalają widzom nie tylko oglądać przedstawiane wydarzenia, ale również w nich uczestniczyć. To w końcu kino w dodatkowym wymiarze, bo z efektami środowiskowymi. Podczas seansu w odpowiednich momentach fotele się poruszają lub wibrują, widzów polewa woda, a w oczy wieje wiatr. Dzięki temu będziecie mogli fizycznie wczuć się w jakże trudną podróż Odyseusza.

Odyseja - IMAX

Najważniejsze zostawiliśmy na koniec. "Odyseja" to pierwszy blockbuster w całości zrealizowany kamerami IMAX. Dlatego film aż się prosi, aby obejrzeć go właśnie w tym formacie - na jednych z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie ekranach. Dzięki temu zobaczymy produkcję w większym obrazie, z wyższą rozdzielczością i bardziej przestrzennym dźwiękiem niż w innych formatach.

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