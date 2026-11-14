Do HBO Max wpadł dreszczowiec o dinozaurach. Jurassic World nie ma podjazdu

Akcja filmu rozpoczyna się w 1982 r. Denise (Anne Hathaway) i Greg (Ewan McGregor) Plattowie mieszkają z dwójką dzieci na spokojnym amerykańskim przedmieściu. Ich małżeństwo przechodzi poważny kryzys, ale to niejedyne wyzwanie, z którym przyjdzie im się mierzyć. Otóż pewnego dnia dochodzi do niewytłumaczalnego zjawiska: cała ulica Dębowa zostaje wyrwana z dotychczasowego miejsca i przeniesiona do prehistorycznego świata.

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Szybko okazuje się, że nowym sąsiedztwem Plattów są dinozaury, a dotychczas bezpieczne podwórka, garaże i osiedlowe drogi zamieniły się w terytorium łowieckie. Rodzina musi nauczyć się współpracować i porozumiewać, jeśli chce przeżyć i znaleźć sposób na powrót do domu.

Koniec ulicy Dębowej - co obejrzeć w HBO Max?

Zamiast od razu rzucać widzów w wir walki z prehistorycznymi gadami, twórca poświęca sporo miejsca bohaterom. Poznajemy ich problemy, obserwujemy rozpadające się małżeństwo i widzimy, jak bardzo poszczególni członkowie rodziny oddalili się od siebie. Dzięki temu późniejsza walka o przetrwanie ma emocjonalną stawkę. Nie chodzi wyłącznie o to, czy ktoś ucieknie przed przerośniętą kreaturą, ale również o to, czy Plattowie będą jeszcze w stanie funkcjonować jako rodzina.

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Pod tym i wieloma innymi względami „Koniec ulicy Dębowej” przypomina najlepsze kino przygodowe lat 80. Nietrudno dostrzec tu inspiracje twórczością wspomnianego już Spielberga. Jest w tym wszystkim sporo nostalgii, ale Mitchell nie ogranicza się do odtwarzania sprawdzonych schematów. Potrafi połączyć familijne sekwencje z atmosferą niepokoju, czarnym humorem i zaskakującą brutalnością.

Nie dajcie się zwieść pozornie niewinnej konwencji. To nie jest kolejna produkcja, w której dinozaury są przede wszystkim efektowną atrakcją dla najmłodszych. Reżyser pokazuje je jako dzikie, nieprzewidywalne zwierzęta. Spotkanie z nimi oznacza realne zagrożenie, o czym szybko przekonują się mieszkańcy ulicy, ginąc jedno po drugim. Jest tu mnóstwo scen, w których napięcie budowane jest przede wszystkim przez to, co dzieje się gdzieś na drugim planie. Widz sam zaczyna wypatrywać niebezpieczeństwa, zanim jeszcze bohaterowie zorientują się, że coś jest nie tak.

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Duża w tym zasługa operatora Michaela Gioulakisa, który ponownie współpracował z Mitchellem. Starannie komponowane kadry, dłuższe ujęcia i umiejętne wykorzystywanie przestrzeni podkręcają napięcie. Czasami wystarczy jeden ruch w oddali, by scena nabrała zupełnie innego charakteru. Na pochwałę zasługują również projekty dinozaurów. Twórcy postawili na bardziej naturalistyczne podejście, a część stworzeń otrzymała nawet upierzenie.

W centrum całej historii pozostają jednak Anne Hathaway i Ewan McGregor. Oboje wybitnie odnajdują się w rolach rodziców, którzy muszą porzucić urazy i wspólnie walczyć o bezpieczeństwo dzieci. Hathaway dostaje przy tym sporo okazji, by pokazać zarówno bezradność, jak i determinację matki, która w sytuacji ekstremalnej musi przeobrazić się w - dosłownie - bohaterkę kina akcji pełną gębą. McGregor z kolei nadaje Gregowi nieporadności i emocjonalnego zagubienia. Świetny duet.

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W moim odczuciu „Ulica Dębowa” to jedna z największych niespodzianek roku. Łączy rozrywkowy charakter, kreatywność i umiejętne nawiązania do kina Amblin - i właśnie takiego oryginalnego, pomysłowego kina blocknusterowego brakowało mi ostatnio na dużych ekranach. Uwielbiam absurdalny pomysł wyjściowy, który ostatecznie zamienia się w pełną przygód, nostalgicznie zrealizowaną opowieść; cenię fakt, że od pewnego momentu zagrożenie czuć niemal na każdym kroku. Jak na pozornie rodzinne kino, film okazuje się zaskakująco brutalny i obfitujący w naprawdę nieprzyjemne ujęcia. Nie epatuje przemocą, nie pokazuje zbyt wiele krwi, nie doświadczycie tu żadnego gore - ale i niczego o nie wygładza, nie odwraca kamery od ofiar.

Dzieło Mitchella to tytuł o bardzo unikalnym charakterze. Facet dał nam absorbujący, zarazem niepokojący i zabawny, bezbłędnie zmontowany i dopieszczony realizacyjnie - to jeden z najlepszych filmów z dinozaurami od dekad, a z całą pewnością bijący na głowę wszystkie „Jurassic Worldy”.

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