Nowości na czerwiec 2026 w Canal+ to szaleństwo. Co obejrzeć?

Canal+ podzielił się z widzami nowościami, które subskrybenci będą mogli obejrzeć w czerwcu. Wśród nich znajdą się nie tylko głośne filmy, ale również intrygujące seriale.

Anna Bortniak
canal plus nowosci czerwiec 2026 filmy seriale ballerina
Nowy miesiąc w Canal+ będzie obfitował w nowości. Do biblioteki serwisu wpadną głośne filmy, takie jak "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka", "Anora" czy "Follemente. W tym szaleństwie jest metoda", ale również serialowe nowości. Jedno jest pewne - każdy znajdzie na tej liście coś dla siebie. Co obejrzeć w Canal+? Oto lista premier na czerwiec 2026.

Canal+: nowości na czerwiec 2026. Co obejrzeć?

Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka

"Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" to produkcja, którą fani akcyjniaków będą mogli obejrzeć w Canal+ już pod koniec tego miesiąca. Film skupia się na Eve, która w wieku 7 lat została osierocona przez porywacza i trafiła do rodziny zastępczej. Jakiś czas później przygarnęła ją Ruska Roma, tajemnicza organizacja, która udoskonaliła nie tylko jej sztukę taneczną, ale również zabijania. Dzięki temu Eve, już jako dorosła kobieta, przepełniona gniewem i chęcią zemsty, postanawia odnaleźć zabójcę swojego ojca, łamiąc przy tym zasady organizacji. Trop prowadzi ją do małego alpejskiego miasteczka, gdzie odkrywa, kim tak naprawde jest. To jednak dopiero początek jej drogi.

Sorry, Baby

Nominowany do Złotego Globu dramat "Sorry, Baby" koncentruje się na Agnes (wcieliła się w nią reżyserka filmu Eva Victor). Jest ona wrażliwą i dowcipną kobietą, a także młodą wykładowczynią literatury, która próbuje pozbierać się po szokującej zdradzie. Skrzywdziła ją osoba, której najbardziej ufała. W trudnej sytuacji wspierają ją przyjaciółka Lydie oraz nieśmiały sąsiad Gavin.

Follemente. W tym szaleństwie jest metoda

"Follemente. W tym szaleństwie jest metoda" to produkcja, która z pewnością zainteresuje miłośników intrygujących komedii romantycznych. Film w reżyserii Paolo Genovese skupia się na Larze i Pierze, którzy udają się na pierwszą randkę. Widzowie odkrywają lęki, niepewności i pragnienia głównych bohaterów, zapoznając się jednocześnie z mechanizmami, które odpowiadają za ich działania. A kiedy do głosu zaczną dobijać się różne osobowości Lary i Piera, zacznie się walka o to, która z nich ma rację.

Pełna lista nowości w Canal+ na czerwiec 2026

  • Dotyk - 02.06
  • Zapiski śmiertelnika - 03.06
  • Mój synek - 03.06
  • Gdy zgasną światła - 04.06
  • Wiem, co widziałam, 1. sezon - od 04.06
  • Wcielenie zła - 05.06
  • Sorry, Baby - 05.06
  • Zabójcza orka - 06.06
  • Zbrodnie w Ystad, 1. sezon - od 07.06
  • Imagine Dragons: Live from the Hollywood Bowl - 06.06
  • Orzełek Iggy 07.06
  • Follemente. W tym szaleństwie jest metoda - 07.06
  • Rebeliant - 09.06
  • Kiedy nadchodzi jesień - 9.06
  • Cięcie - 11.06
  • Kuracja - 13.06
  • Kopnięci w czasie - 16.06
  • Jeszcze jeden strzał - 17.06
  • Anora - 20.06
  • Dumna królewna - 21.06
  • Być kochaną - 23.06
  • Sny o miłości - 26.06
  • Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka - 27.06
  • Herosi wojny - 28.06
Anna Bortniak
01.06.2026 13:33
