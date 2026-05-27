Eskapada XD to nowy serial od Malcolma XD. Na to czekałem

Malcolm XD wraca na ekrany telewizorów. To kolejna produkcja, która opowie o przygodach pechowego Malcolma i jego (przesadnie) ogarniętego przyjaciela Stomila. Poznajcie Eskapadę XD.

Konrad Chwast
Nareszcie. Ostatnia premiera Canal+ związana ze światem i bohaterami stworzonymi przez Malcolma XD była skokiem w bok. A w zasadzie skokiem na majątek ciotki dwóch braci bliźniaków. „Ekspedycja XD” była raczej eksperymentem, bo ten króciutki serial trwał około godziny. Tym razem wracamy jednak do przygód Malcolma i Stomila. I ja przebieram nogami.

Eskapada XD – nowy serial Canal+

Kolejny pełnowymiarowy serial, który opowie o losach Malcolma (Tomasz Włosok) i Stomila (Michał Balicki) jest już w produkcji. Z informacji przesłanej nam przez Canal+ możemy się dowiedzieć, że raz jeszcze zbierze się stara ekipa. Obok aktorów, bez których produkcja ta nie miałaby racji bytu, na plan wracają twórcy poprzednich seriali. Wraca Łukasz Kośmicki jako reżyser i współscenarzysta i  Malcolm XD jako współscenarzysta i producent kreatywny.  

O czym opowie serial?

Na razie jeszcze tego nie wiemy. Kośmicki uchyla jednak rąbka tajemnicy:

Bardzo się cieszę, że razem z Malcolmem XD możemy dalej rozwijać ten świat i bohaterów wkraczających w kolejny etap życia. W ESKAPADZIE XD Malcolma i Stomila dopada w końcu dorosłość, ale „na szczęście” cały czas mają wyjątkowy talent do stwarzania sytuacji, które szybko wymykają się spod kontroli – mówi reżyser.

W oficjalnym opisie pojawia się jednak informacja, że bohaterowie: „trafiają tym razem do świata delegacji, służbowych wyjazdów i interesów, które z pozoru wydają się świetnym sposobem na dobry i szybki zarobek”.

Eskapada XD, zdjęcia rozpoczęte

Eskapada XD – kiedy premiera?

Niestety Canal+ nie ujawnił, kiedy możemy spodziewać się premiery. Telewizja informuje, że właśnie ruszyły zdjęcia do serialu, co może oznaczać, że nową produkcję zobaczymy najwcześniej pod koniec tego roku. A obstawiałbym raczej wiosnę 2027.

27.05.2026 13:37
