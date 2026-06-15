Jeden z najlepszych filmów ostatnich miesięcy obejrzysz w domu. Nareszcie

Mary Bronstein zadebiutowała w 2008 roku filmem "Yeast". Artystka nie tylko wyreżyserowała i napisała produkcję, ale również w niej wystąpiła, i to nie z byle kim - w obsadzie znalazły się takie osobistości jak Greta Gerwig, Josh Safdie czy Benny Safdie. Po tym gdy obraz zadebiutował na ekranach, Bronstein wycofała się z branży na długie, długie lata. Filmowczyni wróciła po niemal dwóch dekadach i wszystko wskazuje na to, że wróciła z tarczą. Dowodem jest tytuł "Kopnęłabym cię, gdybym mogła", który jest już dostępny dla spóźnialskich w VOD.

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Kopnęłabym cię, gdybym mogła - gdzie obejrzeć online? Film dostępny w VOD

Widzowie docenili drugi film Bronstein. Krytycy Rotten Tomatoes przyznali filmowi 92 proc. świeżości, co już mówi samo za siebie - ten film po prostu trzeba obejrzeć. W intrygujący i wciągający sposób podnosi on temat, jakim są trudy macierzyństwa. Reżyserce temat ten nie jest obcy - jej długa przerwa w filmowaniu wynikała przede wszystkim z konieczności skupienia się na wychowywaniu dzieci, zwłaszcza po tym, jak jej córka ciężko zachorowała w wieku siedmiu lat. Na tym też właśnie skupia się jej najnowsze dzieło.

Polscy widzowie mogli je obejrzeć w kinach pod koniec lutego, a teraz, po niecałych 4 miesiącach jest on już dostępny w VOD. To idealna okazja dla tych, którzy spóźnili się na seans w kinie, aby nadrobić ten świetny film. Opcję wypożyczenia oferują takie serwisy jak Apple TV, Prime Video, Megogo, Polsat Box Go czy Rakuten. Oto pełna lista:

Bohaterką filmu "Kopnęłabym cię, gdybym mogła" jest Linda (Rose Byrne). Kobieta przechodzi paskudny okres w swoim życiu, balansując na krawędzi między obowiązkami jako żona i matka oraz w życiu zawodowym. Linda jest po prostu wyczerpana. Jej chora córka wymaga stałej opieki, z czym musi radzić sobie sama, bo jej mąż jest nieobecny. Praca zaczyna ją dobijać, a w dodatku sufit wali się jej na głowę - dosłownie. Linda jest bohaterką swojego egzystencjalnego koszmaru i jedyne, czego pragnie, to kopanie wszystkich w akcie bezsilnej wściekłości.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.