Mogliście przegapić ten szczegół w Carrie. Świetny smaczek
Serial "Carrie" jest znakomicie przemyślany i widać to w każdym szczególe. Zwróciliście uwagę, jak wygląda tytuł serialu? W każdym odcinku został on pokazany nieco inaczej, lecz zostało to tak subtelnie zaznaczone, że można ten detal przeoczyć.
"Carrie" to pierwsza opublikowana powieść Stephena Kinga, którą wydano w 1974 r. Koncentruje się na 16-letniej Carrie White, uczennicy szkoły średniej w fikcyjnym miasteczku Chamberlain w stanie Maine, która odkrywa w sobie telekinetyczne moce. Książka to nie tylko przełomowy debiut mistrza grozy, ale również jedna z jego najpopularniejszych książek. Nic dziwnego, że wielu twórców postanowiło przenieść ją na ekran. Najnowsza adaptacja to serial "Carrie" stworzony przez Mike'a Flanagana dla Prime Video.
Ci, którzy są zaznajomieni z twórczością mistrza horroru, wiedzą, że dba on o każdy najmniejszy szczegół swoich produkcji. Nie inaczej było w przypadku "Carrie". W serialu można dopatrzeć się znakomicie przemyślanego detalu, który sporo widzów mogło przeoczyć. Jest on związany z tytułem produkcji, która pojawia się na początku każdego odcinka.
Carrie - w każdym odcinku tytuł serialu zmienia kolor. Im bliżej końca, tym bardziej krwawy
W serialu na początku każdego odcinka wyświetlany jest jego tytuł. W pierwszym z nich tytuł "Carrie" ma biały kolor, który z każdym kolejnym epizodem staje się coraz bardziej nasycony czerwonym kolorem. W 2. odcinku biały zmienia się w bladoróżowy, w kolejnym odcień tytuły wpada w brudny róż, i tak aż do ostatniego, który razi swoją krwistoczerwoną barwą.
Zmiana koloru jest oczywiście nieprzypadkowa i ma związek z wydarzeniami w serialu. Sygnalizuje widzom, że historia zmierza do coraz bardziej krwawego finału, który miał miejsce w finałowym epizodzie "Carrie", gdzie podczas balu maturalnego doszło do masakry uczniów, nauczycieli i mieszkańców miasteczka. Ten świetnie przemyślany szczegół udowadnia, że Flanagan dba o każdy aspekt swoich produkcji, nie tylko pod względem reżyserii, scenariusza czy obsady, ale również takich detali, jak logo serialu.
Serialowa "Carrie" to najnowsza, uwspółcześniona adaptacja powieści Kinga. Licealistka Carrie White (Summer H. Howell) po śmierci ojca trafia do publicznego liceum i musi odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Tam dziewczyna staje się ofiarą wiralowej fali prześladowań, zmagając się z okrucieństwem mediów społecznościowych. W tym czasie budzą się w niej telekinetyczne zdolności, które sprawiają, że Carrie zyskuje niebezpieczną i trudną do opanowania siłę.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.