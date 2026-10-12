Mogliście przegapić ten szczegół w Carrie. Świetny smaczek

"Carrie" to pierwsza opublikowana powieść Stephena Kinga, którą wydano w 1974 r. Koncentruje się na 16-letniej Carrie White, uczennicy szkoły średniej w fikcyjnym miasteczku Chamberlain w stanie Maine, która odkrywa w sobie telekinetyczne moce. Książka to nie tylko przełomowy debiut mistrza grozy, ale również jedna z jego najpopularniejszych książek. Nic dziwnego, że wielu twórców postanowiło przenieść ją na ekran. Najnowsza adaptacja to serial "Carrie" stworzony przez Mike'a Flanagana dla Prime Video.

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Ci, którzy są zaznajomieni z twórczością mistrza horroru, wiedzą, że dba on o każdy najmniejszy szczegół swoich produkcji. Nie inaczej było w przypadku "Carrie". W serialu można dopatrzeć się znakomicie przemyślanego detalu, który sporo widzów mogło przeoczyć. Jest on związany z tytułem produkcji, która pojawia się na początku każdego odcinka.

Carrie - w każdym odcinku tytuł serialu zmienia kolor. Im bliżej końca, tym bardziej krwawy

W serialu na początku każdego odcinka wyświetlany jest jego tytuł. W pierwszym z nich tytuł "Carrie" ma biały kolor, który z każdym kolejnym epizodem staje się coraz bardziej nasycony czerwonym kolorem. W 2. odcinku biały zmienia się w bladoróżowy, w kolejnym odcień tytuły wpada w brudny róż, i tak aż do ostatniego, który razi swoją krwistoczerwoną barwą.

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Galeria: 8 zdjęć Galeria zdjęć 1 / 8 Carrie - tytuł w 1. odcinku

Zmiana koloru jest oczywiście nieprzypadkowa i ma związek z wydarzeniami w serialu. Sygnalizuje widzom, że historia zmierza do coraz bardziej krwawego finału, który miał miejsce w finałowym epizodzie "Carrie", gdzie podczas balu maturalnego doszło do masakry uczniów, nauczycieli i mieszkańców miasteczka. Ten świetnie przemyślany szczegół udowadnia, że Flanagan dba o każdy aspekt swoich produkcji, nie tylko pod względem reżyserii, scenariusza czy obsady, ale również takich detali, jak logo serialu.

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Serialowa "Carrie" to najnowsza, uwspółcześniona adaptacja powieści Kinga. Licealistka Carrie White (Summer H. Howell) po śmierci ojca trafia do publicznego liceum i musi odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Tam dziewczyna staje się ofiarą wiralowej fali prześladowań, zmagając się z okrucieństwem mediów społecznościowych. W tym czasie budzą się w niej telekinetyczne zdolności, które sprawiają, że Carrie zyskuje niebezpieczną i trudną do opanowania siłę.

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