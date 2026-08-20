Mocny kryminał wpadł na Netfliksa. Dziś nie ma spania
Szwedzki serial kryminalny "Krwawa ofiara" zadebiutował w serwisie Netflix. Trzymająca w napięciu produkcja jest już dostępna dla subskrybentów platformy, którzy z pewnością prędko dziś nie zasną.
George Kay, twórca takich seriali jak "Lupin" od Netfliksa czy "W powietrzu" od Apple TV, wrócił z najnowszą produkcją dla streamingowego giganta. Tym razem jest to thriller kryminalny o tytule "Krwawa ofiara" ("Blodsofer"), który jest już dostępny dla subskrybentów platformy. Wygląda jak coś, czego fani trzymających w napięciu produkcji nie chcieliby przegapić. Prawdopodobnie pochłoną go za jednym razem i tej nocy prędko nie zasną.
Krwawa ofiara - serial kryminalny jest już dostępny w serwisie Netflix
Fabuła "Krwawej ofiary" rozgrywa się latem w Sztokholmie. Pewnego dnia policja odbiera zgłoszenie o włamaniu do letniego domku na archipelagu. Kiedy funkcjonariusze zjawiają się na miejscu, okazuje się, że nikogo tam nie ma. Następnego dnia na miejscu odnalezione zostają ciała policjantów, którzy zostali zamordowani w brutalny sposób. To jednak dopiero początek serii przerażających morderstw.
Thomas, który prowadzi to skomplikowane śledztwo, postanawia poprosić o pomoc Alfreda, swojego ojca i jednocześnie emerytowanego detektywa. Będą oni musieli zawrzeć niełatwy sojusz, aby schwytać zabójcę, który najwyraźniej obrał sobie na cel policjantów. A czas ucieka.
Nowy kryminał na Netfliksie jest niepowtarzalny, jak twierdzi twórca:
W gruncie rzeczy "Krawa ofiara" to historia miłosna między skłóconym duetem ojca i syna, których praca ponownie ich do siebie zbliża - wszystko to otulone mrocznym, pełnym adrenaliny skandynawskim kryminałem noir. Osadzenie tej historii w Sztokholmie, w tym dziwnym, przejmującym świetle nordyckiego lata, pozwoliło nam stworzyć thriller kryminalny, który ma niepowtarzalny szwedzki i epicki charakter.
Z Kayem, który stworzył i napisał serial dla Netfliksa, współpracował reżyser Kristoffer Nyholm. W rolach głównych wystąpili Jakob Oftebro i Peter Andersson, a obok nich w obsadzie znaleźli się Electra Hallman, Alexander Abdallah, Henrik Norlén, Lisette T. Pagler, Magnus Krepper, Irina Björklund, Anders Mossling i Anna Maria Käll.
Cały serial "Krwawa ofiara", który liczy 5 odcinków, jest już dostępny w serwisie Netflix.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.