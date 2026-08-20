Mocny kryminał wpadł na Netfliksa. Dziś nie ma spania

George Kay, twórca takich seriali jak "Lupin" od Netfliksa czy "W powietrzu" od Apple TV, wrócił z najnowszą produkcją dla streamingowego giganta. Tym razem jest to thriller kryminalny o tytule "Krwawa ofiara" ("Blodsofer"), który jest już dostępny dla subskrybentów platformy. Wygląda jak coś, czego fani trzymających w napięciu produkcji nie chcieliby przegapić. Prawdopodobnie pochłoną go za jednym razem i tej nocy prędko nie zasną.

Krwawa ofiara - serial kryminalny jest już dostępny w serwisie Netflix

Fabuła "Krwawej ofiary" rozgrywa się latem w Sztokholmie. Pewnego dnia policja odbiera zgłoszenie o włamaniu do letniego domku na archipelagu. Kiedy funkcjonariusze zjawiają się na miejscu, okazuje się, że nikogo tam nie ma. Następnego dnia na miejscu odnalezione zostają ciała policjantów, którzy zostali zamordowani w brutalny sposób. To jednak dopiero początek serii przerażających morderstw.

Thomas, który prowadzi to skomplikowane śledztwo, postanawia poprosić o pomoc Alfreda, swojego ojca i jednocześnie emerytowanego detektywa. Będą oni musieli zawrzeć niełatwy sojusz, aby schwytać zabójcę, który najwyraźniej obrał sobie na cel policjantów. A czas ucieka.

Nowy kryminał na Netfliksie jest niepowtarzalny, jak twierdzi twórca:

W gruncie rzeczy "Krawa ofiara" to historia miłosna między skłóconym duetem ojca i syna, których praca ponownie ich do siebie zbliża - wszystko to otulone mrocznym, pełnym adrenaliny skandynawskim kryminałem noir. Osadzenie tej historii w Sztokholmie, w tym dziwnym, przejmującym świetle nordyckiego lata, pozwoliło nam stworzyć thriller kryminalny, który ma niepowtarzalny szwedzki i epicki charakter.

Z Kayem, który stworzył i napisał serial dla Netfliksa, współpracował reżyser Kristoffer Nyholm. W rolach głównych wystąpili Jakob Oftebro i Peter Andersson, a obok nich w obsadzie znaleźli się Electra Hallman, Alexander Abdallah, Henrik Norlén, Lisette T. Pagler, Magnus Krepper, Irina Björklund, Anders Mossling i Anna Maria Käll.

Cały serial "Krwawa ofiara", który liczy 5 odcinków, jest już dostępny w serwisie Netflix.

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