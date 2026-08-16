Netflix dodał prawdziwe arcydzieło. Nikt nie spodziewał się takiego strzału

Opis fabuły "Nie życzcie mi powodzenia" na Netfliksie jest krótki. Dowiemy się z niego, że film opowiada historię nastoletniej Sophie, która jest gotowa na główną rolę w szkolnym musicalu. To jednak w jej domu rozgrywa się dramat godny wielkiej sceny. Tyle. Tyle wystarczyło, żeby użytkownicy platformy rzucili się na nowy film z Sunny Sandler - córką Adama Sandlera.



"Nie życzcie mi powodzenia" wylądowało na Netfliksie w miniony piątek, 14 sierpnia. I już zdążyło narobić sporo szumu. Co prawda w naszym kraju nie podbiło topki najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie. Ale wciąż jest w zestawieniu wysoko. Zajmuje jego czwarte miejsce. Jak się okazuje, zasłużyło na wyższą pozycję.

Nie życzcie mi powodzenia - opinie o filmie Netfliksa

Zaraz po premierze w mediach społecznościowych zaroiło się od zachwytów nad "Nie życzcie mi powodzenia". Zagraniczni użytkownicy Netfliksa przyznają, że nie spodziewali się tak dobrego filmu. Doprowadza ich do płaczu i długo nie mogą się po nim pozbierać.

Właśnie obejrzałam "Nie życzcie mi powodzenia"... Właściwie nie mogę oddychać przez nos, bo tyle płakałam. Ten film mnie zabił, a Sunny Sandler jest mega utalentowana. Czemu musieli stworzyć to arcydzieło?



Człowieku, nie planowałem być tak zniszczony w ten weekend, ale dzięki za te emocje. 10/10. Niesamowita obsada i występy. Sunny Sandler jest bardzo utalentowana i ma przed sobą wspaniałą przyszłość



Nie spodziewałam się, że ten film będzie taki dobry. Sunny Sandler wykonała fenomenalną robotę. Taki piękny film. Na seans przygotujcie sobie chusteczki - czytamy na X (dawny Twitter).

Tak, dobrze widzicie. "Nie życzcie mi powodzenia" zbiera maksymalne noty od widzów. Użytkownicy Netfliksa nawet wprost nazywają film "arcydziełem". To bardzo mocne określenie, którego nie używa się często. Dlatego produkcja aż prosi się o sprawdzenie. O ile oczywiście jeszcze jej nie obejrzeliście.

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