Seriale podobne do Krwawej ofiary. 5 lepszych kryminałów

Szwedzki kryminał "Krwawa ofiara" zadebiutował na Netfliksie pod koniec sierpnia. Produkcja koncentruje się na Thomasie Bergu (Jakob Oftebro) i jego ojcu, Alfredzie (Peter Andersson), którzy prowadzą śledztwo w sprawie tajemniczych zabójstw funkcjonariuszy policji.

Nie da się ukryć, że "Krwawa ofiara" zachwyciła subskrybentów Netfliksa. Dowodzi temu fakt, że od dnia premiery nie schodzi z listy najpopularniejszych tytułów streamingowego giganta. Co obejrzeć w następnej kolejności? Wybraliśmy 5 skandynawskich kryminałów, które są równie dobre, a niektóre nawet lepsze niż szwedzki tytuł stworzony przez George'a Kaya.

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Krwawa ofiara - podobne seriale. Co obejrzeć? 5 skandynawskich kryminałów

Harry Hole

Tytuł serialu: Harry Hole (Detective Hole)

Harry Hole (Detective Hole) Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Jo Nesbø

Jo Nesbø Obsada: Tobias Santelmann, Joel Kinnaman, Pia Tjelta, Ellen Helinder

Tobias Santelmann, Joel Kinnaman, Pia Tjelta, Ellen Helinder Nasza ocena: 8/10

8/10 Ocena IMDb: 7,6/10

"Harry Hole" to propozycja dla subskrybentów Netfliksa. Norweski serial kryminalny skupia się na tytułowym detektywie, który angażuje się w śledztwo w sprawie seryjnego mordercy. Napastnik zabija swoje ofiary i zostawia na ich ciałach czerwone diamenty w kształcie pentagramu. Hole, który jednocześnie walczy ze swoimi demonami z przeszłości, zaczyna interesować się również podejrzanymi poczynaniami swojego kolegi, komisarza Toma Waalera. W międzyczasie próbuje rozwikłać sprawę napadu na bank sprzed kilku lat.

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Harry Hole - gdzie obejrzeć?

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Kasztanowy ludzik

Tytuł serialu: Kasztanowy ludzik (Kastanjemanden)

Kasztanowy ludzik (Kastanjemanden) Lata emisji: 2021

2021 Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Dorte Warnøe Høgh, David Sandreuter

Dorte Warnøe Høgh, David Sandreuter Obsada: Danica Ćurčić, Mikkel Boe Følsgaard, Iben Dorner, Esben Dalgaard Andersen

Danica Ćurčić, Mikkel Boe Følsgaard, Iben Dorner, Esben Dalgaard Andersen Nasza ocena: 6/10

6/10 Ocena IMDb: 7,6/10

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"Kasztanowy ludzik" zrobił furorę i jest uważany za jeden z najlepszych skandynawskich kryminałów na Netfliksie. Oznacza to, że po "Krwawej ofierze" będzie idealną pozycją do obejrzenia. 1. odsłona "Kasztanowego ludzika" koncentruje się na śledztwie w sprawie brutalnego seryjnego mordercy, który na miejscu zbrodni zostawia swój podpis w postaci niewielkiej figurki wykonanej z kasztanów. Dochodzenie przejmują detektywka Naia Thulin (Danica Curcić) oraz tymczasowo odesłany z Europolu Mark Hess (Mikkel Boe Folsgaard). Subskrybenci Netfliksa mogą również obejrzeć 2. sezon serialu, czyli "Zabawa w chowanego".

Kasztanowy ludzik - gdzie obejrzeć?

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The Killing

Tytuł serialu: The Killing (Forbrydelsen)

The Killing (Forbrydelsen) Lata emisji: 2007-2012

2007-2012 Liczba sezonów: 3

3 Twórcy: Søren Sveistrup

Søren Sveistrup Obsada: Sofie Gråbøl, Lars Mikkelsen, Bjarne Henriksen, Ann Eleonora Jørgensen

Sofie Gråbøl, Lars Mikkelsen, Bjarne Henriksen, Ann Eleonora Jørgensen Ocena IMDb: 8,4/10

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Z kolei jeśli komuś spodobał się "Kasztanowy ludzik", to powinien zwrócić uwagę na inny serial od twórcy duńskiego kryminału, czyli "The Killing". Produkcja koncentruje się na Sarze Lund, detektywce, która planuje przenieść się z Danii do Szwecji wraz z narzeczonym. Wszystko zmienia się, gdy znika 19-letnia dziewczyna. Gdy okazuje się, że przed morderstwem została ona brutalnie zgwałcona, Sara i jej partner postanawiają zaangażować się w śledztwo. Prędko orientują się, że złapanie niebezpiecznego i piekielnie inteligentnego sprawcy wcale nie będzie takie proste. Pst, w TVP VOD produkcja jest dostępna za darmo z reklamami.

The Killing - gdzie obejrzeć?

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Most nad Sundem

Tytuł serialu: Most nad Sundem (Broen)

Most nad Sundem (Broen) Lata emisji: 2011-2018

2011-2018 Liczba sezonów: 4

4 Twórcy: Hans Rosenfeldt

Hans Rosenfeldt Obsada: Sofia Helin, Kim Bodnia, Thure Lindhardt, Ellen Hillingsø

Sofia Helin, Kim Bodnia, Thure Lindhardt, Ellen Hillingsø Ocena IMDb: 8,6/10

Po seansie "Krwawej ofiary" czas nadrobić zaległości, o ile jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć serialu "Most nad Sundem". Fabuła produkcji rozpoczyna się odnalezieniem ciała na moście, który jest granicą Danii i Szwecji. Śledztwo prowadzi duński inspektor Martin Rohde i szwedzka policjantka Saga Noren. Kiedy wkrótce potem okazuje się, że korpus zwłok należy do polityka, natomiast dolna część ciała - do prostytutki, dwóje różnych detektywów postanawia odnaleźć zabójcę, mierząc się z mrocznymi sekretami Kopenhagi i Malmo.

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Morderstwa w Åre

Tytuł serialu: Morderstwa w Åre (Åremorden)

Morderstwa w Åre (Åremorden) Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Joakim Eliasson, Alain Darborg

Joakim Eliasson, Alain Darborg Obsada: Carla Sehn, Kardo Razzazi, Charlie Gustafsson, Francisco Sobrado

Carla Sehn, Kardo Razzazi, Charlie Gustafsson, Francisco Sobrado Nasza ocena: 6/10

6/10 Ocena IMDb: 6,7/10

Serial "Morderstwa w Åre" to adaptacja dwóch pierwszych powieści Viveki Sten i jest podzielony na dwie części. Pierwsza z nich skupia się na policjantce Hannie Ahlander, która przybywa do miasteczka Åre, by spędzić tam urlop. Nie będzie jej jednak dane uciec od pracy - kiedy dowiaduje się, że w dniu jej przyjazdu zniknęła nastoletnia Amanda Halvorsen, policjantka postanawia dołączyć w szeregi lokalnej policji. Z biegiem czasu okazuje się, że Amanda skrywała więcej sekretów niż można było się spodziewać, a w toku śledztwa liczba podejrzanych wzrasta coraz bardziej.

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Akcja drugiej części produkcji rozgrywa się natomiast kilka miesięcy po rozwiązaniu sprawy Amandy. Przy torach kolejowych odkryte zostają wówczas poćwiartowane zwłoki Johana Anderssona, byłego narciarza i współwłaściciela firmy zajmującej się sportami ekstremalnymi.

Morderstwa w Are - gdzie obejrzeć?

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.