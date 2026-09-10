Zmora nadchodzi. Tak wygląda polski kryminał od HBO Max
Widzowie mogą już obejrzeć pierwszy zwiastun "Zmory", nadchodzącego serialu od HBO Max na podstawie powieści Roberta Małeckiego. Zapowiada się mocny seans.
"Zmora" to nowy polski serial kryminalny, który niebawem zasili bibliotekę HBO Max. Produkcja inspirowana jest wciągającą powieścią autorstwa Roberta Małeckiego o tym samym tytule, co z pewnością ucieszy nie tylko fanów tego pisarza, ale również rodzimych produkcji opowiadających o mrocznych sekretach z przeszłości.
Dostaliśmy już do tej pory sporo informacji na temat fabuły i obsady. Wiadomo już, że w rolę główną wcieli się Magdalena Cielecka, znakomita aktorka, która zachwyciła swoją kreacją w serialu "Chyłka". Teraz HBO Max odsłoniło karty, pokazując pierwszy zwiastun "Zmory". Wygląda znakomicie.
Zmora - zwiastun polskiego serialu kryminalnego od HBO Max. Kiedy premiera?
HBO Max pokazało pierwszy zwiastun serialu "Zmora", który zadebiutuje w HBO Max 2 października. Nie da się ukryć, że wygląda on intrygująco. Już teraz zdradza on, że na ekranie będzie się działo. Cielecka wydaje się być idealna do roli bezkompromisowej dziennikarki, z kolei partnerujący jej Piotr Żurawski w roli komisarza Tomasza Korcza najpewniej będzie równoważył temperamentną koleżankę spokojnym i skoncentrowanym usposobieniem swojego bohatera. Książka Małeckiego jest doskonała i wygląda na to, że serial da czytelnikom to, czego oczekują.
Zwiastun obejrzycie poniżej:
Fabuła "Zmory" jest już znana. W ubiegłym miesiącu dowiedzieliśmy się, że akcja serialu będzie osadzona zarówno we współczesności, jak i w latach 80. i 90. W tych okresach będą splatać się losy bohaterów, którzy będą musieli zmierzyć się z lękami oraz niewygodną prawdą. Ma być to mroczna opowieść o ukrywanych przez dekady sekretach, które w końcu zaczynają wychodzić na jaw.
W centrum fabuły znajduje się kontrowersyjna dziennikarka Kama Kossowska (Cielecka), która wraca do rodzinnego Torunia. Jej powrót uruchamia lawinę wspomnień oraz pytań, które przez lata pozostawały bez odpowiedzi. W tym samym czasie komisarz Tomasz Korcz (Żurawski) ponownie otwiera sprawę zaginięcia Piotrka, przyjaciela Kamy z dzieciństwa. Dziennikarka postanawia zaangażować się w śledztwo, a każdy kolejny trop sprawia, że granica między przeszłością a teraźniejszością zaczyna się zacierać.
W bohaterów "Zmory" wcielą się popularni polscy aktorzy. Obok Cieleckiej i Żurawskiego na ekranie pojawią się: Łukasz Simlat, Piotr Głowacki, Aleksander Krupa, Maria Pakulnis, Katarzyna Bujakiewicz, Piotr Jankowski, Dorota Kolak, Robert Gulaczyk, Anna Mrozowska, Monika Pikuła, Anouk Matejka i Waldemar Kownacki. Wśród młodych aktorów znaleźli się natomiast Oliwia Gołębiowska, Eryk Wróbel i Olgierd Blacharz, a gościnne występy zaliczą Michalina Łabacz i Sławomira Łozińska.
Serial wyreżyseruje Łukasz Jaworski, za scenariusz odpowiedzialni są Kacper Wysocki i Adam Guziński, a autorem zdjęć jest Maciej Sobieraj.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.