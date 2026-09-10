Zmora nadchodzi. Tak wygląda polski kryminał od HBO Max

"Zmora" to nowy polski serial kryminalny, który niebawem zasili bibliotekę HBO Max. Produkcja inspirowana jest wciągającą powieścią autorstwa Roberta Małeckiego o tym samym tytule, co z pewnością ucieszy nie tylko fanów tego pisarza, ale również rodzimych produkcji opowiadających o mrocznych sekretach z przeszłości.

Dostaliśmy już do tej pory sporo informacji na temat fabuły i obsady. Wiadomo już, że w rolę główną wcieli się Magdalena Cielecka, znakomita aktorka, która zachwyciła swoją kreacją w serialu "Chyłka". Teraz HBO Max odsłoniło karty, pokazując pierwszy zwiastun "Zmory". Wygląda znakomicie.

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Zmora - zwiastun polskiego serialu kryminalnego od HBO Max. Kiedy premiera?

HBO Max pokazało pierwszy zwiastun serialu "Zmora", który zadebiutuje w HBO Max 2 października. Nie da się ukryć, że wygląda on intrygująco. Już teraz zdradza on, że na ekranie będzie się działo. Cielecka wydaje się być idealna do roli bezkompromisowej dziennikarki, z kolei partnerujący jej Piotr Żurawski w roli komisarza Tomasza Korcza najpewniej będzie równoważył temperamentną koleżankę spokojnym i skoncentrowanym usposobieniem swojego bohatera. Książka Małeckiego jest doskonała i wygląda na to, że serial da czytelnikom to, czego oczekują.

Zwiastun obejrzycie poniżej:

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Fabuła "Zmory" jest już znana. W ubiegłym miesiącu dowiedzieliśmy się, że akcja serialu będzie osadzona zarówno we współczesności, jak i w latach 80. i 90. W tych okresach będą splatać się losy bohaterów, którzy będą musieli zmierzyć się z lękami oraz niewygodną prawdą. Ma być to mroczna opowieść o ukrywanych przez dekady sekretach, które w końcu zaczynają wychodzić na jaw.

W centrum fabuły znajduje się kontrowersyjna dziennikarka Kama Kossowska (Cielecka), która wraca do rodzinnego Torunia. Jej powrót uruchamia lawinę wspomnień oraz pytań, które przez lata pozostawały bez odpowiedzi. W tym samym czasie komisarz Tomasz Korcz (Żurawski) ponownie otwiera sprawę zaginięcia Piotrka, przyjaciela Kamy z dzieciństwa. Dziennikarka postanawia zaangażować się w śledztwo, a każdy kolejny trop sprawia, że granica między przeszłością a teraźniejszością zaczyna się zacierać.

W bohaterów "Zmory" wcielą się popularni polscy aktorzy. Obok Cieleckiej i Żurawskiego na ekranie pojawią się: Łukasz Simlat, Piotr Głowacki, Aleksander Krupa, Maria Pakulnis, Katarzyna Bujakiewicz, Piotr Jankowski, Dorota Kolak, Robert Gulaczyk, Anna Mrozowska, Monika Pikuła, Anouk Matejka i Waldemar Kownacki. Wśród młodych aktorów znaleźli się natomiast Oliwia Gołębiowska, Eryk Wróbel i Olgierd Blacharz, a gościnne występy zaliczą Michalina Łabacz i Sławomira Łozińska.

Serial wyreżyseruje Łukasz Jaworski, za scenariusz odpowiedzialni są Kacper Wysocki i Adam Guziński, a autorem zdjęć jest Maciej Sobieraj.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.