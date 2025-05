Najlepsze seriale kryminalne w Disney+. TOP 10 mrocznych (i mocnych) produkcji

Produkcja "Śmierć i inne szczegóły" rozgrywa się na luksusowym i wystawnie urządzonym śródziemnomorskim liniowcu. W rejsie uczestniczy grupa zamożnych osób, by świętować odejście na emeryturę prezesa znanej firmy. Wśród elity znajduje się także błyskotliwa Imogene Scott (Violett Beane), młoda kobieta, która na jachcie pojawiła się wraz z rodziną swojej przyjaciółki Anny (Lauren Patten). Kiedy na statku dochodzi do morderstwa jednego z pasażerów, Imogene staje się główną podejrzaną, gdyż to właśnie ona była ostatnią osobą, która widziała ofiarę żywą. Tymczasem okazuje się, że w rejsie bierze udział światowej sławy detektyw, Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin), którego Imogene miała okazję poznać już wcześniej. Mimo swojej niechęci do śledczego, kobieta będzie musiała z nim współpracować, by oczyścić się z zarzutów.