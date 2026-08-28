Disney+ pokazał nowości na wrzesień 2026. Film prosto z kina
Disney+ podał rozkład jazdy na wrzesień 2026. W najbliższych tygodniach na platformę wejdzie mnóstwo wyczekiwanych tytułów. W tym jeden z największych hitów kinowych ostatnich miesięcy. I nowe "Gwiezdne wojny".
Wrzesień to na Disney+ miesiąc wielkich premier. Prosto z kina na platformę wpadną dwie nowości, które wreszcie będziemy mogli obejrzeć bez dodatkowych opłat. Do tego czekają nas powroty uwielbianych seriali i serialowe nowości, w których dopiero się zakochamy. Czyśćcie grafiki. Tych tytułów nie można przegapić.
Disney+ - co obejrzeć we wrześniu 2026?
Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
Kinowa odsłona MandoVerse wreszcie na Disney+. Jeszcze w maju "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" zagościli na wielkich ekranach. A już zaraz przygody tytułowych bohaterów będziemy mogli obejrzeć w zaciszu własnego domu bez żadnych dodatkowych opłat. Produkcja pojawi się w serwisie na początku września, co oznacza, że Disney+ rozpocznie nadchodzący miesiąc z przytupem.
Premiera: 2 września na Disney+.
Toy Story 5
"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" to nie jedyna premiera prosto z kina na Disney+ w przyszłym miesiącu. Ta druga powinna wywołać nawet jeszcze większy entuzjazm. Mówimy w końcu o trzecim najbardziej kasowym filmie 2026 roku. W światowym box offisie "Toy Story 5" zebrało ponad 1,1 mld dol., co oznacza, że przegrywa jedynie z "Odyseją" (niecałe 1,5 mld) i "Spider-Manem: Całkiem nowym dniem" (2,2 mld).
Premiera: 23 września na Disney+.
Chad Powers: 2. sezon
Od naszego poprzedniego spotkania z Chadem Powersem minął niecały rok. A już teraz Glen Powell powraca, aby ponownie rozbawić was jako futbolista, który w przebraniu powraca na boisko, aby poprowadzić drużynę do zwycięstwa. Dziwaczne zachowania głównego bohatera wzbudzają jednak coraz większe podejrzenia u bliskich osób. Czy uda mu się utrzymać swoją prawdziwą tożsamość w tajemnicy? Użytkownicy Disney+ na pewno chętnie się o tym przekonają. W końcu 1. sezon oglądali całkiem tłumnie.
Premiera: 3 września na Disney+.
Krwawe miasto
Wyróżniamy tylko jeden serialowy powrót na Disney+, bo istotniejsze od nowych sezonów "Sekretów mormońskich żon" czy "Amerykańskiego taty" wydaje nam się debiutujące "Krwawe miasto". Tak, jak sam tytuł wskazuje jest to horror. Zabiera nas do Berlina po klimatycznej apokalipsie. Jakby problemów było mało, nagle okazuje się, że miastem rządzą wampiry. Brzmi dobrze, prawda?
Premiera: 16 września na Disney+.
Obłęd
Były już premiery prosto z kina, a teraz nadszedł czas na film, który polskie kina ominął. Choć "Obłęd" swoją światową premierę miał w lutym, do tej pory w naszym kraju nie dało się go nigdzie obejrzeć. To się zmieni za parę dni. Horror o policjantce tropiącej seryjnego mordercę "the Satanic Slasher", który zabił jej męża, 9 września zadebiutuje u nas na Disney+.
Premiera: 9 września na Disney+.
O cenach Disney+ poczytasz na Spider's Web.
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Disney+ - pełna lista nowości na wrzesień:
- Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu 2/09/2026
- Lego Gwiezdne wojny: The Mandalorian 2/09/2026
- Chad Powers: 2. sezon 3/09/2026
- The Girls: Projekt Khloe Kardashian 9/09/2026
- Made in Korea 9/09/2026
- Obłęd 9/09/2026
- Sekrety mormońskich żon: 5. sezon 10/09/2026
- Krwawe miasto 16/09/2026
- Minimum bezpieczeństwa 16/09/2026
- Amerykański tata: 21. sezon 16/09/2026
- Toy Story 5 23/09/2026
- Tajemnicze słonie Angoli 25/09/2026
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.