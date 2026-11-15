Psychodeliczny horror z gwiazdą Euforii w HBO Max. Ale klimacik

Na HBO Max od kilku dni mamy do czynienia z silną dominacją serii "Igrzyska śmierci" - filmy wchodzące w jej skład stanowią czołówkę filmowego rankingu oglądalności, wyprzedzając takie produkcje jak "I Swear", "Terminatora" czy "Gran Torino". Horrory mają wśród subskrybentów serwisu dość dobrą prasę, w związku z czym zakładam, że "Kukułka" dobrze sobie tam poradzi.

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Kukułka przyleciała na HBO Max. Dobry wybór

Główną bohaterką filmu jest nastoletnia Gretchen (Hunter Schafer) wraz z przybraną siostrą Almą przeprowadza się do alpejskiego kurortu, ze względu na pracę wykonywaną przez jej ojca i macochę. Dziewczyna, znacznie mocniej przywiązana do niedawno zmarłej mamy, jest daleka od dobrego nastroju. Na miejscu nowych lokatorów wita pan König (Dan Stevens), zarządca terenu i jednocześnie nowy pracodawca - zarówno tata, jak i przybrana matka Gretchen, są architektami. Dziewczyna dostaje pracę w recepcji, ale nie czuje się uspokojona nową sytuacją - zwłaszcza, że odkąd przyjechała, wokół niej zaczynają dziać się dziwne rzeczy.

kadr z filmu "Kukułka"

Powiedzmy to sobie szczerze - istnieje wiele horrorów lepszych od "Kukułki". Sam film nie zawsze potrafi wykorzystać swój potencjał - zwłaszcza, gdy mowa o wątku relacji człowieka z naturą, kontroli nad cudzym życiem. Tutaj twórcy mają coś do powiedzenia, ale nie zawsze potrafi to ciekawie lub oryginalnie wybrzmieć. Nie jestem jednak w gronie przeciwników tego filmu. Miałem przyjemność oglądać go w ramach American Film Festival dwa lata temu i choć bezpośrednio po seansie nie byłem do końca przekonany, czas zweryfikował "Kukułkę" pozytywnie.

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Film Tillmana Singera najlepiej sobie radzi w budowaniu klimatu. Reżyser jest solidnym sztukmistrzem - używa różnych wizualnych oraz dźwiękowych zabiegów, by widz, podobnie jak główna bohaterka, czuł lęk, przytłoczenie i niepokój wobec tego, co się wokół niego dzieje. W połączeniu z historią, którą opowiada, dostajemy dzieło, które buduje od początku niepewność, poczucie skonfundowania, ale zarazem sprawia, że chce się odkrywać tę dziwaczną, pokręconą zagadkę, dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi i jakie sekrety skrywa kurort.

Aktorzy, jak to nieraz bywa, podnoszą poziom całości. Hunter Schafer solidnie sobie radzi na pierwszym planie w roli przechodzącej żałobę nastolatki, która nie ma szans na spokój ani uwagę swojej rodziny. Jej Gretchen to zagubiona, wściekła na świat i życie dziewczyna, która czuje się obco w swoim otoczeniu. Schafer ma jednak konkurencję w walce o uwagę widza, bo Dan Stevens (jeden z najciekawszych aktorów tej dekady, zapiszcie moje słowa) wjeżdża tutaj na wyżyny. Pan König to przerażający, a zarazem uroczy facet, który w pewnym sensie naraz pociąga i wzbudza olbrzymi dyskomfort. Jest dziwny, a przez tę dziwność nie da się oderwać od niego wzroku. Schafer i Stevens stanowią tutaj kapitalny duet, a sposób, w jaki bohater tego drugiego wymawia imię "Gretchen", będzie mi się śnił po nocach.

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"Kukułka" od 13 listopada w HBO Max.

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