Wstrząsający polski serial od HBO Max. Genialna zapowiedź

HBO opublikowało pierwszy teaser serialu „Wśród Nocnej Ciszy”, za którego reżyserię odpowiada Jan Holoubek. Produkcja inspirowana prawdziwymi wydarzeniami przeniesie widzów do Polski z 1976 roku, gdzie tragiczna śmierć trzech osób staje się początkiem mozolnego śledztwa, zmowy milczenia i trudnych pytań. Tytuł powstał na podstawie reportażu Wiesława Łuki „Nie oświadczam się” i ma pojawić się jeszcze tej jesieni.

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Wśród Nocnej Ciszy - zapowiedź polskiego serialu HBO Max od Jana Holoubka

Akcja rozpoczyna się w pierwszy dzień Bożego Narodzenia 1976 r. W drodze powrotnej z pasterki pod kołami autobusu ginie troje młodych ludzi: kobieta w ciąży, jej mąż oraz jego młodszy brat. Okoliczności tragedii szybko zostają uznane za nieszczęśliwy wypadek, jednak nie wszyscy dają wiarę tej wersji wydarzeń.

Mieszkańcy nie chcą rozmawiać o tym, co się wydarzyło, a kolejne pytania pozostają bez odpowiedzi. Prawdy postanawiają szukać matka zmarłych oraz młody śledczy Henryk Maczek. Dla kobiety odkrycie okoliczności śmierci bliskich staje się sprawą, której nie może odpuścić. Mężczyzna z kolei ryzykuje własną karierę, próbując dotrzeć do sedna.

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W miarę postępów śledztwa na jaw wychodzą kolejne informacje, które podważają początkowe ustalenia. Serial ma opowiedzieć nie tylko o poszukiwaniu sprawiedliwości, lecz także o społeczności, w której strach i milczenie są silniejsze niż potrzeba ujawnienia prawdy.

Teaser zapowiada mroczną produkcję, która wróci do jednej z najbardziej wstrząsających polskich spraw kryminalnych tamtego okresu dokładnie w jej 50. rocznicę.

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Wśród Nocnej Ciszy - obsada



W produkcji pierwszoplanową rolę odgrywa bohater zbiorowy. Pod okiem Jana Holoubka i Macieja Kowalewskiego przed kamerą stanęła imponująca plejada polskich aktorów. W serialu zobaczymy: Łukasza Simlata (sołtys Lech Wojda), Jędrzeja Hycnara (śledczy Henryk Maczek), Magdalenę Biegańską (matka ofiar Zdzisława Kaleta), Justynę Wasilewską (siostra Wojdy, Irena Karaś), Tomasza Schuchardta (prokurator Kiełczkowski), Adama Woronowicza (Władysław Kaleta), Ewelinę Starejki (Roma Wojda), Tomasza Włosoka (Stanisław Kula), Dariusza Chojnackiego (mechanik Ryszard Mitek), Artura Paczesnego (Wojciech Dąbrowski), Karolinę Kowalską (Aśka), Kacpra Sasina (Józef Karaś), Andrzeja Popiela (Sławomir Łaba), Krzysztofa Surówkę (rolnik Boguś), Nel Kaczmarek (Krystyna Matuszek), Mateusza Górskiego (Stanisław Matuszek), Marię Kanię (Matka Stasia), Marcina Bosaka (Ojciec Stasia) i Natana Horodeckiego (Staś).

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Obok nich wystąpią także: Michał Żurawski, Michał Pawlik, Barbara Wypych, Marek Siudym, Mariusz Jakus, Sebastian Stankiewicz, Sebastian Pawlak, Krzysztof Wieszczek, Anna Korzeniecka, Barbara Kurzaj, Agnieszka Radzikowska, Rozalia Rusak, Bernadetta Statkiewicz, Modest Ruciński, Hubert Miłkowski, Joanna Balasz, Łukasz Garlicki i inni.

Scenariusz „Wśród Nocnej Ciszy” napisał Maciej Kowalewski, który odpowiada również za reżyserię piątego odcinka. Przy pierwszym odcinku współpracował z Piotrem Konstantinowem. Reżyserem prowadzącym całość jest Jan Holoubek, znany z realizacji produkcji osadzonych w polskich realiach historycznych i kryminalnych.

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PREMIERA W LISTOPADZIE W HBO MAX.

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