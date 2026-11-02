Ulubieniec fanów wraca w 3. sezonie The Pitt. Świetna wiadomość

Siłą seriali jest to, że potrafią opowiadać historie w dość szeroki i wieloaspektowy sposób, a tym samym pozwalają poznać postacie z różnych stron, lub dać im odpowiedni czas ekranowy, by widz się z nimi zżył. To, kto ile czasu otrzymuje w 2. sezonie "The PItt" było dość żywym przedmiotem dyskusji - nieraz sygnalizowano, że konkretni bohaterowie zbyt rzadko pojawiają się na ekranie i są zepchnięci do ról bardziej drugoplanowych, niż wynika to ze scenariusza.

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Powrót w 3. sezonie The Pitt. Tego aktora polubiły miliony

Na historię pokazywaną w obu sezonach "The Pitt" składa się wiele charyzmatycznych postaci, przede wszystkim po tej lekarskiej stronie. W ostatnich miesiącach dowiedzieliśmy się, że dojdzie do małego zamieszania w obsadzie - potwierdzono bowiem, że Supriya Ganesh nie powtórzy swojej roli dr Samiry Mohan, a inną ważną postać, Victorię Javadi (Shabana Azeez) zobaczymy w znacznie mniejszej roli, niż dotychczas. To nie pierwszy raz, kiedy serial musiał mierzyć się z odejściem jednej z aktorek - po 1. sezonie poza "The Pitt" znalazła się bowiem Tracy Ifeachor, wcielająca się w dr Collins.

Poniedziałek rzadko kiedy zaczyna się dobrymi wiadomościami, ale akurat w tym wypadku właśnie to się dzieje. Collider rozmawiał z Jalenem Thomasem Brooksem, 25-letnim młodym aktorem, który fanom "The Pitt" zapadł w pamięć dzięki roli Mateo Diaza - sympatycznego, inteligentnego młodego pielęgniarza, który wyraźnie (i chyba ze wzajemnością, mimo deklaracji o nieumawianiu się z koleżankami z pracy) wpadł w oko Victorii Javadi. W 1. sezonie serialu było go całkiem sporo - choć Mateo Diaz nie jest kluczową postacią, to wówczas dość często się przewijał, zaś w "dwójce" był bardzo rzadkim gościem. Brooks wypowiedział się w rozmowie z portalem na temat swojej przyszłości w "The Pitt":

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Będę tam. Będę w trzecim sezonie. Niewiele wiem, tak jak wszyscy w tym serialu nigdy tak naprawdę nie wiedzą. Ale wiem, że ludzie stojący za „The Pitt” i cały zespół kreatywny bardzo dbają o to, co robią. Są tak doświadczeni i mają historie do opowiedzenia – i ważne. Więc nadal będziecie oglądać ważne historie i oglądać profesjonalistów i mistrzów na zajęciach.

Jalen Thomas Brooks - kadr z serialu "The Pitt"

Choć sam aktor nie jest jeszcze pewny rozmiaru swojej roli w 3. sezonie "The Pitt", to jego powrót jest zdecydowanie pozytywnym sygnałem. Zwykle bywa tak, że jeśli kogoś początkowo jest w fabule dużo, to stopniowo zmniejsza się jego udział na rzecz kolejnych, nowych postaci. Mateo w 2. sezonie miał bardzo okrojoną obecność na ekranie, a biorąc pod uwagę decyzję o "przeniesieniu" Javadi z głównych wątków, można było podejrzewać, że także bohater grany przez Brooksa padnie tego ofiarą - wygląda jednak na to, że plan na jego dalszą obecność istnieje. Warto trzymać kciuki, by tak się nie stało, bo to naprawdę niezła rola.

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3. sezon "The Pitt" ukaże się już niebawem - w styczniu 2027 roku (konkretna dzienna data jeszcze nie została ujawniona). Po raz kolejny zaczniemy nowy rok spektakularnie - wracając w szpitalne mury, śledząc losy lekarzy próbujących uratować zdrowia i życia pacjentów, a także po prostu przetrwać kolejny dzień wymagającej fizycznie oraz psychicznie pracy.

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