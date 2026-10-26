Takie thrillery Netflix powinien pokazywać w kinach. Co za akcja
Nowy thriller Netfliksa wygląda obłędnie. Przedstawiona w nim akcja dosłownie wbija w fotel. Dlatego właśnie widzowie piszą, że dla takich filmów streamingowy gigant powinien otworzyć własne kino. Najchętniej obejrzeliby "Kurs kolizyjny" na wielkim ekranie.
"Kurs kolizyjny" to nowy hiszpański thriller Netfliksa. Jego fabuła rozgrywa się w czasach kryzysu gospodarczego, kiedy to grupa złodziei wkracza do madryckiego banku, uruchamiając łańcuch niespodziewanych wydarzeń. Zwykły napad zmienia się w grę iluzji i strachu, bo nagle zaczyna chodzić o coś więcej niż pieniądze: o przetrwanie. Liczy się każda decyzja, każdy gest ma znacznie, ponieważ widzowie nie mogą dostać miejsca na oddech. Właśnie tak dostarcza się wciągającej rozrywki.
A wciągającą rozrywką "Kurs kolizyjny" ma właśnie być. Świadczy o tym nie tylko obiecujący opis fabuły, ale też liczne sceny akcji, jakie pojawiają się w trailerze nadchodzącego filmu. Ta krótka zajawka wystarczyła, aby widzowie oszaleli na punkcie produkcji, która już za chwilę zawita na Netfliksie.
Kurs kolizyjny - co obejrzeć na Netfliksie?
Trailer "Kursu kolizyjnego" z miejsca przykuł uwagę internautów, którzy chętnie go komentują. W kolejnych wpisach twierdzą, że nadchodzący thriller przykuł ich uwagę. Od razu dodają go do listy "do obejrzenia", nie mogąc się doczekać serwowanych przez twórców atrakcji.
Nie jest po angielsku, ale zdecydowanie ma moją uwagę. Możliwe, że obejrzę
To wygląda tak dobrze. Filmy Netfliksa spoza USA są znacznie lepsze!
Zawsze chętnie obejrzę thriller o napadzie i zabawie w kotka i myszkę, więc dodaję do watchlisty
W tym momencie Netflix powinien otworzyć własne kino! Mają trochę naprawdę dobrych filmów
- czytamy w komentarzach pod trailerem na YouTubie.
Tak, trailer wystarczył, żeby rozbudzić wyobraźnię widzów. Wierzą, że dostaną dobry film. I trudno im się dziwić. Zwiastun "Kursu kolizyjnego" naprawdę wygląda obłędnie. Zapowiada thriller, który rzeczywiście mógłby się sprawdzić na wielkich ekranach. O tym się jednak nie przekonamy, bo hiszpańska produkcja wyląduje od razu na Netfliksie. I to już zaraz.
"Kurs kolizyjny" zadebiutuje na Netfliksie w sam raz na weekend. Pojawi się bowiem w najbliższy piątek, 30 października.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.