Takie thrillery Netflix powinien pokazywać w kinach. Co za akcja

"Kurs kolizyjny" to nowy hiszpański thriller Netfliksa. Jego fabuła rozgrywa się w czasach kryzysu gospodarczego, kiedy to grupa złodziei wkracza do madryckiego banku, uruchamiając łańcuch niespodziewanych wydarzeń. Zwykły napad zmienia się w grę iluzji i strachu, bo nagle zaczyna chodzić o coś więcej niż pieniądze: o przetrwanie. Liczy się każda decyzja, każdy gest ma znacznie, ponieważ widzowie nie mogą dostać miejsca na oddech. Właśnie tak dostarcza się wciągającej rozrywki.

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A wciągającą rozrywką "Kurs kolizyjny" ma właśnie być. Świadczy o tym nie tylko obiecujący opis fabuły, ale też liczne sceny akcji, jakie pojawiają się w trailerze nadchodzącego filmu. Ta krótka zajawka wystarczyła, aby widzowie oszaleli na punkcie produkcji, która już za chwilę zawita na Netfliksie.

Kurs kolizyjny - co obejrzeć na Netfliksie?

Trailer "Kursu kolizyjnego" z miejsca przykuł uwagę internautów, którzy chętnie go komentują. W kolejnych wpisach twierdzą, że nadchodzący thriller przykuł ich uwagę. Od razu dodają go do listy "do obejrzenia", nie mogąc się doczekać serwowanych przez twórców atrakcji.

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Nie jest po angielsku, ale zdecydowanie ma moją uwagę. Możliwe, że obejrzę



To wygląda tak dobrze. Filmy Netfliksa spoza USA są znacznie lepsze!



Zawsze chętnie obejrzę thriller o napadzie i zabawie w kotka i myszkę, więc dodaję do watchlisty



W tym momencie Netflix powinien otworzyć własne kino! Mają trochę naprawdę dobrych filmów - czytamy w komentarzach pod trailerem na YouTubie.

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Tak, trailer wystarczył, żeby rozbudzić wyobraźnię widzów. Wierzą, że dostaną dobry film. I trudno im się dziwić. Zwiastun "Kursu kolizyjnego" naprawdę wygląda obłędnie. Zapowiada thriller, który rzeczywiście mógłby się sprawdzić na wielkich ekranach. O tym się jednak nie przekonamy, bo hiszpańska produkcja wyląduje od razu na Netfliksie. I to już zaraz.

"Kurs kolizyjny" zadebiutuje na Netfliksie w sam raz na weekend. Pojawi się bowiem w najbliższy piątek, 30 października.

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