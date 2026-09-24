Lalki zrobiły psikusa. Wycieczki szkolne już się nie nabiorą

Za kilka dni do kin trafi nie jedna, a dwie "Lalki". Pierwsza i najważniejsza to oczywiście wierna adaptacja powieści Bolesława Prusa z Kamilą Urzędowską w roli Izabeli Łęckiej i Marcinem Dorocińskim w roli Stanisława Wokulskiego, którą nakręcił Maciej Kawalski. Druga to krwawy horror w reżyserii Roda Blackhursta o tym samym tytule.

Psikus polega na tym, że obydwa filmy zadebiutują w kinach dokładnie tego samego dnia. Wywołało to komentarze internautów pod tytułem: "Co by było, gdyby jakaś wycieczka szkolna przypadkiem się nabrała i nauczyciele przypadkiem kupili bilety na nie tę Lalkę, co trzeba". Cinema City zadbało jednak, żeby do takiej pomyłki nie doszło.

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Cinema City zadbało o oznaczenie Lalki. Tej strasznej

Cinema City rozpoczęło przedsprzedaż na seans dwóch "Lalek" - adaptacji powieści Prusa oraz horroru Blackhursta. Sieć kin zadbała o to, aby przypadkiem nikt się nie pomylił i nie kupił biletu na nieodpowiednią "Lalkę". W związku z tym produkcja Kawalskiego widnieje po tytułem "Lalka", natomiast film grozy można odnaleźć pod hasłem "Lalka (ale to horror)". Szkoda, bo mogłoby być zabawnie.

Cinema City oznacza "Lalkę" horror

Fabuła filmowej "Lalki" ma być wierną adaptacją powieści Prusa. W centrum wydarzeń znajduje się Stanisław Wokulski (Dorociński), który po wojnie wraca do Polski. Zamierza on wkroczyć w świat arystokracji, aby zdobyć serce Izabeli Łęckiej (Urzędowska). W marzeniach, aspiracjach i interesach Wokulskiego wspiera jego wierny przyjaciel i subiekt, Ignacy Rzecki (Marek Kondrat).

Horror "Lalka" koncentruje się natomiast na Macy (Fabianne Therese), która wyrusza wraz ze swoim chłopakiem na leśną wędrówkę. Podczas spaceru para trafia na upiorną kolekcję lalek oraz na ich upiorną właścicielkę z porcelanową maską na twarzy i łopatą w ręku. Kiedy niedługo później Macy budzi się w drewnianym domku na odludziu, orientuje się, że została porwana przez psychopatkę, która traktuje ją jak kolejną lalkę ze swojej kolekcji.

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