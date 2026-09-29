Powstanie jeszcze jedna Lalka. Aktorzy z filmu wrócą do swoich ról

Obecny rok śmiało można nazwać rokiem "Lalki". Poza tym, że we wrześniu zadebiutował serial Netfliksa w reżyserii Pawła Maślony oraz film pełnometrażowy Macieja Kawalskiego, to Polacy zaczęli ponownie sięgać po klasyczną powieść Bolesława Prusa. "Lalka" jest wszędzie. Jakby tego było mało, okazało się, że szykuje się jeszcze jedna adaptacja - dźwiękowa. Przygotowuje ją Audioteka wraz z aktorami z kinowej produkcji, do których dołączą nowe głosy.

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Lalka - Audioteka przygotowuje dźwiękową adaptację z aktorami z filmu. Kiedy premiera?

Audioteka przygotowuje dźwiękową adaptację "Lalki" - podaje serwis Press.pl. Wiadomo już, że do swoich ról, tym razem głosowych, powrócą: Marcin Dorociński (Stanisław Wokulski), Kamila Urzędowska (Izabela Łęcka), Marek Kondrat (Ignacy Rzecki), Karolina Gruszka (Florentyna), Cezary Żak (Baron Dalski), Andrzej Chyra (Profesor Geist), Maciej Musiałowski (Maruszewicz) i Krystyna Janda (Hrabina Joanna Karolowa).

Do aktorów z filmu Kawalskiego dołączą: Joanna Szczepkowska, Anna Szymańczyk, Przemysław Sadowski i Zbigniew Zamachowski. Narratorem będzie Filip Kosior. Premiera "Lalki" od Audioteki zaplanowana jest na grudzień.

Powstaje nowa adaptacja dźwiękowa "Lalki". Kadr z filmu Macieja Kawalskiego

"Lalka" od Audioteki nie jest jedyną adaptacją dźwiękową powieści Prusa. Do tej pory powstało kilka audiobooków, w tym: audiobooki od Biblioteki Narodowej (czyta Jerzy Kamas), słuchowisko Polskiego Radia (czyta Krzysztof Gosztyła), audioserial od Empik Go (z udziałem m.in. Julii Wieniawy, Adama Woronowicza, Wiktora Zborowskiego, Barbary Kurdej-Szatan i Macieja Musiała), a także nowe audiowydanie od Storytel (czytają Krzysztof Gosztyła i Grzegorz Damięcki).

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