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Polacy znów czytają Lalkę. Sprzedaż książek poszybowała

Nowe adaptacje "Lalki" wzbudziły gorące dyskusje, z których wyniknęło sporo dobrego. Polacy zaczęli sięgać po książkę Bolesława Prusa, dzięki czemu ich sprzedaż wzrosła.

Anna Bortniak
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Odświeżenie "Lalki" w postaci serialu Netfliksa oraz pełnometrażowego filmu sprawiły, że powieść Prusa stała się niezwykle popularna. Widzowie postanowili wrócić do lektury szkolnej, dzięki czemu jej sprzedaż w ostatnim czasie gwałtownie wzrosła.

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Serial i film zachęcił widzów do czytania Lalki. Sprzedaż wzrosła

Serwis Press.pl skontaktował się z menedżerką działu Online Books w Empiku Joanną Marczuk, która przekazała, że zainteresowanie "Lalką" Prusa wzrosło podczas kampanii promocyjnej serialowej adaptacji, która rozpoczęła się na początku sierpnia. Marczuk poinformowała, że sprzedaż między 1 sierpnia a 22 września wzrosła 3,5-krotnie w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku.

Dane obejmują wydania klasyczne - z wyłączeniem wydań lekturowych i opracowań szkolnych, co oznacza, że mamy do czynienia z czytelnikami sięgającymi po powieść z wyboru, a nie z obowiązku

- wyjaśniła.

Okazuje się, że czytelnicy interesują się nie tylko "Lalką" (zarówno w formie papierowej, jak i e-booka czy audiobooka), ale również innymi podobnymi pozycjami, które są inspirowane klasyczną powieścią Prusa. Należą do nich m.in. "Lalka ze Złotego Wzgórza" Krystyny Mirek, "Wokulski" Bogumiła Wójcika czy "Marionetka" Jakuba Jarny.

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Obecny trend znany jest z poprzednich głośnych premier serialowych czy filmowych. Widzowie, których produkcja zaciekawi, chętnie sięgają po szerszy kontekst literacki. Podobny efekt obserwowaliśmy na przykład po premierze "Diuny: części drugiej" w 2024 roku

- dodała Marczuk.

Zgodnie z informacją od Press.pl, sprzedaż "Lalki" wzrosła nie tylko w Empiku, ale również w Świecie Książki, Audiotece, Publio.pl czy Wydawnictwie Agora.

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Anna Bortniak
Redaktor

Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.

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