Lalka miała mieć inny tytuł. Nigdy nie chodziło o Łęcką

"Lalka" wciąż jest na językach widzów za sprawą serialu Netfliksa i kinowego filmu. Obydwie adaptacje wywołały żywą dyskusję na temat XIX-wiecznej powieści Prusa, dzięki czemu Polacy zaczęli sięgać po tę książkę już nie tylko ze szkolnych pobudek. Część osób zaczęła się z pewnością zastanawiać nad nazwą powieści. Bo co właściwie oznacza tytułowa "lalka"? Odpowiedzią, która nasuwa się jako pierwsza, jest ta, że jest to określenie Łęckiej - niedostępnej, zamkniętej w złotej klatce damy, która jest jednocześnie obiektem pożądania.

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Powyższa interpretacja tytułu ma sens, jednak jest błędnie uważana za poprawną. "Lalka" dotyczy czegoś zupełnie innego. Co więcej, powieść miała nosić zupełnie inny tytuł.

Lalka - dlaczego Bolesław Prus tak zatytułował swoją powieść?

Dlaczego Prus zdecydował się zatytułować swoją powieść krótkim słowem "Lalka"? Sprawie przyjrzało się Polskie Radio, które wzięło pod lupę książkę Prusa i stojącą za nią historię. Przez lata pojawiło się w tej kwestii sporo wątpliwości - czytelnicy byli zaskoczeni, że tytuł odnosi się do Łęckiej, a przecież to nie na niej opiera się fabuła powieści. Interpretacja tytułu, jakoby odnosił się właśnie do tej bohaterki, stała się bardzo popularna. Prawda jest jednak zupełnie inna.

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Wątpliwości rozwiał już w XIX wieku sam Prus. Kilka lat po wydaniu "Lalki" nadesłał do "Kurjera Warszawskiego" list, w którym wspomniał, że w pewnym momencie poczuł brak spoiwa w powieści. Ostatecznie znalazł je w jednym z rozdziałów książki, który dotyczył kradzieży lalki i rozprawy związanej z tą dziecięcą zabawką. W liście do "Kurjera" wspomniał, że dzięki temu w jego umyśle całość w końcu się skrystalizowała i z wdzięczności do tego fragmentu nazwał swoją powieść właśnie "Lalką". A zatem wcale nie chodziło o Łęcką.

Kadr z filmu "Lalka"

Wdzięczność to jedno, bo lalka w tytule, która odnosi się do dziecięcej zabawki i procesu w związku z jej kradzieżą, tak naprawdę symbolizuje coś jeszcze - XIX-wieczne życie i społeczeństwo. Dodatkowo pojawiła się również interpretacja, w myśl której tytułowa lalka jako zabawka pokazuje kulturę danych czasów. Polskie Radio przytoczyło wypowiedź etnografa Jana Bujaka, który twierdził, że to właśnie zabawki są "odbiciem kultury materialnej, duchowej i społecznej".

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Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że "Lalka" miała mieć zupełnie inny tytuł. Wcześniej Prus wymyślił, że zatytułuje swoją powieść dwoma słowami: "Trzy pokolenia". Wspomniany tytuł miał odnosić się do 3 bohaterów powieści, czyli najstarszego Ignacego Rzeckiego, średniego Stanisława Wokulskiego i najmłodszego Juliana Ochockiego. Ostatecznie jednak stanęło na "Lalce" i innego tytułu już chyba nikt nie może sobie wyobrazić.

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