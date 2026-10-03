Dorociński nie chce wojny Lalek. Ważny apel do widzów

Wrzesień to wyjątkowy miesiąc dla Polaków. W tym miesiącu pojawiły się bowiem aż dwie adaptacje "Lalki" Prusa. Pierwszą z nich jest serial Netfliksa w reżyserii Pawła Maślony, czyli szeroko komentowana współczesna reinterpretacja powieści z Tomaszem Schuchardtem i Sandrą Drzymalską w rolach głównych. Druga to z kolei pełnometrażowy film kinowy z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską, który nakręcił Maciej Kawalski.

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Obie "Lalki" warto obejrzeć i porównać. Sytuacja wymknęła się jednak spod kontroli, kiedy widzowie zaczęli toczyć ze sobą wojnę o to, która "Lalka" jest lepsza. Dorociński postanowił zainterweniować i zwrócił się do widzów.

Marcin Dorociński chce zakończyć wojnę Lalek. Zwrócił się do widzów

Na profilu Dorocińskiego na Facebooku pojawił się wpis, w którym aktor podziękował widzom za wsparcie - zarówno dla filmu, jak i polskiej kinematografii w ogóle.

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Zauważył, że obie premiery wzbudziły dyskusję na temat klasycznej polskiej literatury i stwierdził, że Prus z pewnością cieszy się na myśl o tym, że jego powieść w XXI wieku wciąż wzbudza tyle emocji:

Czy jest coś piękniejszego niż naród, który debatuje o dziewiętnastowiecznej literaturze? Myślę, że Bolesław Prus gdzieś tam bardzo się cieszy. Sam liczył na literackiego Nobla, a dziś, w XXI wieku, Polska spiera się o to, czy Wokulski jest pozytywistą, romantykiem, a może stalkerem. Dla mnie jako aktora to ogromna satysfakcja.

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Pogratulował twórcom serialowej "Lalki", podkreślając, że każdy twórca ma prawo do własnej interpretacji danego dzieła. Ponadto stwierdził, że serial Netfliksa był "znakomity", a twórcy "wykonali kawał dobrej roboty". Zaapelował również do widzów, którzy toczą wojnę w obronie swojej ulubionej "Lalki". Napisał tak:

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Bardzo bym chciał, żebyśmy potrafili rozmawiać o obu "Lalkach" kulturalnie, bez plemiennych wojen i komentarzy rodem z kibolskich ustawek. Za każdym filmem stoją ludzie, ich praca i emocje. Nie zapominajmy o tym.

To z pewnością ważny apel, który każdy widz powinien wziąć sobie do serca.

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