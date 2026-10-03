Lalka to polskie Avengers? Zrobili to celowo

Dyskusja wokół "Lalki" nigdy nie była tak gorąca, jak w ostatnich tygodniach. Doczekaliśmy się bowiem nie tylko serialu Netfliksa w reżyserii Pawła Maślony, ale również kinowego filmu, za który odpowiada Maciej Kawalski ("Niebezpieczni dżentelmeni"). To dwa zupełnie różne od siebie projekty pod niemal każdym względem, oba rzucające na oryginał Prusa własne, twórcze światło. Można jednak z łatwością stwierdzić, abstrahując od osobistych sympatii, że film ma nad serialem przewagę w postaci niezwykle, jak na nasze realia, licznej obsady.

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Wielkie gwiazdy dowożą widowisko. Lalka to polskie Avengers

Kupiec Stanisław Wokulski (Marcin Dorociński) wraca do Polski z wyraźnie pomnożonym majątkiem. Dzięki zarobionym na wojnach pieniądzom może rozwijać sklep prowadzonego razem z wieloletnim przyjacielem, Ignacym Rzeckim (Marek Kondrat). Wokulski jednak w większym stopniu jest zainteresowany Izabelą Łęcką (Kamila Urzędowska) - młodą arystokratką, której rodzinny majątek, ze względu na wątpliwej jakości interesy jej ojca (Andrzej Seweryn), podupada. Im mocniej Stanisław zabiega o uczucia dziewczyny, tym bardziej pogrąża się w problemach.

Marcin Dorociński - kadr z filmu "Lalka"

Niedługo po tym, gdy ujawniono, że w role Wokulskiego oraz Łęckiej wcielą się Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska, machina promocyjna ruszyła pełną parą. Stopniowo ujawniano kolejne nazwiska aktorów, którzy biorą udział w projekcie. Szybko stało się jasne, że mamy do czynienia z wyjątkowym przedsięwzięciem, które łączy pokolenia aktorów - tych bardzo doświadczonych (np. Marek Kondrat, Andrzej Seweryn, Maja Komorowska, Krystyna Janda, Jan Englert), tych obecnie cieszących się mianem najlepszych w swoim fachu (Marcin Dorociński, Agata Kulesza, Maria Dębska, Borys Szyc) oraz tych, którzy od dość niedawna są na językach w Polsce ze względu na swój talent (Kamila Urzędowska, Maciej Musiałowski, Maria Sobocińska, Filip Pławiak). Widać, że tutaj praktycznie nikt nie gra na siebie, a każdy jest świadomy tego, w czym bierze udział.

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Nie powinno zatem dziwić, że film żartobliwie jest nazywany, zwłaszcza przez młodszą widownię, polską odpowiedzią na "Avengers". Podobnie jak w dziełach Marvela, tutaj mamy ogromny zespół aktorów, którzy współdziałają, by dostarczyć widzom wielki kinowy spektakl. Po wrocławskiej premierze "Lalki" udało nam się zamienić słowo z Radosławem Drabikiem, producentem filmu i zarazem jednym z jej twórców. Zapytany o te porównania, absolutnie ich nie unikał, a wręcz przeciwnie - potwierdził, że miał na to plan:

Absolutnie to był mój pomysł od początku, kiedy postanowiłem zrealizować „Lalkę”. że będzie to polskie "Avengers", że będzie to najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina i że zagrają nawet najmniejsze role, największe nazwiska. To była misja i udało się.

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Biorąc pod uwagę dotychczasowe opinie o filmie a także o aktorskich kreacjach, zdaje się, że rzeczywiście zadanie zostało wykonane. Na wielkim ekranie możemy zobaczyć bardzo dużo znanych postaci, a nie każda ma dużo czasu ekranowego - niektórzy pojawiają się dosłownie na chwilę. Nie zmienia to tego, że obsada realizuje swoje założenia na wysokim poziomie i jest ogromną siłą "Lalki".

Lalka - obsada filmu

Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski

Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka

Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki

Andrzej Seweryn jako Tomasz Łęcki

Maria Dębska jako Kazimiera Wąsowska

Mateusz Damięcki jako Kazimierz Starski

Krystyna Janda jako hrabina Joanna Karolowa

Maciej Stuhr jako Michał Szuman

Maja Komorowska jako prezesowa Zasławska

Agata Kulesza jako pani Meliton

Karolina Gruszka jako Florentyna

Borys Szyc jako Krzeszowski

Maja Ostaszewska jako Krzeszowska

Cezary Żak jako baron Dalski

Maria Sobocińska jako Ewelina Janocka

Wojciech Mecwaldowski jako adwokat Łęckiego

Jan Englert jako książę

Andrzej Chyra jako profesor Bernard Geist

Filip Pławiak jako Julian Ochocki

Dawid Ogrodnik jako subiekt Mraczewski

Maciej Musiałowski jako Maruszewicz

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"Lalka" już w kinach.

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