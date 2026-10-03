Lalka to polskie Avengers? Zrobili to celowo
Na ekranach kin można już oglądać nowe polskie widowisko - "Lalkę" Macieja Kawalskiego. Jednym z najmocniejszych punktów tej produkcji jest bogata w świetne, uznane w branży nazwiska, obsada. Gwiazdy polskiego kina zebrały się, by wspólnie stworzyć wielki projekt, który zapadnie w pamięci. Brzmi znajomo, prawda?
Dyskusja wokół "Lalki" nigdy nie była tak gorąca, jak w ostatnich tygodniach. Doczekaliśmy się bowiem nie tylko serialu Netfliksa w reżyserii Pawła Maślony, ale również kinowego filmu, za który odpowiada Maciej Kawalski ("Niebezpieczni dżentelmeni"). To dwa zupełnie różne od siebie projekty pod niemal każdym względem, oba rzucające na oryginał Prusa własne, twórcze światło. Można jednak z łatwością stwierdzić, abstrahując od osobistych sympatii, że film ma nad serialem przewagę w postaci niezwykle, jak na nasze realia, licznej obsady.
Wielkie gwiazdy dowożą widowisko. Lalka to polskie Avengers
Kupiec Stanisław Wokulski (Marcin Dorociński) wraca do Polski z wyraźnie pomnożonym majątkiem. Dzięki zarobionym na wojnach pieniądzom może rozwijać sklep prowadzonego razem z wieloletnim przyjacielem, Ignacym Rzeckim (Marek Kondrat). Wokulski jednak w większym stopniu jest zainteresowany Izabelą Łęcką (Kamila Urzędowska) - młodą arystokratką, której rodzinny majątek, ze względu na wątpliwej jakości interesy jej ojca (Andrzej Seweryn), podupada. Im mocniej Stanisław zabiega o uczucia dziewczyny, tym bardziej pogrąża się w problemach.
Niedługo po tym, gdy ujawniono, że w role Wokulskiego oraz Łęckiej wcielą się Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska, machina promocyjna ruszyła pełną parą. Stopniowo ujawniano kolejne nazwiska aktorów, którzy biorą udział w projekcie. Szybko stało się jasne, że mamy do czynienia z wyjątkowym przedsięwzięciem, które łączy pokolenia aktorów - tych bardzo doświadczonych (np. Marek Kondrat, Andrzej Seweryn, Maja Komorowska, Krystyna Janda, Jan Englert), tych obecnie cieszących się mianem najlepszych w swoim fachu (Marcin Dorociński, Agata Kulesza, Maria Dębska, Borys Szyc) oraz tych, którzy od dość niedawna są na językach w Polsce ze względu na swój talent (Kamila Urzędowska, Maciej Musiałowski, Maria Sobocińska, Filip Pławiak). Widać, że tutaj praktycznie nikt nie gra na siebie, a każdy jest świadomy tego, w czym bierze udział.
Nie powinno zatem dziwić, że film żartobliwie jest nazywany, zwłaszcza przez młodszą widownię, polską odpowiedzią na "Avengers". Podobnie jak w dziełach Marvela, tutaj mamy ogromny zespół aktorów, którzy współdziałają, by dostarczyć widzom wielki kinowy spektakl. Po wrocławskiej premierze "Lalki" udało nam się zamienić słowo z Radosławem Drabikiem, producentem filmu i zarazem jednym z jej twórców. Zapytany o te porównania, absolutnie ich nie unikał, a wręcz przeciwnie - potwierdził, że miał na to plan:
Absolutnie to był mój pomysł od początku, kiedy postanowiłem zrealizować „Lalkę”. że będzie to polskie "Avengers", że będzie to najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina i że zagrają nawet najmniejsze role, największe nazwiska. To była misja i udało się.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe opinie o filmie a także o aktorskich kreacjach, zdaje się, że rzeczywiście zadanie zostało wykonane. Na wielkim ekranie możemy zobaczyć bardzo dużo znanych postaci, a nie każda ma dużo czasu ekranowego - niektórzy pojawiają się dosłownie na chwilę. Nie zmienia to tego, że obsada realizuje swoje założenia na wysokim poziomie i jest ogromną siłą "Lalki".
Lalka - obsada filmu
- Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski
- Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka
- Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki
- Andrzej Seweryn jako Tomasz Łęcki
- Maria Dębska jako Kazimiera Wąsowska
- Mateusz Damięcki jako Kazimierz Starski
- Krystyna Janda jako hrabina Joanna Karolowa
- Maciej Stuhr jako Michał Szuman
- Maja Komorowska jako prezesowa Zasławska
- Agata Kulesza jako pani Meliton
- Karolina Gruszka jako Florentyna
- Borys Szyc jako Krzeszowski
- Maja Ostaszewska jako Krzeszowska
- Cezary Żak jako baron Dalski
- Maria Sobocińska jako Ewelina Janocka
- Wojciech Mecwaldowski jako adwokat Łęckiego
- Jan Englert jako książę
- Andrzej Chyra jako profesor Bernard Geist
- Filip Pławiak jako Julian Ochocki
- Dawid Ogrodnik jako subiekt Mraczewski
- Maciej Musiałowski jako Maruszewicz
"Lalka" już w kinach.
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