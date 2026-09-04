Ruszyła sprzedaż biletów na Lalkę. Rezerwujcie, zanim zabraknie

Nowa adaptacja "Lalki" to uniwersalna historia o miłości i niespełnieniu. O aspiracjach i przemianie. A także o świecie, który właśnie się kończy. Samą opowieść dobrze jednak znamy, bo przecież książka Bolesława Prusa jest lekturą szkolną. Z tym że teraz zobaczymy ją w nowym świetle. Dystrybutor zapewnia, że nie zabraknie w niej współczesnej wrażliwości.



Jakby już same te szumne zapowiedzi nie były wystarczające, dodajmy, że na ekranie zobaczymy całą plejadę gwiazd. Od Marcina Dorocińskiego i Kamili Urzędowskiej aż do Marka Kondrata, który po 16 latach powraca do aktorstwa. Za kamerą stanął natomiast Maciej Kawalski - reżyser "Niebezpiecznych dżentelmenów". Nic więc dziwnego, że hype jest tak ogromny.

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Lalka - przedsprzedaż biletów już ruszyła

Widzowie wyczekujący premiery "Lalki" muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Film trafi na ekrany kin pod koniec miesiąca. Premierowe pokazy mogą być mocno oblegane. Dlatego właśnie warto jak najwcześniej uzbroić się w bilet i wyczekiwać wybranego przez siebie seansu. I właśnie od teraz możemy to zrobić.

Od dzisiaj, 4 września, można już kupować bilety na seanse "Lalki" w premierowym tygodniu. Wystarczy sprawdzić repertuar swoich kin i zarezerwować sobie wybrane miejsca. Wejściówki są już do kupienia w największych sieciach multipleksów (Cinema City, Multikino, Helios) i mniejszych, studyjnych kinach.

"Lalka" zadebiutuje na wielkich ekranach w środę, 30 września. To właśnie będzie pierwszy dzień wyświetlania adaptacji powieści Bolesława Prusa. Na ten moment bilety można zakupić na seanse od tego czasu do niedzieli 4 października.

Warto zaznaczyć, że wrzesień to w ogóle miesiąc "Lalki". W końcu jeszcze przed filmem dostaniemy jeszcze serialową adaptację powieści Bolesława Prusa. Zadebiutuje ona na Netfliksie nieco wcześniej, bo 16 września.

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Więcej o "Lalce" poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.