Netflix pokazał zwiastun Lalki. Serial i film dzieli przepaść
Netflix opublikował pierwszą zapowiedź serialowej "Lalki". Produkcja, która ma inspirować się powieścią Bolesława Prusa, zadebiutuje na małych ekranach jeszcze w tym roku.
W 2026 roku będzie królowała "Lalka". Właściwie nie jedna, a dwie. Jednym z tytułów będzie filmowa ekranizacja powieści autorstwa Bolesława Prusa, a drugim - serial Netfliksa. Film ma wiernie adaptować materiał źródłowy, natomiast produkcja odcinkowa streamingowego giganta ma się książką jedynie inspirować. Kilka dni temu widzowie mieli okazję zobaczyć pierwszy zwiastun filmowej "Lalki", a już teraz w sieci dołączyła do niego zapowiedź serialu Netfliksa.
Lalka - pierwszy zwiastun serialu Netfliksa
W sieci można już obejrzeć pierwszą zapowiedź serialowej "Lalki". Historia w produkcji Netfliksa ma zostać przedstawiona z perspektywy Izabeli Łęckiej, która nie zgadza się z odgórnie przypisaną jej rolą biernej arystokratki, marząc o wolności i tym, by podejmować własne decyzje. "To Łęcka, która nie chce wychodzić za mąż, tylko żyć po swojemu".
Oficjalny opis produkcji brzmi:
"Lalka" to dramat o niemożliwej relacji i cenie awansu społecznego. Wokulski jako ambitny przedsiębiorca i Izabela Łęcka, bohaterka z własnym planem na życie, toczą grę o wolność w świecie sztywnych konwenansów. Tłem dla ich zmagań jest XIX-wieczna Warszawa - miasto w przededniu wielkich zmian klasowych, gdzie stare hierarchie bezpowrotnie upadają.
Porównując zwiastun serialu i filmu, można wywnioskować, że produkcja Netfliksa będzie może być bardziej współczesną interpretacją. Podczas gdy zapowiedź filmu z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską uderza w bardziej dramatyczne tony, zwiastun serialu Netfliksa wydaje się być bardziej dziki i dynamiczny. Dla widzów jest to dobra wiadomość - dostaniemy bowiem dwie różniące się od siebie produkcje, które w odmienny sposób ukażą wydarzenia z klasycznej powieści Prusa.
Za reżyserię serialu odpowiada Paweł Maślona, który stanął za kamerą takich produkcji jak "Kos" czy "Atak paniki". Współtworzył on również scenariusz wraz z Pawłem Demirskim i Jagodą Dutkiewicz. W rolach głównych Wokulskiego i Łęckiej wystąpią Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska. W obsadzie znaleźli się również:
- Dariusz Chojnacki jako Ignacy Rzecki
- Jacek Braciak jako Tomasz Łęcki
- Julia Wyszyńska jako Florentyna
- Magdalena Cielecka jako Kazimiera Wąsowska
Premiera serialu "Lalka" na Netfliksie zaplanowana jest na 2026 rok.
