Netflix pokazał zwiastun Lalki. Serial i film dzieli przepaść

W 2026 roku będzie królowała "Lalka". Właściwie nie jedna, a dwie. Jednym z tytułów będzie filmowa ekranizacja powieści autorstwa Bolesława Prusa, a drugim - serial Netfliksa. Film ma wiernie adaptować materiał źródłowy, natomiast produkcja odcinkowa streamingowego giganta ma się książką jedynie inspirować. Kilka dni temu widzowie mieli okazję zobaczyć pierwszy zwiastun filmowej "Lalki", a już teraz w sieci dołączyła do niego zapowiedź serialu Netfliksa.

Lalka - pierwszy zwiastun serialu Netfliksa

W sieci można już obejrzeć pierwszą zapowiedź serialowej "Lalki". Historia w produkcji Netfliksa ma zostać przedstawiona z perspektywy Izabeli Łęckiej, która nie zgadza się z odgórnie przypisaną jej rolą biernej arystokratki, marząc o wolności i tym, by podejmować własne decyzje. "To Łęcka, która nie chce wychodzić za mąż, tylko żyć po swojemu".

Oficjalny opis produkcji brzmi:

"Lalka" to dramat o niemożliwej relacji i cenie awansu społecznego. Wokulski jako ambitny przedsiębiorca i Izabela Łęcka, bohaterka z własnym planem na życie, toczą grę o wolność w świecie sztywnych konwenansów. Tłem dla ich zmagań jest XIX-wieczna Warszawa - miasto w przededniu wielkich zmian klasowych, gdzie stare hierarchie bezpowrotnie upadają.

Porównując zwiastun serialu i filmu, można wywnioskować, że produkcja Netfliksa będzie może być bardziej współczesną interpretacją. Podczas gdy zapowiedź filmu z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską uderza w bardziej dramatyczne tony, zwiastun serialu Netfliksa wydaje się być bardziej dziki i dynamiczny. Dla widzów jest to dobra wiadomość - dostaniemy bowiem dwie różniące się od siebie produkcje, które w odmienny sposób ukażą wydarzenia z klasycznej powieści Prusa.



Za reżyserię serialu odpowiada Paweł Maślona, który stanął za kamerą takich produkcji jak "Kos" czy "Atak paniki". Współtworzył on również scenariusz wraz z Pawłem Demirskim i Jagodą Dutkiewicz. W rolach głównych Wokulskiego i Łęckiej wystąpią Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska. W obsadzie znaleźli się również:

Dariusz Chojnacki jako Ignacy Rzecki

Jacek Braciak jako Tomasz Łęcki

Julia Wyszyńska jako Florentyna

Magdalena Cielecka jako Kazimiera Wąsowska

Premiera serialu "Lalka" na Netfliksie zaplanowana jest na 2026 rok.

Anna Bortniak 09.02.2026 13:53

